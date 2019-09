OSTALA BEZ STANA ZBOG UGOVORA O UZDRŽAVANJU: ‘Teta ga je potpisala sa socijalnom radnicom, mene jedino mrtvu mogu iznijeti van’

Teta je željela u dom, a nakon godina čekanja, mjesto se otvorilo tri dana nakon što je potpisala ugovor o dosmrtnom uzdržavanju sa socijalnom radnicom

Aleksandra Mihaljević rodila se i odrasla u stanu u centru Zagreba. No bez stana je ostala, a zbog svega je njen otac počinio i samoubojstvo.

“Mene jedino mrtvu mogu iz ovog stana iznijeti van, ja se borim do zadnjega, ja se borim za svoje, a moj otac to nije mogao, na žalost, izdržati. On je bio depresivna osoba i nakon prvog ročišta on je nakon tri mjeseca napravio to što je napravio, ja ne mogu to dan danas izgovoriti”, ispričala je Aleksandra Mihaljević.

Teta potpisala ugovor o dosmrtnom uzdržavanju

Stan je bio u vlasništvu njene tete, no ona je živjela u Varaždinskim toplicama, a bratu i njegovoj obitelji ostavila je da žive u Zagrebu. No vremenom, teta poželjela otići u dom jer više nije mogla samostalno živjeti.

“Imala je 81 godinu i bila je u jako lošem stanju, više nije mogla biti sama. Kad smo razgovarale na telefon, teta je rekla da bi ona išla u dom u Varaždin“, rekla je Aleksandra za Potragu, dodajući kako je onda slijedila procedura, od liječničkog pregleda do drugih papiSOra.

Teta je čekala mjesto je čekala pet godina, iako je napisala da traži prioritetan smještaj. No dobila ga je tri dana nakon što je sa socijalnom radnicom, danas ravnateljicom Doma za starije i nemoćne Koprivnica – Vesnom Križan i njezinim suprugom Stjepanom potpisala ugovor o dosmrtnom uzdržavanju. Vesna Križan tada je bila predsjednica Povjerenstva koje je odlučivalo o prijemu u dom. Obvezali su se plaćati joj dom, grobno mjesto i ukop, za stan u središtu Zagreba.

‘Sumnjam da razumjela što potpisuje’

Aleksandra ističe kako teta nikada nije htjela prepisati taj stan nikome i tvrdila je kako će ga ostaviti svom bratu, odnosno Aleksandrinom ocu, a uvjerena je da njena teta nije bila niti svjesna što je potpisivala.

“Ja sumnjam da je ona razumjela šta potpisuje. Kad sam je našla, rekla sam joj: ‘Teta, ništa više ne potpisuj’, a ona je rekla: ‘Pa istjerat će me iz doma van.’ Ja velim, tko će te istjerati? ‘Pa Vesna’. I onda me molila da ju vodim u Zagreb, a ja sam rekla da ne mogu sada i da ću, ako ju odvedem u Zagreb, imati problema s policijom“, rekla je Aleksandra za RTL.

Danas bi takav ugovor bio ilegalan

Predsjednica Sindikata umirovljenika ovakvih se slučajeva nagledala. Zahvaljujući njihovoj borbi protiv izrabljavanja najnemoćnijih, prije manje od dvije godine je izmjenjen Zakon o socijalnoj skrbi. Prema toj izmjeni, osobe zaposlene u domovima umirovljenika ugovore o doživotnim i dosmrtnim uzdržavanjima više ne smiju sklapati. Ali ugovor između Vesne Križan i pokojne Đurđice sklopljen je prije te izmjene.

“Očito je da je riječ o koruptivnom slučaju koji će formalno-pravno biti riješen u korist uzdržavatelja, dakle ove djelatnice, odnosno kasnije, ravnateljice Doma”, izjavila je Jasna A. Petrović, predsjednica Sindikata umirovljenika Hrvatske.

Činjenica jest da su Vesna Križan i njezin suprug ispoštovali ugovor. Đurđici su plaćali dom, kupili su joj grobno mjesto i platili pogreb te da su Križani u tih pet godina od potpisivanja ugovora do Đurđičine smrti utrošili znatnu količinu svojih sredstava kako bi ispunili obveze iz ugovora. Stan su, pravno gledano, stekli pošteno, a u njega ne mogu ući već 11 godina koliko je prošlo otkad je Đurđica umrla.

No kolika je razlika između pravde i pravednosti najbolje pokazuje to što bi Vesna Križan mogla završiti u zatvoru i do pet godina da je isti taj ugovor, na koji se sada poziva, potpisala prije godinu dana.