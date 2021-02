Krešo Beljak kaže da je požalio što se cijepio prije roditelja koji spadaju u rizičnu skupinu: ‘Osjećam se jadno što sam se cijepio prije reda’

Predsjednik HSS-a, Krešo Beljak, komentirao je za HRT novo pojačanje stranke, Sinišu Vucu. “Čim je riječ o pojačanju to izaziva medijsku pažnju, a to je i cilj, kao i to da se pred lokalne izbore ostvari što bolji rezultat, a s njim ćemo postići bolji rezultat u Splitu nego bez njega”, uvjeren je Beljak.

Govoreći o aferama koje se spominju uz Vucu, rekao je da neke stvari ne izlaze slučajno i da nekom očito smeta njegova kandidatura. “Što je od tih afera istina, a što ne… imam dojam da su te afere puno preuveličane”, ističe.

Markotić bi trebala dati ostavku

Beljak je rekao da podržava pozive da članovi Nacionalnog stožera civilne zaštite daju ostavke zbog cijepljenja preko reda, ali smatra da je to pucanj u prazno. “U svakom normalnom društvu gospođa Markotić bi podnijela ostavku iste sekunde. To se jednostavno ne radi. To je amoralno u ovakvoj situaciji u kojoj jesmo, rekao je. Ne radi se o tome radi li se o članu obitelji ili ne.

Osoba koja je omogućila nekome da se cijepi preko veze treba odgovarati. To nije iznenađujuće, živimo u Hrvatskoj, to je nešto što je bilo za očekivati da će se dogoditi i da će proći bez posljedica. Takve stvari već 30 godina, ali i duže prolaze bez posljedica. I onda to postane normalno”, dodao je.

Rekao je da je dugo razmišljao hoće li se cijepiti ili ne. Kad se nabavljalo cjepivo, kaže da je bilo za očekivati da će cjepiva biti dovoljno za sve. “Međutim, dogodilo se nešto sasvim suprotno i neugodno mi je. Prvenstveno pred mojim roditeljima. Imam roditelje koji spadaju u rizičnu skupinu i koji svoje unuke nisu vidjeli već godinu dana. Ja sam se cijepio oni nisu. Naravno da bi to cjepivo prepustio njima ili drugima koji su ugroženi. Osjećam se jadno što sam se cijepio prije reda”, rekao je Beljak, dodavši kako je cijepljenjem htio pokazati da je to civilizacijski doseg i način da se situacija s koronom prevlada.

