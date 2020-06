OSJEČANI ĆE REŽIJE GRADU PLAĆATI BEZ NAKNADE: Do sada posrednicima odlazilo 3,3 milijuna kuna

Blagajna će raditi od ponedjeljka do petka od 8 do 16 sati, a nakon što vidimo odaziv građana, razmotrit ćemo produženje radnog vremena do 17 sati

U Osijeku će građani moći plaćati račune za usluge gradskih tvrtki bez naknade jer s radom u srijedu, 17. lipnja, počinje raditi “Gradska blagajna”, najavio je u petak gradonačelnik Ivan Vrkić.

“Kako bismo nastavili na taj način pomagati građanima, prihvatio sam inicijativu o otvaranju Gradske blagajne u kojoj će građani moći na jednom mjestu plaćati račune za usluge gradskih tvrtki bez naknade”, rekao je Vrkić.

Na konferenciji za novinare Vrkić je podsjetio da je krajem ožujka istekao je ugovor Grada Osijeka sa pružateljima usluga platnog prometa prema kojemu su do tada Grad i gradska trgovačka društva umjesto građana plaćali naknade za plaćene račune. Po njegovim riječima, samo u 2019. godini, u tu svrhu je izdvojeno nešto više od 3,3 milijuna kuna.

Potpredsjednik osječkog Gradskog vijeća Drago Šerić rekao je da je prostor Gradske blagajne uređen u bivšem poštanskom uredu u Pothodniku, na Trgu Ante Starčevića, te da, nakon testiranja opreme u ponedjeljak i utorak, očekuju Blagajna u srijedu, 17. lipnja, počne s radom.

“„Blagajna će raditi od ponedjeljka do petka od 8 do 16 sati, a nakon što vidimo odaziv građana, razmotrit ćemo produženje radnog vremena do 17 sati i eventualno rad subotom. U Gradskoj blagajni računi će se moći plaćati samo u gotovini”, dodao je Šerić.