OSIM TIŠE GLAZBE, ŽELE ZABRANITI I TOČENJE ALKOHOLA? ‘Mi ne moramo uopće raditi! Ali, buknut će siva ekonomija, pojavit će se ilegalna mjesta’

Netom prije sastanka Nacionalnog stožera civilne zaštite s predstavnicima ugostitelja i glazbenika, pojavila se informacija kako se razmatra uvođenje zabrane točenja alkohola u kafićima, po uzoru na njemačke gradove

U petak će se održati sastanak Nacionalnog stožera civilne zaštite, epidemiologa te predstavnika resornih ministarstava te ugostitelja i glazbenika, nakon kojeg bi trebalo postati jasnije kako će ubuduće raditi kafići i noćni klubovi u Hrvatskoj.

Jutarnji list doznaje kako se traže načini da ljudi što manje borave u zatvorenim prostorima, unatoč dolasku hladnijih dana. Jedan je od prijedloga, doznaje se, da kafići i dalje rade na terasama, ali uz korištenje grijalica.

No, neslužbeno se doznaje kako se razmišlja i o prohibiciji po modelu nekih njemačkih gradova koji su zabranili točenje alkohola nakon 21 sat, ako prosječni broj dnevno zaraženih u 14 dana prijeđe 35 na 100.000 stanovnika. Ministar rada Josip Aladrović zaključio je da se ljudi okupljaju u ugostiteljskim objektima, pa je time povećan rizik od širenja zaraze. No, na pitanje o prohibiciji nije htio odgovoriti, poručivši samo kako će se “mjere raspraviti na sutrašnjem sastanku”.

Siva ekonomija

Iako se, također neslužbeno, doznaje kako Stožer zasad ne planira uvesti tako radikalnu epidemiološku mjeru, ugostitelji su, u iščekivanju njihova službenog odgovora – konsternirani. Ističu kako nisu dobili nikakav popis mjera o kojem bi trebali raspravljati u petak, ali i kakav god on bude, neće ga prihvatiti.

“Nama nije nikakav problem da ne radimo uopće! Ako nas 65 tisuća odnosno 200.000 građana mora ispaštati zbog 3,8 milijuna, a političari su izabrani da donose odluke, onda ok. Mi nećemo raditi ništa, ali vi nama onda podmirite plaće i sve naše obaveze i mi ćemo sjediti doma! Zašto bismo mi podmirivali to da građani ostanu sigurni? Na osnovu čega mi moramo plaćati da 3,8 milijuna ljudi u Hrvatskoj bude namireno na naš trošak? Razbuktat će se siva ekonomija, doći će do ilegalnih mjesta gdje se ništa neće moći kontrolirati. Možemo razgovarati da nam se uvedu licencije za točenje alkohola, ali onda ga maknite iz trgovina i prodajte na benzinskim crpkama i uvedite obavezu da svatko tko kupuje alkohol ostavi osobnu i da se vidi koliko se prodaje. Ako netko ne poštuje epidemiološke mjere, onda možemo razgovarati da se nekome oduzme pravo točenja alkohola”, poručio je za RTL predsjednik Nacionalne udruge ugostitelja Marin Medak.

Skretanje s teme

On od sastanka sa Stožerom i ministrima ne očekuje ništa. Smatra da su takve najave zapravo probni baloni, kako bi se interes javnosti skrenuo s drugih pitanja. Misli da uvođenje prohibicije nije stvarna namjera Stožera.

“Od sastanka realno ne očekujem ništa zato jer nema sustavnog dijaloga. To je samo micanje s teme Slovenske 9 i PR mašinerija radi svoje. Traži se jeftina emocija koja je populistička, da se digne masa”, smatra Medak koji će, kao i cijela javnost, u petak poslijepodne doznati je li bio u pravu sa svojom procjenom.

