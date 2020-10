OSIM UGOSTITELJA, POMOĆ TRAŽE I FRIZERI: Okupili se ispred Vlade: ‘Snizite nam PDV i proračun će biti brzo pun’

Na Markovu trgu okupit će se frizeri koji traže niži PDV od 13 posto za frizerske usluge, a zagrebački ugostitelji zatvorit će svoje lokale na sat vremena

Šef Nezavisne udruge ugostitelja, Marin Medak, danas je gostujući na HRT-u komentirao probleme ugostitelja u Hrvatskoj uslijed korona-krize. Također, danas se sprema prosvjed zagrebačkih ugostitelja, ali i frizera. Ugostitelji traže žurna rješenja jer je ugroženo na tisuće radnih mjesta.

“Super je što smo otvorili dijalog s Nacionalnim stožerom po pitanju donošenja epidemioloških mjera te da se one neće više donositi bez usuglašavanja s nama. Želimo poštovati mjere, i svaka koja će biti primjenjiva mi ćemo je primijeniti. To je slojevit problem, nije to jednostavno za riješiti. Neke se stvari ne mogu primijeniti za neke objekte jer postoje razni tipovi objekata. Sada će se slojevito napraviti mjere”, rekao je Medak za HRT.

Frizeri žele niži PDV

Na Markovu trgu okupit će se frizeri koji traže niži PDV od 13 posto za frizerske usluge.

“Za sada još nema reakcija ministra financija i zato se okupljamo. Želimo skrenuti pozornost na frizersku struku. Tražimo odgovor i primanje na sastanak kako bismo objasnili problematiku frizerske struke, pogotovo sada u vrijeme korone. Niži PDV bi znači više zapošljavanja mladih frizera, a najvažnija stvar bi bila da bi se državni proračun puno više napunio. Po našim analizama u državni proračun bilo bi uplaćeno više 70 milijuna kuna”, rekao je za HRT Ivica Pavlačić, vlasnik frizerskog salona u Karlovcu u kojem radi 15 radnika.

Ono što frizeri traže jest sastanak s ministrom financija Zdravkom Marićem i premijerom Andrejom Plenkovićem. Kako bi se frizerska struka razvila, traže snižavanje PDV-a u čemu ih podržava i Hrvatska udruga poslodavaca (HUP) i Udruga Glas poduzetnika (UGP).

‘Osnovna misao vlasnika frizerskog salona je kako izbjeći sustav PDV-a’

Vlasnik frizerskog salona u Karlovcu kaže da je samo 7 posto frizera u sustavu PDV-a pa se pita što to znači za državu.

“Prva i osnovna misao vlasnika frizerskog salona je kako izbjeći sustav PDV-a. To znači da sustav PDV-a nije dobar. Smanjenjem PDV-a smatram da će se utrostručiti broj salona u sustavu PDV-a. Objasnit ću razliku izvan sustava PDV-a i unutar – kada je salon ‘paušalist’, odnosno kada ostvaruje promet do 300.000 kuna, plaća samo 6.000 kuna poreza državi. No, kada je frizerski salon u sustavu PDV-a te ima promet veći od 300.000 kuna neto, tada porez plaća u iznosu od 60.000 kuna, što je 10 puta više. To nema smisla i logike. Smatram da je PDV od 25 posto previsok za frizerske usluge”, govori Pavlačić.

Zahtjevi ugostitelja

Ugostitelji iz metropole traže žurna rješenja zbog ugroženih radnih mjesta koja se broja ne tisuće. Zato će danas od 11:58 na sat vremena obustaviti posluživanje gostiju u svojim lokalima.

Osim odgode naplate PDV-a do 1. ožujka, tražimo rješavanje HAMAG-Bicro krediti koji su najbitnija stvar za likvidnost i da se smanji međustopa PDV-a na hranu i piće koja je bila i prije. Najvažniji su nam HAMAG-Bicro krediti, odnosno tzv. Covid krediti jer bez njih nećemo moći funkcionirati. Banke su nam zatvorile financiranje, nikome ne daju kredite, a država se može zadužiti. Država rješava kompletan problem s oko 3-4 milijarde kuna za 15 do 20 tisuća subjekata koji onda mogu preživjeti idućih 6-7 mjeseci. Ti krediti su izvanredna stvar, oni su za obrtna sredstva i za plaće radnicima i onda nema spirale propadanja. Na taj način će biti najmanji poražavajući učinak na ekonomiju Hrvatske”, veli Medak.

