OSJEČKO PRAVOSUĐE PONOVNO UZDRMANO: Sudac ‘suda s posebnim potrebama’ optužuje šeficu za korupciju

Sudac trgovačkog suda u Osijeku optužuje svoju šeficu za ručno dodjeljivanje predmeta, iako zakonom propisanom automatskom dodjelom smije rukovoditi samo ona kao predsjednica suda

Nakon teških inkriminacija Zdravka Mamića i smjene sudaca Županijskog suda, povjerenje u osječko pravosuđe teško je narušeno. Tome neće pomoći niti nalaz inspekcije Ministarstva pravosuđa i uprave koji je našao samo manje nepravilnosti, a još manje će pomoći slučaj s tamošnjeg Trgovačkog suda, pravosudnog tijela kojeg su donedavno zvali “sud s posebnim potrebama.”

To je priznala i šefica suda Mirjana Baran, koju je njen podređeni, također sudac na tom sudu, prijavio za pogodovanje i korupciju jer slučajeve dodjeljuje mimo zakonske procedure. Ona mu nije ostala dužna i tvrdi da se radi o sucu koji ne zna i ne želi raditi dodijeljene predmete. Ipak, njegov je potez presedan u domaćem pravosuđu.

“Ja sam prvi sudac zviždač u Republici Hrvatskoj. Ako građanin, poduzetnik nije jednak pred sudom, onda nije jednak nigdje… Ako ja kao sudac neću prijaviti nepravilnosti, tko će onda to učiniti? Namještenik, šofer, radnik, čistačica…? Ako ja to neću učiniti stvarno ne znam tko bi to trebao napraviti”, govori za RTL Potragu Boris Vuković, sudac Trgovačkog suda u Osijeku.

Obračun s nepravilnostima

Dok su njegovi kolege inkriminirani, a istražna tijela im češljaju imovinu, Vuković je odlučio krenuti u, kako kaže, obračun s nepravilnostima i nezakonitim postupanjima. Prijavio je svoju šeficu. Prijavu i dokumentaciju poslao je ministru pravosuđa i uprave, Ivanu Malenici, Saborskom odboru za borbu protiv korupcije i pučkoj pravobraniteljici Teni Šimonović Einwalter. Nije to učinio anonimno, kao što nije anonimno opisao za što tereti Baran.

Tvrdi da je ona ručno i sama sebi dodjeljivala predmete te tako izjbjegavala automatsku i nasumičnu dodjelu, koja je propisana i zakonom. “Ako 10 sudaca radi jednu vrstu predmeta, dodjeli se poslovni broj, automat izbaci broj, jedan od svih onih koji dobiju predmet”, opisao je Vuković.

Zloupotrijebljen antikorupcijski alat

Pravilnikom iz 2015. propisano je da internim algoritmom u sustavu e-Spis, koji provodi automatsku dodjelu predmeta, kontrolira – predsjednik suda. “Važno je kao jedan vrlo jak antikorupcijski instrument kojim se želi spriječiti manipulacija s predmetima da se predmeti dodjeljuju određenom sucu. Predsjednik suda je taj koji je tu vrhovni koji nadzire sustava funkcioniranja i dodjele, sve iznimke moraju imati temelj u odobrenju, obavijesti ili naredbi predsjednika suda”, izjavio je Krešimir Devčić, sudac i glasnogovornik Županijskog suda u Zagrebu.

Dok inspekcija češlja dokumentaciju i na tom sudu, suci su se međusobno počeli optuživati i pred kamerama, a kako je to izgledalo pogledajte u videu: