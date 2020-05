HRVAT MJESEC DANA PROVEO NA RESPIRATORU: Nakon 2 negativna testa i izliječenja opet pozitivan; ne zna gdje se zarazio

‘Znači, dva testa bila su negativna, a treći, nakon dva mjeseca, opet pozitivan. Liječnici su to objasnili vjerojatno nekom zaostalom mrtvom stanicom virusa i velikom osjetljivošću testa. No jasno je da on više nije zarazan’, kaže kći Osječanina koji je nakon mjesec dana provedenih na respiratoru i izliječenja ponovno bio pozitovan na koronavirus

Liječnike Kliničkog bolničkog centra Osijek iznenadio je slučaj 69-godišnjeg pacijenta koji se još od 10. ožujka ondje liječi od Covida-19.

Slučaj tog, inače iznimno vitalnog Osječanina, za Glas Slavonije iznijeli su njegova kći i zet koji kažu da on nije imao ikakve kronične bolesti i bio je vitalan umirovljenik koji je volio ples i druženja.

‘Život mu je visio o koncu, nisu mu davali puno šanse’

“Sve je počelo 10. ožujka, kada je dobio grlobolju. Obratio se svojoj odabranoj liječnici, koja mu je propisala antibiotike. No antibiotici nisu nikako pomagali i ocu je bilo sve lošije. Potpuno su mu se poremetili okusi, pa je sve što je slatko njemu postalo preslatko i nejestivo, a sve što je slano – preslano. Izgubio je tek i sedam dana gotovo ništa nije jeo, te je izgubio čak tri kilograma”, uvodno je ispričala kći oboljelog Osječanina.

Kaže kako su liječnici isprva posumnjali na upalu pluća i tako počeli liječiti pacijenta. Potom se na testirnaju utvrdilo da je pozitivan na koronavirus.

“Njegovo se stanje pogoršavalo tolikom brzinom da je vrlo brzo završio na respiratoru. Život mu je visio o koncu i liječnici mu nisu davali previše nade da će se izvući. Kada se nakon mjesec dana ipak probudio s respiratora, svi su to ocijenili čudom. Vjeruje se da je to ipak zbog toga što u podlozi nije imao nikakvih kroničnih bolesti”, kazala je kći oboljeloga za Glas Slavonije.

Dvaput negativan na testu, a onda opet pozitivan

Nakon što je bio “skinut” s respiratora, pacijent je na ponovnom testiranju bio negativan na koronavirus. Budući da je mjesec dana ležao priključen na respirator, mišići su mu atrofirali te je prebačen na Odjel infektologije. Tamo mu je nakon 48 sati ponovno rađen test koji je opet bio negativan na koronavirus. Na Infektologiji je ležao dva tjedna i prije nego što je trebao biti pušten kući, liječnici su ga ponovno testirali. Test je, međutim, bio pozitivan.

“Znači, dva testa bila su negativna, a treći, nakon dva mjeseca, opet pozitivan. Liječnici su to objasnili vjerojatno nekom zaostalom mrtvom stanicom virusa i velikom osjetljivošću testa. No jasno je da on više nije zarazan te nema nikakve pokazatelje bolesti i osjeća se dobro. Sada se ipak mora čekati novo testiranje, koje bi trebalo biti negativno da bi ga se otpustilo iz bolnice”, priča njegova kći.

‘Imali smo nekoliko takvih slučajeva’

Zanimljivo je, piše Glas Slavonije, kako epidemiolozi u njegovom slučaju nisu uspjeli pronaći izvor zaraze te uopće nije poznato kada se i kako zarazio. Nitko od ljudi s kojima je bio u kontaktu nije se zarazio, čak niti članovi njegove obitelji.

“Imali smo nekoliko takvih slučajeva, a o istome su još u početku epidemije izvještavali i liječnici iz Koreje. Naime, on zasigurno više nije zarazan, ali moguće je da stanica još izlučuje i producira neki oblik virusa. To zasigurno nije cijela čestica, nego vjerojatno defektna čestica virusa. Defektni virusi neka su vrsta virusnog smeća, a testovi koje rabimo iznimno su osjetljivi i oni to registriraju. S druge strane, moguće je i da bris nije dobro uzet. Treba znati i da proces umnožavanja kod virusa ide u ciklusima, pa nije svejedno kada se testirate i baš zbog toga se rade opetovana testiranja”, pojasnio je prof. dr. sc. Domagoj Drenjančević, voditelj Odjela za kliničku mikrobiologiju u KBC-u Osijek.

