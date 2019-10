OSNOVANI DEMOKRATI ISTRE: Mrsić: ‘Korupcija je rak rana ovog društva i dolazi od samog vrha vlasti’

U Puli su osnovani Demokrati Istre

Bivša čelnica istarskog SDP-a Maja Šarić nova je predsjednica Demokrata Istre, odlučeno je na osnivačkoj skupštini istarske podružnice Demokrata u subotu u Puli, s koje je predsjednik stranke Mirando Mrsić poručio kako su nam promjene nužne ali ih država od građana ne može tražiti ako se i sama ne mijenja.

Ustvrdivši kako se istarska podružnica osniva upravo na prvu obljetnicu osnivanja Demokrata, predsjednik stranke Mrsić kazao je kako je Hrvatska zaspala u ravnodušnost, zemlju je obuzela netrpeljivost, društvo se zatvara u sebe te kako danas u nekim dijelovima zemlje je slika kakva nije bila ni devedesetih.

TISUĆU NOVIH BRANITELJA 25 GODINA NAKON RATA: ‘Ministar je otkrio poražavajuću istinu, mladi odlaze, povlaštene mirovine rastu’

Beznadno stanje

“Stanje je loše, obuzelo nas je beznađe. Korupcija je rak rana ovog društva i dolazi od samog vrha vlasti. Vrijednosti slobode, jednakosti, pravde, prava na izbor i antifašizam često su na kušnji i postaje zabranjene teme u Hrvatskoj”, istaknuo je Mrsić dodavši kako se upravo stoga “treba okupiti i učiniti sve da Hrvatska prodiše”.

“Hrvatskoj su potrebne promjene, previše puta ponovljena teza, premalo je međutim učinjeno da se to ispravi. Država od svojih građana ne može tražiti promjene ako se i sama ne mijenja”, ustvrdio je Mrsić. Dodao je kako se promjene moraju provesti i to one koje “obuhvaćaju ustroj države, način rada državnih i javnih službi, ustroj lokalne samouprave, reformu pravosuđa obrazovanja, zdravstva i poreznog sustava”.

MIRANDO MRSIĆ JE UVJEREN: Zoran Milanović jedini može pobijediti sve kandidate HDZ-a

‘Država ne ide u dobrom smjeru’

Predsjednik IDS-a Boris Miletić poručio je kako je suradnja ove stranke s Demokratima prethodila osnivanju istarske podružnice i to u sklopu Amsterdamske koalicije. “Stanje u državi nije dobro, država ne ide u dobrom smjeru, pri dnu smo prema svim pokazateljima. Stvari treba mijenjati na bolje a naš je zajednički cilj stvaranje jedne moderne, progresivne i proeuropske Hrvatske”, zaključio je Miletić.

Novoizabrana predsjednica Demokrata Istre Maja Šarić naglasila je kako su Demokrati stranka uključivosti jer, kako je rekla “samo tako možemo kreirati kvalitetna rješenja za najzahtjevnije gospodarske i društvene probleme”.

“Izašla sam iz SDP-a 2015. godine zbog pokušaja diskreditiranja, doživljavala sam ucjene, prijetnje i shvatila sam da SDP više ne ide u pravom smjeru. Zapravo shvatila sam da se nema smisla boriti se s vjetrenjačama”, rekla je Šarić novinarima prije skupštine.