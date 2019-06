OSJEČANI ĆE KONAČNO ODAHNUTI: Danas počinje zaprašivanje komaraca, objavljen je raspored zaprašivanja krvopija

‘Ovo sada je najskuplje, jer moramo dizati avione, tretirati možda i mjesec-dva bez prestanka, trošeći milijune kako bismo ‘gasili požar‘ koji se mogao prevenirati u proljetnim mjesecima’, upozorio je osječko-baranjski župan Ivan Anušić najavljujući današnji početak aviotretmana komaraca na širem području Osijeka

Ovoga ljeta čak i intenzivnije negoli prošlih, građani Osijeka i okolice izloženi su rojevima komaraca koji ih nemilosrdno ubadaju te im doslovno i figurativno piju krv. No, Osječani bi napokon trebali odahnuti jer danas počinje uništavanje odraslih jedinki komaraca iz zraka na području Osječko-baranjske županije, piše Glas Slavonije.

“Sve papire smo pripremili, suglasnosti i dozvole su dobivene, a uz financijska sredstva osigurani su avioni te sami izvođači radova za početak tretiranja”, izjavio je u ponedjeljak osječko-baranjski župan Ivan Anušić na izvanrednom sastanku koordinacije s gradonačelnicima i načelnicima iz čitave županije.

APOKALIPTIČNE SCENE: Osijek ne može živjeti od komaraca, evo kad kreće zaprašivanje: ‘U 5 ujutro usisavala sam komarce sa stropa’

Počinje aviotretiranje najugorženijih područja

Tada je najavio da aviotretiranje najugroženijih dijelova treba početi danas, a taj će posao obavljati osječka tvrtka Air tractor d.o.o. insekticidom koji je osigurala će tvrtka Vetam d.o.o..

Prema rasporedu koji je objavio Glas Slavonije, danas će se zaprašivanje komaraca iz zraka obavljati na području Općine Bilje. Sutra su na redu područja Podravlja, Tvrđavice te dio Općine Darda. U petak, 28. lipnja, bit će zaprašivani rubni dijelovi Grada Osijeka i područje od osječke obilaznice uključujući i vikend-naselje Karašica. Tretiranja će započeti oko 19 sati, a u isto vrijeme, u organizaciji gradova i općina, predviđeno je tretiranje komaraca sa zemlje. Raspored tretiranja komaraca tijekom vikenda i idućeg tjedna bit će, prema preporuci Zavoda za javno zdravstvo, objavljen naknadno.

Vlada Republike Hrvatske dala je pet milijuna kuna iz proračuna za tretiranje komaraca u Osječko-baranjskoj županiji. No, obveza je svakog grada i općine osigurati iz proračuna sredstva za tretiranje komaraca, ali je problem što se, usprkos tome, gradonačelnike i načelnike ne može formalno prisiliti na sudjelovanje u zajedničkoj akciji zaprašivanja komaraca.

NEVIĐENA NAJEZDA KRVOPIJA: Strpljenje ljudi je pri kraju! Ne mogu normalno funkcionirati. Nije vrijeme za prozivanje, ali…

‘Komarci su zdravstveno pitanje prve kategorije’

“Komarci su zdravstveno pitanje prve kategorije, a iako još nemamo problem s bolestima koje prenose, to ne znači da se one neće pojaviti. Međutim, treba realno reći da se problem komaraca u Slavoniji vjerojatno nikada neće do kraja riješiti, ali ako ga želimo bar početi rješavati, u ovom trenutku moramo započeti borbu ozbiljnim sredstvima kako bismo kontinuirano i planski kontrolirali najezdu. Ovo sada je najskuplje, jer moramo dizati avione, tretirati možda i mjesec-dva bez prestanka, trošeći milijune kako bismo ‘gasili požar‘ koji se mogao prevenirati u proljetnim mjesecima”, upozorio je župan Anušić.

Inače, ove godine vremenski uvjeti izuzetno pogoduju komarcima, čemu svjedoče i podaci mjerenja koje je iznio dr. sc. Dario Brdarić, voditelj Službe za dezinfekciju, dezinsekciju i deratizaciju županijskog Zavoda za javno zdravstvo.

“Sukladno odluci Vlade od 19. lipnja, proveli smo mjerenje na terenu postavljanjem CDC klopki uz suhi led kao atraktant. Mjerenje smo proveli na 14 postaja diljem županije, nakon čega smo u ime ZZJZ-a izdali preporuku za aviotretman na tom području. Naime, zabilježili smo povećan broj odraslih komaraca na svim postajama, a uz to što smo tijekom 12-satnog izlaganja na nekim mjestima mjerili više od 20, pa i 27 tisuća jedinki, kao služba koja godinama provodi monitoring zabilježili smo rekordnih 40.290 jedinki odraslih komaraca u Halaševu kod Darde, koje jest zeleni pojas i poplavno područje, ali ovako visoke brojke zbilja ne pamtimo”, kazao je dr. Brdarić.

TRAGIKOMIČNA SNIMKA S HRT-a: Komarac prekinuo intervju sa županom, ali on se nije samo tako predao