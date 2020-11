OSJEČKI LIJEČNIK ‘PREHODAO’ JE KORONU: ‘Nisam ni znao da sam zaražen; Sada vidimo da su u nekim europskim zemljama u pravu’

Dr. Krunoslav Šego, zamjenik ravnatelja Kliničke bolnice Osijek, nije ni znao da je bio zaražen koronavirusom dok u dva navrata nije vadio krv. Oba puta u krvi su mu pronađena antitijela

U Osječko-baranjskoj županiji ovaj studeni s pravom se može nazvati “crnim” jer od 164 osobe, koliko ih je dosad ondje preminulo zbog koronavirusa, čak 119 njih umrlo je ovoga mjeseca, točnije – do petka, 27. studenoga. Na liječenju u KBC-u Osijek nalazi se 179 pacijenata, od kojih je 46 na respiratoru, što je također crni rekord. Još 41 zaraženi nalazi se u Općoj županijskoj bolnici u Našicama, koja je nedavno postala covid-bolnicom.

Stanje s respiratorima u Osijeku nije dramatično

“Popunjenost kreveta KBC-a Osijek je oko 90-postotna. Pojedini su nam dijelovi i popunjeniji, pa je tako kirurški COVID popunjen 100 posto, a internistički 95 posto, što u praksi može značiti da nam je samo jedan krevet slobodan. Onaj “pravi” odnosno infektološki COVID je na 90 posto. Svako jutro razmišljamo o aktiviranju dvorane Gradski vrt, ali još se držimo”, kazao je u razgovoru za Večernji list doc.dr.sc. Krunoslav Šego, zamjenik ravnatelja Kliničkog bolničkog centra Osijek.

Što se tiče respiratora, slobodnih je u subotu bilo još jedanaest. Broj pacijenata na respiratorima u KBC-u Osijek povećao se od ponedjeljka do subote s 32 na 46. Respiratore su KBC-u Osijek poslale i okolne slavonske bolnice, tako da stanje u tom pogledu nije dramatično. No, priljev bolesnika u jedini slavonski KBC se ne smanjuje.

“Ako je, recimo, 300 pozitivnih danas, za sedam dana će njih deset posto imati upalu pluća i svi će doći k nama na liječenje. To nas zabrinjava”, kaže dr. Šego.

On je i sam bio zaražen COVID-om, no nije to ni znao sve dok nije vadio krv, i to u dva navrata, i u oba su mu pronađena antitijela. Prehodao ga je. I nije jedini osječki liječnik s takvim iskustvom, a to su pokazale analize krvi.

‘Ne bih rekao da građani nisu disciplinirani’

“Imamo spoznaje i da oni koji su na brisu bili pozitivni, ali ne razviju simptome, u velikoj većini ne razviju ni bolest, pa tako ni protutijela, a onda ni imunitet. Očito ih je obranila sluznica, kao prva barijera. Tu dolazi do onih zabuna da je netko dva puta bio pozitivan, što nije točno. Dokazali smo to i kod nekih naših liječnika, vadili smo im krv i nisu imali antitijela, iako su prije bili pozitivni na testiranju. I sad vidimo da su u nekim europskim zemljama u pravu kada svoje asimptomatske pozitivne ne računaju kao pozitivne i oni normalno odlaze na posao, uz sve mjere zaštite”, ističe dr. Šego za Večernji list.

Uzimajući u obzir sve brojke, on tvrdi da se epidemija rasplamsala, ali da pravi udar još nismo imali.

“Kod nas je manje od tri posto oboljelog stanovništva, a sustav je jako prenapregnut i ulažu se veliki napori. Pravi udar još nismo ni imali, iz čega proizlazi da se građani ipak pridržavaju epidemioloških mjera. Da to ne čine, imali bismo daleko ružnije brojke. Ne bih se, dakle, složio da nisu disciplinirani”, kaže dr. Šego.

‘Ne treba se te bolesti toliko plašiti’

Ističe i da bi bilo važno znati pravo stanje prokuženosti stanovništva zbog naručivanja cjepiva jer to je, kaže, i ekonomsko pitanje.

“Nije svejedno hoćemo li naručiti milijun ili dva milijuna doza. Virus se možda u nekoj mjeri širi i u školama, ali imamo sreću da djeca razvijaju uglavnom blage simptome. Inače, najnormalniji imunološki sustav pobijedi COVID bez većih teškoća, ne treba se te bolesti toliko plašiti. Na respiratoru završi jedan posto oboljelih”, napominje dr. Šego.

A ne umiru ni isključivo starije osobe. Primjerice, sredinom studenoga u Osijeku su preminule dvije mlade osobe – 39-godišnjakinja koja je bolovala od maligne bolesti te 37-godišnjak čiji je jedini komorbiditet bio višak kilograma.

