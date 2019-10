OSJEČKA HDZ-OVKA OTIŠLA U SDP: ‘Kao i svi kandidati HDZ-a za gradonačelnika, bila sam potrošni kvisko kojeg što prije treba baciti’

Iako je ušla u klub vijećnika SDP-a, kaže da će ostati neovisna

Kandidatkinja HDZ-a za osječku gradonačelnicu na prošlim lokalnim izborima, osječka književnica Ivana Šojat izvijestila je u petak kako je napustila stranku, a u osječkom Gradskom vijeću ubuduće će, kao nezavisna vijećnica, djelovati u klubu vijećnika SDP-a.

U dopisu osječkom Gradskom vijeću, kojeg je na početku sjednice pročitao predsjednik Vijeća Željko Požega, navodi se kako “nezavisna vijećnica Ivana Šojat, od 11. listopada, pristupa klubu vijećnika SDP-a, te od toga datuma djeluje kao vijećnica ovoga kluba vijećnika, koji od sada ima sedam članova”.

U izjavi medijima Šojat je potvrdila kako je od Županijskog odbora HDZ-a zatražila brisanje iz članstva stranke, iz razloga koji nemaju veze s ideologijom.

Ocijenila je kako je već nakon posljednjih lokalnih izbora shvatila kako ju je zadesila sudbina svih HDZ-ovih kandidata za osječkog gradonačelnika, a to je da je bila “potrošni kvisko”, kojeg što prije treba baciti u ropotarnicu.

O tome, kako drži, govori i činjenica da je osječki Gradski odbor HDZ-a već godinu dana nije pozivao ni na kakve koordinacijske sastanke uoči sjednica Gradskog vijeća, i potpuno ju je ignorirao, a tvrdi da je jedan dio vijećnika HDZ-a, dan nakon drugog kruga posljednjih lokalnih izbora, prestao s njom komunicirati, “na bilo kojoj ljudskoj i političkoj razini”.

‘Ovo sam odavno trebala napraviti’

Pitam se samo zašto sam toliko odgađala ovaj potez, jer to sam trebala davno napraviti, kazala je Šojat te odbacila nagađanja kako je klub vijećnika SDP-a odabrala kako bi se osvetila HDZ-u.

Pristupanje klubu vijećnika SDP-a u osječkom Gradskom vijeću u statusu nezavisne vijećnice objasnila je tvrdnjom da se vijećnici u Gradskom vijeću druže i normalno komuniciraju te da joj “na ljudskoj razini društvo SDP-ovih vijećnika savršeno odgovara”,iako je, “realno gledajući mogla ući i u neki drugi vijećnički klub”, poput HNS-a ili Mosta.

Na upit novinara Šojat je kazala kako nema namjeru pristupiti nekoj drugoj političkoj stranci, kako nema političkih ili liderskih ambicija, a nije ni karijerno vezana uz politiku, jer ima svoju književničku karijeru.

Ostat ću neovisna, odraditi svoj mandat do kraja, boriti se za Osijek i ona pitanja koja me izravno dotiču, a to su kultura, okoliš i zaštita životinja, poručila je Šojat.

U drugom krugu izbora za osječkog gradonačelnika 2017. godine Šojat je, kao kandidatkinja HDZ-a, izgubila od sadašnjeg gradonačelnika Ivana Vrkića, kojeg su na izborima podupirali SDP,HNS,HSS i Aktivni nezavisni umirovljenici (ANU).