OSJEČKI BRAČNI PAR IDE S KIŠOBRANOM U KUPATILO: ‘Susjeda u školjku baca raznu hranu pa i to, osim fekalija, završava kod nas…’

‘Pitate me kako koristimo toalet? Obvezno noseći otvoreni kišobran’

Susjedi iz pakla nažalost “vrebaju” iz gotovo svakog haustora zgrade, a kada vam jednom susjed krene zagorčavati život, sve se okrene naopako. Tako je i bračnom paru Ljiljani Polih i Siniši Dumančiću iz Osijeka koji posljednjih deset godina u prizemlju zgrade proživljavaju torturu nakon što su se u stan iznad njihovog uselila 54-godišnja LJ. D. i njezina majka, piše Glas Slavonije. Od tada, par u vlastitu kupaonicu ne može ući bez kišobrana jer im kroz kanalizaciju susjedinog stana kroz strop cure fekalije, ali i druge gadosti.

“Njima non-stop curi i uzalud je što dolaze majstori i nastoje popraviti kvar kad već nakon mjesec dana bude isto. Problem je u tome što gospođa koja živi iznad nas nije psihički dobro i očigledno ne zna koristiti kupaonicu. U školjku baca raznu hranu, pa tako kod nas završava, uz fekalije, i razno voće i povrće, to se više ne da izdržati! Pitate me kako koristimo toalet? Obvezno noseći otvoreni kišobran”, rekao je Siniša Dumančić Glasu Slavonije i dodao kako svi radovi do sada nisu bili dovoljni, što znači da je vjerojatno negdje pukla cijev kroz koju se otpad spušta do njih. Situacija se nije promijenila niti nakon spajanja cijevi.

U kupaonicu s kišobranom

Par je nebrojeno puta upozoravao svoje dvije susjede da moraju napraviti temeljitu sanaciju cijevi i pravilno koristiti toalet, međutim, sve je bilo uzalud. Dumančić kaže kako susjeda smatra da curi u njegovoj, a ne u njezinoj kupaonici i da je svaki razgovor s njom nemoguć. Par kaže da su nekoliko puta plivali u fekalijama te su zabrinuti za svoje zdravlje zbog silne vlage. Nedavno su ostali i bez električne energije na neko vrijeme i to nakon što je bojler “prsnuo”.

“Nije nam nimalo ugodno znajući da cijela kupaonica vlaži. Da ne govorim o tome kako nam unučad ili bilo tko drugi jednostavno ne mogu doći u goste, jer kako im pojasniti da moraju uzeti kišobran kad idu na toalet”, govore supružnici. Oni žive u gradskom stanu pa su o svom problemu više puta obavještavali Grad Osijek. To potvrđuje i voditelj Odsjeka za stambeno gospodarstvo Grada Osijeka, Krešimir Jakić.

“Još 2012. godine upozorili smo najmoprimca opomenom pred otkaz ugovora i utvrdili osnovanost predstavke korisnika-suvlasnika stambene zgrade. Pozvali smo je da se radi osiguranja reda, mira i čistoće pridržava kućnog reda, no utvrdili smo da najmoprimac nema osnovne higijenske navike, stan je zapušten i neodržavan. Ako Grad ne uspije ući u posjed, tražit će se preko Općinskog suda u Osijeku privremena mjera radi otklanjanja daljnje štete. U međuvremenu, pokušat ćemo uspostaviti kontakt”, pojasnio je Jakić Glasu Slavonije.

Centar za socijalnu skrb kaže da ne može ništa učiniti

Ivka Kaurinović, ravnateljica osječkog Centra za socijalnu skrb kaže da Centar ne može učiniti ništa po pitanju eventualnog smještaja u ustanovu susjede para Dumančić.

“Prisilno liječenje može pokrenuti tek odabrani liječnik opće medicine, odnosno uz prisutnost policije. Smatram da se problem može riješiti ako predstavnik stanara pokrene postupak ili to učini netko drugi”, kaže Kaurinović.

