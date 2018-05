OŠTAR KOMENTAR CIJENJENOG SOCIOLOGA: ‘Slušajući današnje goste nekako mi je milo da nisam političar’

Populizam postaje rak rana hrvatske politike

U sinoćnoj emisiji Otvoreno HRT-a raspravljalo se o fenomenu takozvane antisistemske stranke Živi zid, a o temi su govorili zastupnik te stranke Branimir Bunjac, SDP-ov Rajko Ostojić, HDZ-ov ministar prometa Oleg Butković, Mirka Jozić iz Stranke rada i solidarnosti te ugledni sociolog i predsjednik Hrvatskog politološkog društva Dražen Lalić.

Živi zid učvrstio se na poziciji treće stranke u zemlji, trenutno imaju 12.7 posto potpore birača, dok HDZ i SDP kontinuirano padaju. Prošlog su vikenda održali stranački kongres na kojem su predstavili program u kojem stoji i pošteniji ovršni zakon, borba protiv korupcije, ispitivanje porijekla imovine svakog dužnosnika, zdravlje za sve te napuštanje Europsje unije i NATO-a. Politički oponenti njihov program nazvali su populizmom.

Bunjac: U budućnosti će drugi kopirati nas

‘Definitivno postoji trend novih stranaka i novih ljudi u čitavoj Europi, ustvrdio je. Tradicionalne stranke izgubile su kredibilitet. Slično se događa i u Hrvatskoj. Živi zid je originalna, autentična stranka, nikoga ne kopiramo, eventualno će u budućnosti drugi možda kopirati nas’, rekao je Bunjac.



‘Mi do sada nikad nismo odstupili od onog što smo obećavali. Živi zid kada dođe na vlast provest će program koji smo predstavili na nedavnom kongresu koji je bio politički događaj desetljeća, naglasio je. To je bila najava jedne nove Hrvatske i to je osnovni razlog histerije koja se dogodila u nekim strankama. Shvatili su da iza Živog zida stoji narod. Živi zid se penje, Živi zid će participirati u vlasti, jedino je pitanje kada će to biti. Nije pitanje hoće li Ivan Vilibor Sinčić biti premijer, već kada će to biti’, rekao je Bunjac, odlučno odbacujući optužbe za licemjerje. Rekao je i kako stranka Živi zid nije protiv cijepljenja već za slobodu izbora. Izjavio je i kako Živi zid nikako ne bi koalirao sa SDP-om.

Ostojić: Mi smo ozbiljna stranka, a ne pokret

Rajko Ostojić demantirao je da SDP puca po šavovima te kazao kako se radi tek o ‘maloj burici u čaši vode’. Izrazio je žaljenje zbog toga što je Mirando Mrsić napustio stranku. ‘. Mi smo otvorena stranka koja želi razgovarati. Mi smo ozbiljna stranka, a ne pokret’, rekao je te dodao kako je SDP jedina stranka u Hrvatskoj koja se usprotivila bankama donošenjem tzv. Zakona o švicarcima. Dodao je i kako je SDP ukinuo povlaštene mirovine.

Butković: HDZ se ne boji izbora

HDZ-ovac Oleg Butković izjavio je kako ne želi da se emisija pretvori u borbu za glasove na ljevici. ‘HDZ je ozbiljna stranka, najjača stranka u Hrvatskoj, naglasio je. Priznao je lagani pad potpore njegovoj stranci. Mi vodimo Vladu, preuzeli smo odgovornost za državu, provodimo reforme, dogodio se Agrokor, a nije zanemarivo niti sve ono što se događalo oko ratifikacije Istanbulske konvencije, dodao je. Međutim, podsjetit ću da smo u ovih godinu i pol napravili velike stvari, raste nam BDP, raste rejting, imali smo suficit proračuna, provode se veliki infrastrukturni projekti’, kazao je Butković, a najavu Živog zida o izlasku o EU dođu li na vlast, nazvao je populizmom. ‘HDZ se ne boji izbora koji će se dogoditi za dvije godine’, rekao je Butković.

Jozić je kazala kako je Bandić dokazao što jest. Da je bio populist ne bi osvojio 6 mandata’, rekla je te dodala kako je njihova stranka osvojila Zagreb ‘uz pomoć njihove demografske politike i ulaganja u obrazovanje’. ‘Ako je to populizam, onda ja želim takav populizam u čitavoj zemlji’, kazala je Jozić.

Lalić: Pa u kakvoj mi to zemlji živimo?

Sociolog Dražen Lalić, inače predsjednik Hrvatskog politološkog društva, kazao je da je ‘Bandić populist po stilu, a ne po ideologiji’. ‘Ne može on kritizirati elitu ako je on dio te elite’, kazao je Lalić.

Požalio se na nezavidnu situaciju u Hrvatskoj i ljude koji je vode. ‘Slušajući današnje goste nekako mi je milo da nisam političar. Pa u kakvoj mi to zemlji živimo, zapitao se. Došli smo do situacije koja je toliko nezavidna da nam mladi ljudi odlaze, da zaostajemo u razvoju za drugim zemljama, zavladalo je beznađe’, kazao je. Populizam je okarakterizirao simptomom teške bolesti liberalne demokracije i hrvatske države. ‘Populizam možda dolazi, možda nam je pred vratima, ali se političari moraju zapitati kako je do njega došlo’, zaključio je.

Problemski zadaci za Branimira Bunjca

Naposljetku je Bunjac istaknuo kako mu je drago da nitko više ne osporava da su HDZ i SDP uništili Hrvatsku, no ljuti ga što se govori kako bi Živi zid bio još gori. Potom je Butković pitao kako bi Živi zid riješio problem duga autocesta, na što mu je Bunjac kazao kako bi uveli vinjete. ‘Ne znate o čemu pričate’, odgovorio mu je HDZ-ovac.

Ostojić ga je pak upitao znaju li što se Venezueli dogodilo nakon nekontroliranog tiskanja novca. ‘. Ja sam se malo udebljao, prije ljeta bih želio smršaviti u dva dana pa sam kupio prašak. Ali ne ide to tako. Tiskanje novca je prašak. Iako u programu Živoga zida ima nekih dobrih rješenja, treba to provesti’, zaključio je Ostojić.