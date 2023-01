Od subote u ponoć nema više dvojog plaćanja i u eurima i u kunama. Kuna je otišla u povijest, ostao je samo euro, a Hrvatska je ušla u novo valutno razdoblje. RTL Danas raspitao se među građanima kako su prihvatili euro.

"Sad više nisam Zagrepčanka, nego Europljanka. Moraš uvijek govoriti Guten Morgen, Guten Tag, Aufwiedersehen, a ne dobar dan. To vam ne ide više", kazala je Ruža Špiček, prodavačica cvijeća iz Zagreba.

Sve to zvuči dobro, kaže, samo da je i mirovina europska.

"Priučiti se moramo, ali da valja, ne valja ništa. Penzija mi ni ne dojde doma micica, već je spokrita. Još mi fali, moram tu njih moliti", dodala je u gorkošaljivom tonu.

'Uvijek mi je bio pun džep, sad više nije'

Onima koji rade s novcem, trebalo je laknuti. No, ipak nije svima. Na tržnici u Rijeci još žale za kunom.

"Meni je žao, uvijek mi je bio pun džep. Sad više nije", kazao je za RTL Stipo Miljak, prodavač iz Rijeke.

No, zato su sada puni džepovi sitnih kovanica kojih je,kaže Stipo, već puno nakupio.

Irena Hodža, prodavačica iz Rijeke teško se rastala od kune.

"Ja sam sebi ostavila 200 kuna da imam. Znate, to je onaj osjećaj. Vezani smo za kunu", kaže.

Prodavačica Slavica priznaje da se bojala kako će se snaći, ali je na kraju samu sebe iznenadila. Čak kaže da joj nije žao i da su joj "ljepši eurići".

'Novac je lijep. Bez njega ne možete ništa'

Zagrepčanka Branka kaže da joj nije jasno zašto ludi "toliko zvrndaju".

"Štedili su godinama u markama pa u euru i sad je to veliki problem", kaže.

Da nije problem valuta, objašnjavaju i gospođe koje su reporteri RTL-a zatekli kod jednog kioska u Zagrebu.

"Jedan euro, to mi izgleda jeftino, onda se prevarim. Ja bi to rado kupila, a kad se sjetim koliko je to kuna onda ne bih nikad. Ima tu još zamki, ali pitajte druge, ja sam stara", rekla je jedna.

Bisalmondo je iz Nepala, u Hrvatsku je došao radi posla. I on kaže kako sada ima osjećaj da za ono što kupuje ne mora više davati puno novca. Svidjele su mu se kune, no dobar mu je i euro.

"Novac je lijep. Bez njega ne možete ništa i ne možete ništa poslati obitelji", rekao je.