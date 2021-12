Premijer Andrej Plenković rekao je u četvrtak Osijeku, komentirajući prosvjede protiv covid potvrda, kako je prosvjedovati dobro, ali da se situacija oko covid potvrda mora svesti na činjenice jer se ne uvodi obvezno cijepljenje, a naglasio je i da je mahnuo prosvjednicima ispred HNK.

Plenković je sudjelovao na svečanoj sjednici Gradskog vijeća Grada Osijeka u povodu obilježavanja Dana Grada, a pred zgradom osječkog HNK bili su prosvjednici koji se protive covid mjerama.

"Mahnuo sam im, pozdravio sam ih. Živimo u demokraciji, prosvjedovati je dobro, naravno da postoje teme oko kojih se ne možemo svi usuglasiti, ali ono što je važno da stvar glede covid potvrda svedemo na činjenice - nemamo obavezno cijepljenje, niti to namjeravamo napraviti u ovoj fazi", rekao je Plenković u izjavi za novinare.

Politikantska tema

Covid potvrde omogućuju ljudima koji se iz ovog ili onog razloga, nekada i zdravstvenoga, ne žele ili ne smiju cijepiti, da se testiraju i tako normalno funkcioniraju i dolaze u sve prostorije na koje se režim covid potvrda odnosi, dodao je.

Ponovio je kako ne misli da su brzi test i mala vatica razlog za burne prosvjede, već obrnuto, da bi upravo oni koji se ne žele cijepiti trebali podržati ovu mjeru jer tako pravo izbora dolazi do izražaja.

"To je ono što je bitno u demokraciji i većinu tih prosvjeda doživljavam isključivo kao politikantsku temu gdje je dio ljudi uvučen u puno širu utakmicu koja ima politički cilj. To je jasno kao dan svakome i tko ne prati politiku. Svi su se razotkrili, nema tu neke dileme", ocijenio je premijer.

'HDZ-ovci nisu plakali'

SDP-ovi vijećnici su popodne izvijestili da neće doći na svečanu sjednicu Gradskoga vijeća jer nije bio pozvan predsjednik Republike Zoran Milanović, a Plenković je rekao kako ni njega nisu zvali u Rijeku pa nisu HDZ-ovci u Rijeci "plakali".

"Puno je gore kad netko nazove HDZ nacističkom strankom, a to radi Milanović. Ovi isti koji nisu došli na sjednicu Gradskog vijeća svojeg grada gdje su izabrani na to nisu reagirali, to bi bilo dobro, onda bi imali kredibilitet da nešto kažu", rekao je Plenković.