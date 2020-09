OSIM TURISTA, GRAD POHODE I – DIVLJE SVINJE: Napadaju, rade štetu, a lovcima ruke vezane; ‘Više ni šetnja nije tako komotna…’

Posljednjih godina u Rovinju se bilježi velik broj divljih svinja, a lovci i građani nade polažu u novi program zaštite divljači u okolici, kojim bi se mogla smanjiti zaštićena područja na kojima se one razmnožavaju

U Rovinju je proteklih dana, uz velik broj turista zabilježen i velik broj – divljih svinja. Prije nekoliko dana se pojavila snimka krda na kružnom toku, no posljednjih je mjeseci to uobičajen prizor. Čim se spusti mrak, divlje svinje dolaze u grad te su sve bliže kućama i ljudima.

“Tu može dosta biti problema u prometu gdje ljudi često nalete na divlje svinje. Već napamet znamo gdje su im ti prolazi pa su ljudi oprezniji. I sama šetnja kroz, recimo, šumu nije više tako komotna kao što je nekad bila”, rekao je za Dnevnik.hr Gordan Trojanović iz Agrorovinja.

Napadaju i rade štetu

No, one nisu samo u turističkom obilasku. U posljednje je vrijeme zabilježeno i nekoliko napada na ljude, a posebno su agresivne kad imaju mladunce ili se osjećaju ugroženo. Jedino rješenje je izbjegavati ih.

“Divlja svinja ima jako velike kljove, oštre. Možemo ih usporediti s jednim finim mesarskim nožem, jako oštrim. Svakako ako ste naletjeli na divlju svinju, a pješice ste, probajte izbjeći kontakt s njom”, upozorio je veterinar Hrvoje Labura.

Tamo gdje stignu, naprave i ogromnu štetu, pa poljoprivrednici u okolici Rovinja gotovo da svake godine nemaju nikakvog uroda. “Ako imate lubenicu, ako ste stavili gnoja ispod, ona digne cijeli red, foliju. Meni je jednom 13 folija redom dignula. Neće lijevo i desno nego baš po tome. Napravi štetu i onda vam rod lubenice propadne. Ne znamo kako se obraniti više”, opisao je poljoprivrednik Patrik Antolović.

Ni odstrel ne pomaže

U rješavanju ove situacije neće pomoći ni odstrel. Naime, bez obzira na to što su dosad ubijene 122 divlje svinje, oko Rovinja postoje zaštićena područja na kojima je lov zabranjen, pa se one ondje mogu nesmetano razmnožavati. No, naredba o eliminiranju divljih svinja zbog svinjske kuge obvezuje jedinice lokalne samouprave da naprave programe zaštite divljači na takvim prostorima, što stvara nove probleme lovcima, ali, s druge strane, otvara mogućnost smanjenja tih prostora.

“Grad Rovinj jedan je od prvih u Istri koji je takav program naručio i za nekih mjesec i pol takav bi program trebao stupiti na snagu. Tada ćemo dobiti zakonske pretpostavke i ako nas kao lovce pozovu, jer to nije lovište, mi ćemo se odazvati”, poručio je predsjednik Lovačkog društva Rovinj Franko Udovičić.