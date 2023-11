Stanovnici osječkog naselja Jug 2 uznemireni su jer im, kako tvrde, nepoznata ženska osoba nastoji otvoriti kako dvorišna tako i vrata kuća. Stanovnici Rapske ulice zatiču je u svojim dvorištima pa i unutarnjem prostoru, zbog čega policija češće nego obično obilazi spomenuto naselje.

Razumljiva nelagoda

"Na dvorišnim vratima oko 17 sati protekli tjedan oglasio nam se alarm, a koji smo uveli upravo jer mi je proljetos ukradeno cvijeće iz dvorišta. Suprug je pred vratima zatekao ženu koja je tražila novce i ne bi to bilo ništa čudno da nije istoga dana hodala po dvorištu kod susjede pa je čak i ispitivala zašto joj zvono ne radi. Odmah sam zvala policiju, jer nakon što mi je ukradeno cvijeće, nije mi nimalo ugodno da netko ulazi u dvorište to više što ovo nije jedini slučaj iz naše ulice. Iako bi na prvu mogla shvatiti da je riječ o nekoj siromašnoj ženi, njezina odjeća, uredno obojeni pramenovi pa i općenito sam izgled odaje drukčiju sliku", ispričala je D.Ž. za portal SiB, dodajući da im je policija savjetovala da ne izlaze iz kuća, a što su, instiktivno svi stanovnici Rapske koje je posjetila žena u 40-tim godinama, učinili.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Žena kaže da više strahuje od postupaka svojih članova obitelji kojima također, sasvim razumljivo, nije jasno zašto ih u samo mjesec dana razmaka, ta žena posjećuje i načinom razgovora tjera na razmišljanje da nije riječ samo o pukom traženju novca.

Iskusila je to i Ana R. kojoj je u Rapskoj ulici također žena istoga opisa pokucala na vrata. Štoviše, pitala ju je, kaže, zašto joj ne radi zvono, a iznenadila se kad joj je dala neobičan prijedlog nakon što ju je tražila novac.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Ugradila alarm

"Nisam imala sitnoga novca, a ona mi je hladno odgovorila da će mi razmijeniti novac i neka joj dam deset eura. Onda me pitala imam li možda nekoga voća i iskreno, iznenadila sam se, ali više stoga što sam je zatekla kako je ušla u predsoblje kod susjeda, a čija je supruga u to vrijeme kupala svoje dijete. Odmah smo je nazvali i rekli joj da joj je nepoznata osoba u kući", svjedoči Ana R., dodajući da joj izgleda kao organizirana osoba, nipošto siromašna te strahuje da je riječ tek o izvidu i to stoga što je, kako tvrdi, žena uporno gledala njoj iza leđa, kao da nešto traži.

Nakon posjeta misteriozne žene uklonila je sve iz dvorišta u garažu. Isto je učinila i D.Ž., naglašavajući da su u Rapskoj ulici gotovo sve ograde vrlo niske i onaj tko želi, lako je može preskočiti. Stoga je, još proljetos ugradila alarm koji je na vrijeme upozorava da joj je netko na vratima. Znajući da neznanka ne samo da ulazi u dvorišta, već i u kuće, kaže, nimalo joj čak ni uz alarm nije ugodno.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

I njezina susjeda koja živi tek dvije-tri kuće dalje, a koja je željela ostati anonimna, zbog spomenute žene zvala je policiju, piše SiB. Ne samo da ju je čula kako otvara ulazna vrata, već ju je dva puta zatekla u svome dvorištu. I nju je tražila novac, a ono što je Osječanku zasmetalo jest pitanje zbog čega joj ne radi zvono? Prvi put je, kaže, to nekako tolerirala, no prošli tjedan, kaže, šokirala se najprije čuvši, a potom i vidjevši istu kako se približava iz stražnjeg dijela dvorišta.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Izlaze 'naoružani'

"Otjerala sam je, a potom mi je prekipjelo i zvala sam policiju. Savjetovali su mi da je sljedeći put zadržim u kući do njihova dolaska. Ne mogu sa sigurnošću reći da mi je ona ukrala kantu za otpad i više plastičnih boca koje sam držala u dvorištu, no kad ti netko obilazi kuću, interesira se za zvono pa i nastoji ući unutra bez da sam ja prethodno na vratima, doista ti nije svejedno", posvjedočila je 47-godišnja stanovnica Rapske koja je, kako tvrdi, policajcima priznala kako vrata otvara “naoružana” daskama i bejzbolskim palicama.

Ističe da je ženu prepoznala putem društvenih mreža. Ranije su je snimile sigurnosne kamere i prema dostupnim komentarima ljudi koji ne kriju svoje ime i prezime, Jug 2 nije jedino naselje gdje se pojavljuje ova žena. Proljetos je tako, uz također jugovsku Kornatsku ulicu obilazila područje Sjenjaka i užeg centra grada. Pa iako nitko od sugovornika ne kaže kako je riječ o nasilnoj osobi, nelagoda koju prolaze sasvim je razumljiva.

"Hoćemo li mi držati naše stvari u dvorištu ili ih zaključavati u garaže naša je stvar. No, zbog ovakvih situacija prisiljeni smo sve ukloniti, ali ako namjere nisu poštene, to nam malo znači", zaključuje D.Ž. kojoj je policija također bila na vratima i prema njezinim riječima, također joj je rečeno da je sljedeći put pokuša zadržati, a potom pozove policiju.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Iz PU osječko-baranjske potvrdno je odgovoreno na naš upit u vezi događaja iz Rapske ulice.

"Uvidom u naše evidencije utvrdili smo da je 14. studenoga u 17.28 sati operativno dežurstvo II. Policijske postaje Osijek zaprimilo dojavu građanke da joj je u dvorištu bila nepoznata žena, koja se do dolaska policijskih službenika udaljila s mjesta dojave u Rapskoj ulici. Obilaskom obližnjih ulica nepoznata osoba nije pronađena niti identificirana", stoji u odgovoru PU osječko-baranjske, kao i to da policijski službenici II. PP Osijek kontinuirano obilaze postajno područje s ciljem zaštite građana i preveniranja kažnjivog ponašanja.

"Jedini mogući savjet građanima je da zovu 192 ili 112 kada u blizini svojih domova zateknu osobe, čije im se ponašanje učini sumnjivo", dodaju iz PU osječko-baranjske.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

POGLEDAJTE VIDEO: Mara se našla oči u oči s provalnicima, izašla kroz prozor i spasila susjedi kuću. Evo savjeta kako zaštititi imovinu