Mnogi korisnici ostali su začeni kada im je poštar želio ući u stan i očitati plinsko brojilo, a neki su strahovali i od (još jedne) prevare, no kako je provjerio RTL, za Gradsku plinaru Zagreb očitanje plinskih brojila zaista obavlja ugovorni partner Hrvatska pošta (HP) i to do 15. siječnja 2022. godine.

U HP-u ističu kako poštari plinska brojila očitavaju od 2015. godine i to na području Zagreba, Velike Gorice, Zaprešića te općina Brdovec, Marija Gorica, Dubravica, Pušća i Kupljenovo.

'Prepoznatljiva uniforma, a i mnogi poznaju svog poštara'

"Svaki poštar nosi prepoznatljivu poštansku uniformu, a velik dio građana i poznaje svojeg lokalnog poštara ili poštaricu", dodaju dalje te ističu kako će poštar uz pridržavanje svih epidemioloških mjera i uz pristanak korisnika ući u prostor u kojem se nalazi plinsko brojilo i očitati ga.

"Svakako molimo i korisnike da se pri dolasku poštara na očitanje brojila pridržavaju propisanih epidemioloških mjera, a to podrazumijeva pravilno nošenje zaštitne maske za lice te držanje nužne udaljenosti", zaključuju.