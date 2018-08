OSJEČKI REDARI KAŽNJAVAJU ONE KOJI NAPUŠTENIM MACAMA DAJU VODU: ‘Nemaju što mačke raditi bez nadzora…’

Bizarni zakoni u Hrvatskoj nisu čudo te, između ostalog, možete očekivati kaznu čak i ako mačkama lutalicama ostavite posudicu s vodom.

Iz Udruge Devet života koja se brine za napuštene mačke u Osijeku stiglo je alarmantno upozornje. Nakon što su dobili bojne pritužbe građana, koji su se uplašili da će dobiti kaznu ako pokušaju pomoći napuštenim životinjama, iz Udruge javljaju kako nedostatak vode za napuštene mačke može biti smrtonosan.

“Dobili smo poveći broj pritužbi građana koji ostavljaju vodu mačkama, psima, pticama… Grad “prijatelja životinja” ne dopušta da se napuštene životinje nahrane, ali se u Odluci o komunalnom redu Grada Osijeka ne spominju posude za vodu, pa im bar vodu ostavite”, kažu iz Udruge za Glas Slavonije. Ipak, komunalni redari su čak i ljude koji su samo vodu ostavljali za nemoćne životinje upozoravali kako krše zakon.

Moraju imati vlasnika

“Nemaju što mačke raditi bez nadzora. Postoji odluka o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca te načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim psima i mačkama. Sve životinje moraju imati vlasnika, a one koje nemaju, posebice psi, tu je Udruga Pobjede koja s Gradom ima sklopljen ugovor o prikupljanju pasa lutalica i odvođenju u azil”, rekao je Ivica Šiškić, voditelj Odjela komunalnog redarstva Grada Osijeka.

“Odlukom o komunalnom redu propisano je da je zabranjeno ostavljati posude za hranu i hranjenje životinja na javnom mjestu. Isto tako, ne smiju se na ulici ostavljati ni posude za vodu”, nastavlja Šiškić.

Iako prema Zakonu o zaštiti životinja one moraju imati pristup dovoljnim količinama vode za piće te odgovarajuće kakvoće u skladu s njihovim potrebama, čini se kako se to ne odnosi na one koji su osuđeni na cestu.