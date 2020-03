OŠTAR ODGOVOR ŽUPANA: ‘Nisam odgovarao na osobne napade i prijetnje, ali uvrede na račun Međimuraca neću prešutjeti’

Posavec je odgovorio na prozivke zastupnika romske manjine

Nakon nedavnih istupa saborskog zastupnika Veljka Kajtazija, danas je uslijedila reakcija međimurskog župana Matije Posavca

Kako prenosi EMeđimurje, on je na konferenciji za novinare rekao kako nije odgovarao na osobne napade, prijetnje i zastrašivanja, jer se ne želi spuštati na takvu razinu komunikacije, ali da ne može prešutjeti uvrede izrečene na račun Međimurja, Međimuraca.

Županov govor prenosimo u cijelosti:

„Sazvao sam konferenciju za novinare kako bih se i osobno, kao župan ponosnog Međimurja, osvrnuo na posljednje medijske istupe saborskog zastupnika 11 nacionalnih manjina Veljka Kajtazija usmjerene protiv Međimurja i međimurskog naroda.

Kao što znate, nakon narušenog stanja sigurnosti, temeljem policijskih izvješća, statističkih pokazatelja Centra za socijalnu skrb, te jasne detekcije problema, po ne znam koji put predložio sam niz mjera i rješenja koja bi život između većinskog i manjinskog stanovništva učinila boljim i kvalitetnijim.

‘Vraćanje odgovornosti’

Uvijek sam se zalagao, zalažem se i zalagat ću se za vrijednosti koje moraju zaživjeti u Hrvatskoj želimo li biti bolja, uređenija i modernija država. Te su vrijednosti, prije svega, vraćanje odgovornosti u hrvatsko društvo, vraćanje odgovornosti u hrvatsku politiku i vraćanje odgovornosti u korištenje javnog novca.

Moderna i uređena Hrvatska je Hrvatska u kojoj ne smije biti jednakih i jednakijih, u kojoj funkcionira pravna država, u kojoj se voli domovina poštivanjem njenih zakona. Hrvatska u kojoj možemo stisnuti ruku i čestitati svakome tko poštuje njene zakone, ali i sankcionirati onoga tko ih krši, tko ne poštuje svoje susjede, svoje sugrađane ili Ustav države u kojoj živi.

Nakon nedavnih nemilih događaja koji su tragično završili, a koji su vrlo korektno i detaljno prenijeti u lokalnim i nacionalnim medijima, slijedio je niz reakcija službenih institucija koji su čule naše apele i obećale naše prijedloge integrirati kao dio poboljšanja čitavog sustava.

I ministrica traži da se utvrdi nenamjensko trošenje

Čuli ste svi izjave ministrice socijalne politike i mladih Vesne Bedeković koja je već uputila dopise Centru za socijalnu skrb glede utvrđivanja nenamjenskog trošenja zajamčene minimalne naknade i utvrđivanja učenika osnovne škole koji nisu uključeni u obavezan program predškole i osnovnoškolsku nastavu, a trebali bi biti.

– 13.veljače 2020. pučka pravobraniteljica Lora Vidović uputila je dopis ministru unutarnjih poslova Davoru Božinoviću da joj dostavi izvješće o stanju sigurnosti na području Međimurske županije i radnjama poduzetim prilikom nedavnih događaja;

– 20.veljače, Ministarstvo znanosti i obrazovanja uputilo je dopise osnovnim školama o načinu postupanja prema roditeljima učenika koji ne poštuju Zakon o odgoju i obrazovanju;

– Pravobraniteljica za djecu Helenca Pirnat Dragičević uputila je Vladi RH „Preporuku za podizanje kvalitete života romske djece u Međimurskoj županiji“ koja sadrži 15 prijedloga u cijelosti kompatibilnim s našim prijedlozima;

– Centar za socijalnu skrb Čakovec uputio je dopis PU Međimurskoj za dostavom podataka o policijskim intervencijama prilikom isplate zajamčene minimalne naknade.

U međuvremenu održano je i nekoliko sastanaka u Zagrebu na ministarskoj razini te nekoliko posjeta ministara koji su bili zatvoreni za javnost.

‘Nakon konkretnih poteza, slijedi salva uvreda’

Nakon svih tih, konkretnih poteza uslijedila je salva uvreda na osobnoj razini od strane saborskog zastupnika Veljka Kajtazija kojima je svjedočila hrvatska javnost. Sjetite se nastupa u emisiji OTVORENO, sjetite se gostovanja na N1 televiziji, govora u Hrvatskom saboru… sve do prekjučerašnjih opširnih članaka u Večernjem i Jutarnjem listu.

Na sve uvrede, govor mržnje, laži i ozbiljne prijetnje kojima me je Veljko Kajtazi danima „častio“, što javno što osobno, nisam htio reagirati jer se ne želim spuštati na takvu, primitivnu razinu, a i teško me je zastrašiti, a još teže ucjenjivati.

No, posljednji medijski istupi od nedjelje, u kojem se međimurski narod naziva rasistima, u kojem se prošlogodišnji prosvjed, čiji je jedini cilj bio apel institucijama za uvođenjem više reda u sustav, karakterizira kao rasistički, a za koji su odgovorni lokalni mediji, eksplicitan govor mržnje u kojem saborski zastupnik romske nacionalne manjine javno govori da je legitimni predstavnik građana međimurske županije „Cigan“, do jučerašnjeg dopisa u kojem traži smjenu ravnatelja Županijske bolnice Čakovec, do poziva pojedinim zaposlenicima bolnice, o čemu ćete nešto čuti kasnije, zahtijevaju moju reakciju kao župana.

‘Međimurje je najtolerantniji i najhumaniji kraj Hrvatske’

Stoga, želim još jednom ponoviti: Međimurje je najtolerantniji i najhumaniji kraj Hrvatske. Međimurci su ljudi koji će srdačno i otvorena srca primiti svakoga, pomoći svakome, biti tolerantni prema bilo kome, bez obzira na spol, dob, vjeru ili naciju. I po tome smo specifični. No, specifični smo i po tome što su vrijednosti utkane u međimurskog čovjeka, vrijednosti u kojima nema mjesta nepravdi, u kojem nema mjesta mržnji, u kojem nema mjesta iskorištavanju sustava za osobnu korist, o kome god bila riječ.

Jer, država u kojoj će se pojedincima tolerirati nasilje, u kojoj će zbog par stotina kuna ubiti čovjeka, u kojoj će maloljetnik upasti u trgovinu, prisloniti pištolj prodavačici i opljačkati je, u kojoj će razbijati ugostiteljske objekte jer se nekome ne da alkohol, u kojoj će se kockarski dugovi stvarati novcem poreznih obveznika, u kojoj će se nasred ulice trgati nakit s vrata ili usred gradskog parka zlostavljati sugrađane….je država koja ima ozbiljan problem.

‘Problem veći od bilo kakvog osobnog i stranačkog interesa’

To je problem koji je veći od bilo kakvog osobnog, stranačkog, političkog i uskog interesa. To je problem kojem svi zajedno moramo pristupiti odgovorno, jasno i konkretno, a upravo takav pristup najbolja je mjera zaštite svih građana Republike Hrvatske, bili oni dio nacionalne manjine ili većinskog naroda.

Zbog svega navedenog pozivam saborskog zastupnika Veljka Kajtazija da doista smiri strasti, prestane vrijeđati i omalovažavati svakog, imalo mislećeg građanina ove zemlje, da prestane prijetiti, blatiti državu u kojoj živi te da bude odgovoran prema sebi i prema svima onima koje predstavlja, da pomogne u rješavanju problema i apelima prema institucijama da se uvede više reda jer je takav pristup jedina garancija stvaranja kvalitetnog suživota.

Sve ovo što zastupnik Kajtazi zadnjih dana radi, samo je dokaz koliko uvođenje reda nekome smeta i koliko ne prežu ni pred čime, kako bi zaštitili svoje osobne, a očito i financijske interese.

Međimurje je kraj koji je zahvaljujući upravo svojim ljudima, primjer dobre prakse i uzor u mnogočemu. Socijalni, razvojni i transparentni sustav javne uprave koji smo postavili prepoznaju mnogi, dive nam se, dobivamo brojne nagrade i priznanja, ubrzano se razvijamo ulažući u infrastrukturu, obrazovanje, zdravstvenu zaštitu i čuvanje naše identiteta.

Ne dopuštam obezvrjeđivanje našeg truda

Puno je dobrih stvari i projekata pred nama i neću dozvoliti nikome da taj rad, trud, angažman svih naših ljudi obezvrijedi na vrlo grub i nekorektan način.

I za kraj, i zastupniku Kajtaziju i njemu sličnima koji imaju srama ovaj kraj, ove ljude, lokalne medije, institucije nazivati rasistima, ovo je samo djelić onoga što je lokalna i regionalna samouprava u Međimurju učinila u pokušaju davanja šansi za kvalitetniji suživot…

Činjenica je da imamo:

1. Najdostupnije obrazovanje s jednakim šansama za sve, od predškole do osnovne i srednje škole. Nakon toga, financijska pomoć uvažavajući socijalne kriterije svima kojima je potrebna. Primjer je i Benjamin Ignac kojemu je Međimurska županija konkretno pomogla u više navrata;

2. Zapošljavanje 300 pripadnika Romske nacionalne manjine u gospodarstvu Međimurja. Jesu li naši poslodavci rasisti?

3. Pro Health for Roma (3 zaposlena Roma), mobilni timovi, produženi boravak, školska užina, …..

4. Zdravstvena zaštita za sve (često puta bez ikakvog zdravstvenog osiguranja) te bolnica podmiruje te troškove;

5. Toleriranje maloljetničkih poroda (često bez ikakvog zdravstvenog osiguranja) te bolnica podmiruje te troškove;

6. Jednokratne pomoći za one koje su integrirani u zajednicu ili bilježe uspjehe u obrazovanju;

Nažalost, svi ti napori, svima nama vratili su se na način da smo taoci pojedinca koji pokazuje svoju mržnju, pakost, zlu namjeru i loše namjere.