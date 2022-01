Brzi testovi jesu pouzdani i točni i to je uvjet da ih se stavi na tržište. Razlika je u tome koji se bris koristi. Najčešće je to bris nosa, duboko prema ždrijelu, i taj se smatra najpouzdanijim. Mogu se koristiti i uzorci sline, ali kod sline je osjetljivost puno niža, govori, i zbog toga će ti testovi biti izbrisani s harmonizirane europske liste, kaže za N1 Mirjana Marchiotti, koja je zajedno sa suprugom Ivanom još 1990. godine osnovala tvrtku Biognost, koja je danas jedina hrvatska tvrtka koja proizvodi brze testove na koronavirus.

Ivan Marchiotti kaže da od proizvođača ovisi kako će test napraviti, ali da su 'u načelu, testovi za kućnu upotrebu i oni koji se koriste u laboratorijima isti, a jedina razlika je u načinu upotrebe'.

'Kućni test se ne razlikuje od onog u laboratorijima'

"U načelu se ne razlikuje kućni test od onog koji koriste u laboratorijima. Za laboratorijski test je puno opsežnija i kompliciranija uputa. Pacijentu koji bi sam to radio bi kompliciralo život. To je pojednostavljeni test. Način kako je pisano mora biti razumljiv laiku, sama pločica, sam princip kemijski, imunokemijski je potpuno jednak", rekao je Ivan Marchiotti za N1.

Počeli 2000. testovima na trudnoću, a onda...

Govoreći o svojoj tvrtci, koja jedina u Hrvatskoj proizvodi brze dijagnostičke testove, Mirjana Marchiotti kaže:

"Brzim testovima smo se počeli baviti još 2000., tada su to bili testovi na trudnoću i zarazne bolesti. Kad je krenula brza dijagnostika u pandemiji, brzo smo se prilagodili i počeli proizvoditi svoj test. Komponente kupujemo od originalnih proizvođača, ali mi radimo ulaznu kontrolu, sami radimo uputu, validirali smo ih u HZJZ-u…", navodi Mirjana Marchiotti i dodaje: 'Tržište je zasićeno, puno je testova. Mi jesmo prisutni na hrvatskom tržištu, ali smo puno više izvezli u inozemstvo'.

"To je tržišno natjecanje. Po našem zakonu o javnoj nabavi, prevalentna je cijena, ona je ta koja diktira koga će se odabrati na tržištu", navodi Mirjana.

'Masovno testiranje će biti dobro'

Upitani su tada za cijene testova.

"U samom startu su cijene bile jako visoke, cijena transporta je na početku pandemije skočila nekoliko puta. U startu su cijene bile znatno više nego sada. Konkurencija je ta koja je snizila cijene. A cijenu je skinulo i to što se s vremenom vidjelo da je potrebno mnogo više testova. Mi smo s cijenom uglavnom kao i uvozni", navodi Mirjana Marchiotti i dodaje: 'Ovo što će se sada uvesti, to masovno testiranje, to će biti dobro jer će pacijenti koji imaju simptome puno prije saznati odnose li se oni na koronu ili neku drugu infekciju pa će puno brže ići u izolaciju ili liječniku'.

Navodi kako imaju i test na fluronu, koji razlikuje gripu od korone. Njime će pacijent moći dokazati ima li gripu ili covid ili oboje. Ipak, navode kako u Hrvatskoj još uvijek nema potražnje za ovom vrstom testa.

'Ako morate čekati pet dana na PCR, taj test gubi smisao'

Ivan Marchiotti kaže kako brzi testovi detektiraju sve sojeve.

"Ovi testovi hvataju unutarnji protein, onaj koji se ne mijenja kod promjena varijanti. On hvata omikron, kao i deltu, kao što će hvatiti i buduće sojeve. Važno je dobro uzorkovati, ako loše uzorkujete, imat ćete loš rezultat, bez obzira na test. Ako morate čekati pet dana na PCR, taj test gubi smisao", kaže Marchiotti.

"Ljudi ne razumiju da bi covid bio gori od kuge i kolere da se pojavio 30 godina prije, kad nismo imali testove i cjepivo. Važno je testirati se. Ljudi, testirajte se, puno je jeftinije i mnogo je manja smrtnost. Vidimo da će u Kini u dva dana testirati 14 milijuna ljudi da bi mogli raditi, proizvoditi i biti produktivni", zaključuje Marchiotti.