OSJEČKA SUSJEDA IZ PAKLA: S 11 kata na prolaznike baca šalice, noževe, sve što joj padne pod ruku; ‘Ovo više nije normalno’

Već godinama, gospođa iz nebodera maltretira sve susjede, a svi apeli su uzaludni

„Gospođa baca sve što joj padne pod ruku na ljude, životinje i djecu. Upravo je bacila ovo“, rekla je jedna susjeda pokazujući bocu od 1,5 l punu vode koju je gospođa bacila na nju i psa kojeg je šetala ispred zgrade sa 11 kata.

„Na nas svakodnevno baca šalice, tanjure, tegle, smeće, metalne kutije, što god hoće. Pa vi sad meni recite je li to normalno,“ nastavlja te dodaje kako je na problem upozorila još u listopadu prošle godine, a teror traje već godina. Ne staje samo na tome da po ljudima, djeci i psima baca što god joj dođe pod ruku nego susjedima kad ih sretne na stubištu govori nevjerojatne prostote i vrijeđa ih.

SUSJEDA IZ PAKLA ISPRED ČIJE ZGRADE SE LJUDI BOJE PROLAZITI: Baca noževe na djecu i nitko joj ništa ne može

Kaže kako su odavno pokušali urazumiti gospođu, a potom su problem pokušali riješiti i sa institucijama, stvar se nije pomakla s mrtve točke.

“Ne možete znati što će doletjeti s balkona. Nekada su to noževi, nekad keramičke šalice i štošta drugo. I da iz prizemlja baca bilo bi opasno, a kamoli ne s 11. kata. To više nije normalno i unatoč tome što svi znaju kakva je, nitko nam ne pomaže“ , tvrdi druga susjeda za Glas Slavonije.

Svojedobno, prilog o susjedi iz pakla je i Provjereno snimilo prilog, no problem se nastavio.

Sada, kada postoji jasna snimka nje kako baca bocu na prolaznike, problem možda konačno bude riješen, ali stanari već lagano gube svaku nadu.

“Čim čuje da zalaje pas ona baca napamet sve što stigne, pa gdje padne. Mene je neki dan za dlaku promašila boca puna vode. Ne smijem zamisliti što bi se dogodilo da me pogodila, a očigledno dok netko ne nastrada, nitko neće reagirati. To je kod nas tako, a više sam nego sigurna da bi ovaj problem bio riješen davno da u zgradi živi netko bitan. No ne živi”, zaključuje stanarka.