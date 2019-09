MLADA OSJEČANKA U ŠOKU, ZBOG NEINFORMIRANOSTI BEZ ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA JE VEĆ 2 GODINE, A MOGLA BI I DO DALJNJEG: Ovo bi se moglo dogoditi mnogima

Nakon što je završila petogodišnji studij, mlada Osječanka nemalo se iznenadila saznavši da već dvije godine nema osnovno zdravstveno osiguranje te da ga ponovno može dobiti tek kada se zaposli, uda ili počne živjeti u izvanbračnoj zajednici

Obvezno zdravstveno osiguranje obuhvaća, među ostalim, pravo na primarnu zdravstvenu zaštitu, pravo na bolničku zdravstvenu zaštitu te pravo na lijekove koji su utvrđeni osnovnom i dopunskom listom lijekova HZZO-a, na koje su se dužne osigurati sve osobe s prebivalištem u Hrvatskoj. No, što ako se zbog nesmotrenosti ili neinformiranosti propustite javiti HZZO-u u zadanom roku prilikom promjene statusa, znači li to da do daljnjeg ostajete bez primarne zdravstvene zaštite?

Upravo se to dogodilo mladoj Osječanki T.Š. koja već dvije godine nema zdravstveno osiguranje, a ako se uskoro ne zaposli, neće ga ni imati, piše Glas Slavonije.

Šok u ordinaciji liječnika opće prakse

Nakon što je završila petogodišnji studij, nemalo se iznenadila saznavši da već dvije godine nema osnovno zdravstveno osiguranje. Ona je, naime, studirala tri godine jedan studij u Zagrebu stekavši zvanje prvostupnika struke, a zatim je diplomski studij nastavila na drugom fakultetu gdje je ljetos obranila diplomski rad. U međuvremenu je trebala ishoditi liječničku potvrdu, ali tada joj je liječnik opće prakse rekao da ona uopće nema osnovno zdravstveno osiguranje. Osječanka je bila uvjerena da će zdravstveno osiguranje uspjeti dobiti nakon završetka studija.

“S obzirom na to da sam imala završen fakultet i više nisam imala status studenta i samim time sva prava slijedom toga, odlučila sam se prijaviti u Zavod kao nezaposlena osoba i mislila sam da će se time regulirati i zdravstveno osiguranje. Rečeno mi je da oni s tim nemaju veze te da se obratim HZZO-u, što sam i učinila. Zvala sam osječki ured i telefonski mi je rečeno da donesem diplomu i kupim biljeg, ali nitko nije spominjao neki zakonski rok niti me pitao kada sam diplomirala. Nakon što sam došla osobno u regionalni ured, službenik mi je, nakon proučavanja slučaja, ljubazno rekao da sam dobre struke i da vjerojatno neću imati problema s pronalaskom posla te me upitao planiram li uskoro zaposlenje, s obzirom na to da mi je to bila jedina prilika za ponovno stjecanje zdravstvenog osiguranja. Ostala sam zatečena jer ako sam propustila neku prijavu prije dvije godine, u redu, ali što sada kada više nisam student”, kazala je djevojka za Glas Slavonije.

Ako opet želi biti osigurana, mora se udati ili zaposliti

Objašnjenje situacije u kojoj se našla Osječanka dali su u HZZO-u.

“Prema Zakonu o obveznom zdravstvenom osiguranju i vezano uz spomenuti slučaj, na obvezno zdravstveno osiguranje imaju pravo osobe koje su se prijavile Zavodu u roku od 30 dana od dana položenog završnog ispita. U slučaju propuštanja navedenih rokova, osoba je obvezna osigurati se prema jednoj od osnova osiguranja utvrđenih Zakonom za koju ispunjava uvjete, a ako ne ispunjava uvjete za osiguranje prema osnovi osiguranja za koju nije obvezna osobno plaćati doprinose, obvezna je osigurati se kao osigurana osoba i osobno plaćati doprinose za obvezno zdravstveno osiguranje”, stoji u odgovoru HZZO-a Glasu Slavonije.

Drugim riječima, nakon što je propustila prijaviti se Zavodu prije dvije godine, ova Osječanka ima mogućnost ponovno steći statusa osiguranika samo ako se se zaposli, uda ili počne živjeti u izvanbračnoj zajednici. Štoviše, zakonom nije predviđena čak ni ikakva represivna mjera poput novčane kazne uz mogućnost ponovnog dobivanja zdravstvenog osiguranja, nego ako ste jednom propustili navedeni rok, morate pribjeći drugim metodama kako biste se vratili u sustav osnovnog zdravstvenog osiguranja.

Glas Slavonije piše kako su brojni i slučajevi u kojima se osoba koja je, recimo, izgubila posao, ne uspije javiti HZZO-u u propisanom roku, jer nije dobila potrebne dokumente od poslodavca, pa iako nije kriva, također gubi pravo na zdravstveno osiguranje. U HZZO-u kažu da ne postoji zakonska obveza zbog koje bi obavještavali osigurane osobe o isteku obveznog osiguranja, odnosno o roku u kojemu bi trebali regulirati svoje pravo na obvezno osiguranje, već je osoba to dužna činiti sama.

