‘OSTAO NAM JE SAMO JAD I ČEMER’: Petek oprao zagrebačku vlast zbog nekompetentnosti: ‘Odbili su nam sve prijedloge’

Nezavisni zastupnik zagrebačke Skupštine i kandidat za zamjenika gradonačelnika, Renato Petek poručio je kako su vladajući u Zagrebu odbili sve prijedloge oporbe o obnovi nakon potresa

Nestranački zastupnik u zagrebačkoj Gradskoj skupštini Renato Petek u ponedjeljak je ocijenio da su Zagrepčani s pravom ogorčeni jer im je godinu nakon potresa “ostao samo jad i čemer”, a nada se izlasku na izbore za promjenu nekompetentne gradske vlasti.

“Što se potresa tiče, prošlo je godinu dana od tog tužnog događaja i Zagrepčani su s pravom ogorčeni. Dakle, ostao nam je samo jad i čemer točno godinu dana od potresa”, rekao je Petek novinarima na Zagrebačkom velesajmu gdje je nastavljena 40. sjednica Gradske skupštine. Istaknuo je da je Gradska skupština u tome imala “malo ovlasti”.

‘Pokušali smo učiniti sve’

“Mi smo pokušali kao oporba odmah predložiti četiri točke dnevnog reda, od zbrinjavanja onih koji su izgubili svoj dom do rješavanja pitanja dimnjaka i sve to do dan-danas nije riješeno”, poručio je.

Petek navodi da su ih nažalost vladajući odbili po svim točkama dnevnoga reda te podsjeća kako su iz oporbe tražili izvanrednu sjednicu Skupštine na temu potresa, ali ona nikad nije održana. “Pokušali smo učiniti sve”, rekao je. Neadekvatnom reakcijom na hitne potrebe nakon potresa ocijenio je one Gradske uprave i HDZ-a na državnoj razini.

Cjelovit plan obnove

Od kandidata za gradonačelnika očekuje da će biti kompetentni predstaviti cjeloviti plan obnove Zagreba, a prvenstveno onog dijela koji se odnosi na višestambene objekte u centru i širem centru grada, kao i na obiteljske kuće u blizini epicentra.

“To je potrebno kako bi građani uopće dobili nadu. Stoga je nada za Zagrepčane da izađu na izbore, jer ovi koji su do sada upravljali državom i gradom pokazali su se potpuno nekompetentni da reagiraju punih godinu dana od samoga potresa”, poručio je Petek koji je na predstojećim lokalnim izborima SDP-ovom kandidatu Jošku Klisoviću.

