OSTALI BEZ DOMOVA U POTRESU I STRPALI IH U HOSTEL: No to nije najgore – iz Ministarstva im ne daju ni komad papira, a tvrde i da im prijeti Bandićeva glasnogovornica

Ministarstvo im niti 32. dan nije dalo rješenja, iako bi to morali napraviti nakon najviše 30 dana. ‘Nemamo minimum pravne sigurnosti’, poručuju

Zagrepčani koji su u potresu ostali bez svojih domova i koji su privremeno smješteni u hostelu “Arena” nezadovoljni su što više od mesec dana nisu dobili pisano rješenje o svojem statusu, a u Ministarstvu državne imovine u srijedu ih nitko nije želio primiti.

Petero stradalnika od njih ukupno 188 koliko ih je smješteno u hostelu došli su pred Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine u Dežmanovoj ulici, ali ih nitko nije primio na razgovor. U ministarstvu su rekli da su o svemu telefonski obavijestili ministra Darka Horvata i neka čekaju odgovor.

Govorila im da će biti izbačeni iz hostela ako se bune?

Prošao je zakonski rok od 30 dana, a još nismo dobili pisana rješenja o svojem statusu, izvijestili su i dodali kako im je obećano da će ih dobiti u roku od dva tjedna, a budući da to nije učinjeno, sada nemaju ni minimum pravne sigurnosti.

Istaknuli su kako je povod njihova dolaska u ministarstvo bio i izgred koji se prekjučer dogodio s glasnogovornicom zagrebačkoga gradonačelnika Milana Bandića Ivankom Čuljak Milidrag, koja je, kako su rekli, neadekvatno razgovarala s njima zastrašivanjem da će biti izbačeni iz hostela ako im nešto ne odgovara.

Marko Bonifačić novinarima je izjavio da su u dobroj vjeri prihvatili premještaj iz Studentskog doma u Cvjetnom naselju u hostel “Arena” te da to dosta dobro funkcionira.

“Međutim, izgleda da to nekima smeta iz javnih vlasti i prekjučer je jedna gospođa iz Gradskog poglavarstva došla i vrlo se neprimjereno izrazila nekim našim stradalnicama – što vi hoćete, što vi tražite, idite van i tako dalje. To je vrlo nezgodno i to nas je ponukalo na razmišljanje da smo u dobroj vjeri prihvatili smještaj i vjerujemo da će to biti u redu, ali mi bismo u teškom vremenu velike neizvjesnosti željeli minimum sigurnosti”, rekao je Bonifačić.

Objasnio je da su prije 32 dana, dok su još bili u Studentskom domu u Cvjetnom naselju, podnijeli zahtjeve za odobrenje smještaja i tako dalje te da se to po zakonu moralo riješiti u roku od 30 dana, a danas je 32. dan.

“Došli smo pitati što je s našim molbama i s našim rješenjima jer – kad bismo imali nekakva rješenja, naš bi položaj bio malo bolji i sigurniji. Ne bi nam se moglo tek tako kao lutkicama reći – sad si unutra, a sutra ideš van. To nije u u redu, mi smo ljudi, mi nismo lutkice”, istaknuo je Bonifačić.

‘Počela je prostačiti i prijetiti nam’

Džana Kahteran Hodžić izvijestila je o izgredu koji se prekjučer dogodio s glasnogovornicom zagrebačkoga gradonačelnika Ivankom Čuljak Milidrag. Rekla je da ih je ona pitala kako su, a jedna joj je gospođa odgovorila da nije dobro, da madraci nisu dobri. “I tu je ona (glasnogovornica) počela prostačiti i nama prijetiti, da nama treba napisati rješenje da nas se izbaci van iz hostela. Rekla je da njezina susjeda renta stan za 200 eura plus 200 eura režije i da idemo odmah tamo to pogledati”, izjavila je Kahteran Hodžić i poručila kako nije u u redu da netko s njima tako razgovara, netko tko bi im trebao biti od pomoći, jer su nažalost u hostelu prisiljeni biti. Napomenula je i da smještaj u hostelu nije dugoročno rješenje za one koji imaju djecu.

Mirjana Grabovac rekla je da se bliži treći val koronakrize, a u hostelu je mnogo ljudi koji su u rizičnoj skupini. “Ako se ondje nešto dogodi, to bi mogla biti stvarno zdravstvena katastrofa”, poručila je.

Glasnogovornica: Razumijem sugrađane, nikome nisam prijetila

Glasnogovornica gradonačelnika Bandića Ivanka Čuljak Milidrag Hini je izjavila da odbija bilo kakve insinuacije u vidu prijetnji sugrađanima smještenim u hostelu “Arena”.

“Svjesna sam teške situacije u kojoj se naši sugrađani nalaze, nastojim ih razumjeti, a napominjem kako po prirodi posla kojeg obavljam nemam ovlasti donositi odluke vezane uz smještaj te kvalitetu smještaja u hostelu ‘Arena’, a kamoli pisati ‘rješenja za izbacivanje’ koja spominjete”, izjavila je Čuljak Milidrag.

‘Zagreb je napravio sve što je mogao’

Zamjenica gradonačelnika Olivera Majić također je komentirala prosvjed građana ispred Ministarstva državne imovine, rekavši da je “vjerojatno došlo vrijeme kada misle da tim nekim aktivnostima trebaju ubrzati procese”.

“Ministarstvo, a jednako tako i Zagreb maksimalno rade na rješavanju problema. Zagreb je poduzeo sve što je mogao”, rekla je Majić i dodala da je dugoročnije rješenje i hostel Arena, gdje građani, “ako ne dođe do opoziva, mogu boraviti dokle god bude potrebno”.

Danas bi se, rekla je Majić, trebalo osnovati stručno vijeće, a očekuje se da će se uskoro osnovati i fond koji će donositi konkretne mjere da se krene u obnovu. Nakon što su čekali odgovor pred ministarstvom više od pola sata i za to vrijeme nisu dobili odgovor, stradalnici su se razišli kad su dali izjavu za novinare.