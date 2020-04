OSOBLJE SPLITSKOG DOMA APELIRA ZA POMOĆ KORISNICIMA: ‘Ostavimo se politike i traženja krivaca i spasimo te ljude’

Zdravstveno osoblje s trećeg i četvrtog kata Doma za starije osobe u Vukovarskoj ulici u Splitu pismom je zatražilo pomoć u sprječavanju širenja koronavirusa među njihovim korisnicima i kolegama te apeliralo da se u ovom trenutku prestane tražiti krivca za proboj virusa

Zdravstveno osoblje s trećeg i četvrtog kata Doma za starije osobe u Vukovarskoj ulici u Splitu, odlučilo je obratiti se javnosti pismom, nakon što nema odgovora na pitanje tko je kriv za proboj koronavirusa, koji je otkriven 7. travnja. Medicinske sestre iz tima B smatraju da nije pravo vrijeme za traženje krivaca, već za spašavanje života.

“Ovih dana svi pratimo situaciju u Domu u Vukovarskoj i vidimo da se najčešće postavlja pitanje tko je kriv i tko će odgovarati za ovo što se dogodilo. Mi, kolegice koje smo bile direktno izložene i radile u Domu smatramo da bi trebalo uložiti svu energiju na spašavanje onih koje se još može spasiti, da nam se omogući adekvatna oprema i uvjeti za rad, i da svi skupa idemo u borbu za svaki život”, navele su u pismu koje donosi 24sata.

Nitko se ne pita što je s korisnicima

“Imamo dojam da se nitko ne pita što je s našim korisnicima koji su ostali u domu, tko se i na koji način brine za njih i što je s njihovom rodbinom, ljudima koji su van sebe od brige zbog toga što informacije dobivaju na kapaljku. Podsjećamo, riječ je korisnicima starije životne dobi, uglavnom s kroničnim bolestima i demencijom, ljudima kojima je potreba stalna skrb i njega, jer većina njih ne može ili ne zna ni uzeti čašu vode, a kamo li što drugo. Većina osoblja koje je radilo s njima, nekad i u 24-satnim smjenama, trenutno je radno nesposobna, neki su razvili simptome bolesti, neki su u samoizolaciji…”, upozorile su sestre i istaknule kako “svi skupa mole da učinimo nešto za te njihove korisnike jer to su nečiji roditelji, bake, djedovi…, nisu samo brojevi na papiru. Ostavimo se politike i traženja krivaca, navucimo odijela i spasimo te ljude jer njima nije bitno tko je kriv, njima ne trebaju krivci nego pomoć”.

Ravnatelj je ‘davao podršku’

U pismu su se dotakle i ravnatelja Ivana Škaričića, koji, doznalo se nakon probijanja virusa u dom, nije kvalificiran za funkciju koju obnaša, a iza sebe vuče i nepravomoćnu presudu.

“Svi su se javljali na naše telefonske pozive, ali je on imao razumijevanja za nas, on nam je davao podršku da ostanemo sa svojim korisnicima, naglašavao koliko je važno da oni budu zbrinuti, osigurao je smještaj u samoizolaciji kolegicama koje nisu mogle kućama da ne ugroze svoje obitelji, i to u situaciji kad je to izgledalo kao nemoguća misija”.

Apel za pomoć

“Zbog svega što se događa još jednom apeliramo da se u ovom trenutku prekine s traženjem krivaca i da svi skupa usmjerimo energiju na pomoć korisnicima Doma i svim drugima kojima je pomoć potrebna, a jednom, kad Bog da da ovo zlo prođe i dobijemo ovaj ‘rat’ onda neka se traži krivac i onaj tko je odgovoran. Sada treba spašavati živote”, zaključio je B tim splitskog Doma za starije osobe.

