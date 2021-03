OSIJEK ĆE OPET BITI SREDIŠTE NAJBOLJIH SVJETSKIH INLINE, SKATE I BMX SPORTAŠA: U kolovozu kreće Pannonian Challenge 2021

Od 11. do 15. kolovoza ove godine, Osijek će ponovo biti „place to be“ i središte najboljih svjetskih INLINE, SKATE i BMX sportaša

Čovjek i sport mogu puno učiniti zajedno pa tako i pomicati granice – vidljive i nevidljive. Godina iza nas bila je prepuna izazova u svakom smislu i ne postoji zanimanje, tvrtka, pojedinac ili sport koji na svojoj koži nije osjetio novonastalu situaciju. Čitav svijet je postao više virtualan, a ljudske susrete i komunikaciju zamijenile su kamere, pametni telefoni i aplikacije. Međutim, dobro je poznato da ništa ne može zamijeniti osmijeh, razgovor, osjećaj, doživljaj i event koji se događa uživo.

To najbolje zna i tim urbanih kreativaca na čelu s glavnim i odgovornim – Juricom Baraćem, koji su vrijedno radili na već legendarnom i svjetski poznatom festivalu ekstremnog sporta – Pannonian Challengeu. Za tradiciju koju njeguju više od 20 godina, ne postoje granice i upravo iz tog razloga, javnosti je danas predstavljen 22. PANNONIAN CHALLENGE. Specifična konferencija za medije, održana u CineStaru osječkog Portanova centra, na dojmljiv, vizualan i gotovo opipljiv način je prikazala izlazak iz virtualnog i ulazak u ono realno, iskustveno. Na taj način, predstavljen je optimističan povratak na staro, uz još jedan zaokret i trik kojim će se i ove godine preskočiti sve prepreke i realizirati omiljeni festival sporta i urbanog načina života.

Tako je i ove neizvjesne godine, hrabro i prodorno, pripreman jedinstven i nezaboravan sadržaj koji dinamično izlazi iz okvira. Strast, energija, prijateljstvo i ljubav prema sportu, sve to i više, osjećat će se od 11. do 15. kolovoza, a Osijek će ponovo biti „place to be“, kao poznato središte najboljih svjetskih INLINE, SKATE i BMX sportaša, koji će prvo svoje vještine pokazati na nadolazećim Olimpijskim igrama u Tokiju.

Jurica Barać, direktor festivala Pannonian Challenge

„Nakon dva tri salta u 2020. godini, u 2021. doskačemo na noge i polako krećemo normalno živjeti – to je sada najvažnije, vidim da se optimizam vraća i siguran sam da su pred nama bolja vremena! Sretan sam što zajedno s timom mogu najaviti 22. Pannonian Challenge, za koji sam siguran da će biti onaj pravi, ljetni, zabavni, ludi, pun adrenalina, sreće i prijateljstva! Ovogodišnji Pannonian Challenge planiramo od 11. do 15. kolovoza, odmah nakon Olimpijskih igara. Čvrsto vjerujem da će situacija s pandemijom do tada splasnuti i da ćemo imati sigurno ljeto u Lijepoj našoj, a to znači povratak koncerata, publike i prave Pannonian Challenge atmosfere.

Kao što znamo, ovo je godina Olimpijskih igara u Tokiju i moram spomenuti naš doprinos Igrama, prije dva dana su naši dečki iz Udruge Pannonian otišli raditi skatepark za probno natjecanje za Igre, a već sada su u timu za izgradnju skateparka i za same Igre. Ovo je ogromno priznanje cijeloj PC ekipi, ali i svima koji godinama podržavaju i dolaze na Pannonian Challenge. Htio bih naglasiti da je velika vijest da smo u pripremi izgradnje regionalnog centra za urbane sportove i kulturu. Kada kažem regionalnog, mislim na Jugoistočnu Europu jer u ovom dijelu Europe ne postoji ništa slično. Kao krunu djelovanja Udruge Pannonian i Pannonian Challenge projekta, u gradu Osijeku želimo izgraditi kompleks za urbane sportove među kojima su BMX, skate, role, romobil, parkour, slobodno penjanje ali i urbanu kulturu koju čine break dance, crtanje grafita, gaming i dr. Zahvat je velik, a projekt dugoročan no siguran sam da ćemo vrlo brzo vidjeti i prve konkretne korake.“

Ivan Anušić, župan Osječko-baranjske županije

„Pannonian challenge je definitivno manifestacija koja zaslužuje pozornost i potporu Osječko-baranjske županije. Od trenutka preuzimanja odgovornosti za Osječko-baranjsku županiju uvrstili smo Pannonian u strateške turističko-sportske manifestacije, svjesni benefita koji ovakva vrsta sportskog natjecanja može donijeti istoku Hrvatske. Osim sporta, koji uvijek ističem kao iznimno važnu sastavnicu života i razvoja svakog mladog čovjeka, cilj nam je podržati i manifestaciju koja promovira naš kraj. Ulaskom u službeni kalendar UCI-a, Pannonian će dobiti dodatnu vidljivost koja se i do sada mjerila u milijunima pregleda na tv kanalima i društvenim mrežama. Čestitam ekipi koja već 22 godine neumorno radi da svaki idući Pannonian challenge bude bolji i atraktivniji od prethodnog i najavljujem i ove godine potporu Županije u svim potrebnim segmentima“.

Iva Ančić, rukovoditeljica brenda i marketinških komunikacija u A1 Hrvatska

„Uspješno partnerstvo Pannonian Challengea i A1 Hrvatska ulazi u već desetu sezonu. To i ne čudi jer dijelimo ljubav prema sportu i dobroj glazbi. Uz to, i jedni i drugi snažno smo usmjereni na to da svojoj publici i korisnicima osiguramo najbolje iskustvo – bez obzira radi li se o nastupima vrhunskih sportaša, glazbenika ili osiguravanju najkvalitetnijeg sadržaja i najbolje mreže. Veseli nas što je Osijek, grad domaćin ovog sjajnog festivala, ujedno i prvi 5G grad u Hrvatskoj čiji stanovnici već testiraju gigabitne brzine i nisku latenciju prave mobilne mreže pete generacije“.

Žana Gamoš, zamjenica gradonačelnika Grada Osijeka

„Pannonian Challenge je već odavno puno više od ekstremnog sporta i već 21 godinu uvijek iznova diže ljestvicu adrenalina, očekivanja i pozitive. Ove godine posebno smo nestrpljivi i nadam se da će skateri, roleri i BMX ekipa imati podršku gledatelja uživo jer ništa ne može zamijeniti atmosferu PC tribina. Grad Osijek podrškom od prvog dana navija za PC na najjače”.

Tomislav Družak, državni tajnik iz Ministarstva turizma i sporta

„Kroz dva desetljeća Pannonian Challenge izrastao je u svjetski poznatu manifestaciju i čestitam organizatoru koji je iz godine u godinu uz mnogo truda i entuzijazma Osijek profilirao kao središte ekstremnih sportova u koji dolazi svjetska elita. Ministarstvo turizma i sporta daje punu podršku ovakvim događajima, a Pannonian Challenge u punom smislu objedinjuje sportsku i turističku komponentu, jer uz samo sportsko natjecanje nudi i dodatne sadržaje koji pomažu razvoju turizma u prekrasnoj Slavoniji. Želim vam puno uspjeha u organizaciji ovogodišnjeg izdanja, za koje vjerujem da će vam možda biti i najizazovnije do sada s obzirom na promijenjene okolnosti uzrokovane pandemijom. No, kroz sve godine do sada pokazali ste da se uspješno nosite sa svim izazovima i ne sumnjam u još jedno odlično izdanje Pannonian Challengea“.

Tajana Rogulja, direktorica Turističke zajednice grada Osijeka

“Pannonian Challenge postao je DNK grada Osijeka, dio njegovog karaktera. Manifest hrabrosti, zabave i zajedništva, najbolji domaćin ekstremnom sportu, urbanoj kulturi i dobroj zabavi. Sretna sam kada vidim kako predanost pomiče granice i kada pravu priču ni globalni problem nije zaustavio”.

Tatjana Roth, pročelnica županijskog Upravnog odjela za turizam, kulturu i sport Osječko-baranjske županije

„Postoje ljudi koji kažu kako je Osijek pust, kako nema mladih ili kako nema sadržaja. To samo znači kako nisu bili kod nas te kako nisu informirani. Sigurna sam da još nisu bili na Pannonianu. S obzirom da traje, snažno i sigurno od 99 godine, to samo znači da je vrijeme da ga svi posjete ove godine i dožive tu raskoš energije koja zavlada gradom“.

Energija koja pomiče granice, razmišljanje izvan okvira, zajedništvo i dosljednost, ali i težnja da svake godine event bude što veći, bolji i jači, ove će se godine opet proširiti Osijekom, jer je ekipa Pannoniana spremna za novi krug uzbuđenja, koji je jednako izazovan – i na zemlji i u zraku.

