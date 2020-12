OSJEČANIN JURICA (48) USPIO PREŽIVJETI NAJGORI OBLIK COVIDA: ‘Bio sam doslovno ispod lopate, već su me bili otpisali i oplakali’

Jurica još boluje od dijabetesa s kojim ranije nije imao problema, no zato ga je koronavirus doslovno slomio

Dok neki imaju blage simptome koronavirusa ili čak “prehodaju” Covid, drugi ljudi razviju teži oblik bolesti. Jedan od onih koji su preživjeli najteži oblik Covida-19 je 48-godišnji Osječanin Jurica Medved.

On je pet dana bio na respiratoru, a za Dnevnik HTV-a ispričao je da su ga već bili svi otpisali. Jurica još boluje od dijabetesa s kojim ranije nije imao problema, no zato ga je koronavirus doslovno slomio.

“Bio sam doslovno ispod lopate, već su me bili oplakali. Zadnje čega se sjećam da me supruga zvala ujutro u 7 sati. Ja se javljam, ali već teško govorim, padam dolje. Priključuju me na respirator, idem za Zagreb, tu sam već u nesvijesti. Bio sam u induciranoj komi i na umjetnim plućima pet dana. Jedina želja bila mi je da se vratim i da makar još jednom vidim suprugu i djecu i oprostim se s njima”, ispričao je Osječanin za Dnevnik HTV-a.

BIOLOG IZ KLINIKE ‘DR. FRAN MIHALJEVIĆ’ O NOVOM SOJU VIRUSA: ‘Nemamo podataka da je stigao kod nas, a ako dođe…’

Ima puno mlađih pacijenata na ECMO aparatu

Juričina supruga Biserka veli kako je najteže bilo kada su joj doktori rekli da obitelji ne preostaje ništa drugo osim da se mole. Dr. Marko Kutleša, pročelnik Zavoda za intenzivnu medicinu u Klinici za infektivne bolesti “Dr. Fran Mihaljević”, kaže da nažalost nemaju sve priče ovakav završetak. “Ovo je nešto što daje snagu da nastavite predano raditi”, kaže dr. Kutleša.

Što se tiče izgleda za preživljavanje na ECMO aparatu, oni iznose 52 posto. U klinici se na tom aparatu trenutačno nalazi sedam pacijenata te su njihova potpuno zatajila pa ih jedino ECMO aparat održava na životu. Nažalost, Jurica nije jedina mlađa osoba koja se na njemu našla.

“Tu je djevojka od 26 godina, dvojica muškaraca od 36 i 42 godine, koji su prethodno bili dobrog zdravlja. Pacijenti su sve mlađi, a pluća su im potpuno otkazala”, kazao je dr. Kutleša za Dnevnik HTV-a.

Situaciju s koronavirusom u Hrvatskoj i svijetu iz minute u minutu možete pratiti OVDJE.