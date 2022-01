U jeku premijerovih priča o demontiranju Hrvatske i državnih institucija, na površinu je isplivala afera jednog od Plenkoviću najbližih suradnika. Naime, iz teksta tjednika Nacional doznalo se da je zgrada u središtu Zagreba u kojoj se, kao dužnosnik, državnim stanom koristi predstojnik Ureda predsjednika Vlade Zvonimir Frka Petešić, obnovljena rekordno brzo nakon potresa u ožujku 2020. godine te da je natječaj za taj posao raspisala tvrtka Državne nekretnine u čijem je vlasništvu spomenuti stan.

Ubrzo potom, Net.hr je pisao o jednom, čak i spornijem dijelu priče - da se Frka Petešić koristi tim stanom plaćajući smiješno mali najam budući da je prebivalište fiktivno prijavio u roditeljskoj kući na Dugom otoku, dok mu supruga i djeca imaju prijavljeno prebivalište na adresi u zagrebačkoj Dubravi, gdje je i sam bio prijavljen do 2014. godine. Ispada da je tim manevrom Frka Petešić u protekle četiri godine uštedio pozamašnu svotu.

Donosimo ključne točke ovog slučaja.

1. Tko je Zvonimir Frka Petešić?

Porijeklom s Dugog otoka, 52-godišnji Zvonimir Frka Petešić rodio se, školovao i odrastao u Parizu. Iz službenog životopisa vidi se da je gotovo cijelu dosadašnju profesionalnu karijeru proveo u diplomaciji, najprije radeći u veleposlanstvu RH u Francuskoj, gdje je i upoznao svoga vršnjaka Andreja Plenkovića. Potom je u vrijeme pristupnih pregovora s Europskom unijom najprije bio glasnogovornik Misije Republike Hrvatske pri EU u Bruxellesu, a kasnije je u Ministarstvu vanjskih i europskih poslova bio zadužen za predreferendumsku kampanju o pristupanju Hrvatske EU. Nakon ulaska Hrvatske u EU, Frka Petešić potkraj 2013. odlazi na dužnost veleposlanika u Maroko. U Hrvatsku se, na Plenkovićev poziv, vraća koncem 2017. te biva imenovan predstojnikom Ureda predsjednika Vlade. Oni koji ga bolje znaju, kažu da je Frka Petešić izuzetno marljiv, pedantan i skroman (u Parizu je navodno volonterski radio u veleposlanstvu), a imovinska kartica gotovo da mu je prazna - bez ušteđevine i nekretnina.

2. Što je sporno s obnovom stana?

Početkom ovoga tjedna tjednik Nacional objavio je da je zgrada u Jurišićevoj ulici u samo središtu Zagreba, a u kojoj se nalazi i državni stan kojim se koristi Frka Petešić, bila znatno oštećena u potresu 22. ožujka 2020. godine, ali i žurno obnovljena. Natječaj za obnovu već u svibnju iste godine raspisala je tvrtka Državne nekretnine, u čijem je vlasništvu stan kojim se, kao dužnosnik, koristi Frka Petešić. Sanacija je obavljena nakon provedenog postupka jednostavne nabave i rekordno brzo za razliku od većine potresom oštećenih objekata u Zagrebu i na Baniji. Stoga se postavilo posve logično pitanje je li zgrada u Jurišićevoj obnovljena takvim tempom jer u njoj živi jedan od najbližih suradnika premijera Plenkovića.

3. Što kaže Frka Petešić?

Već u samom tekstu u Nacionalu, glasnogovornik Vlade Marko Milić kazao je da ''Frka Petešić nije bio upoznat s visinom troškova obnove niti je sudjelovao u procesu obnove zgrade i stana, što su vodili zajednica vlasnika i Državne nekretnine". Sâm Frka Petešić kazao je da nije tražio da se njegov stan što prije obnovi. "Nakon potresa okupili su se suvlasnici zbog okolnosti. Jedan od suvlasnika je bračni par Ćurić i on je okupio sve ostale suvlasnike, a zbog činjenice da je u toj zgradi, mislim, osam stanova, jedan u vlasništvu Državnih nekretnina, uključili su i njih jer bez njih to ne bi bilo moguće. Ja nisam vlasnik stana, nisam u tome sudjelovao. Stjecajem okolnosti ja sam u tom stanu, a nemam veze s tim", rekao je. Dodao je da čak nije bio siguran je li zgrada nakon potresa dobila zelenu naljepnicu te da ne zna točno ni kad je počela obnova.

4. Što kažu suvlasnici i Državne nekretnine?

Nakon inicijalnog teksta u Nacionalu, priopćenjem se oglasila i tvrtka Državne nekretnine. ''Tempo obnove navedene zgrade diktirali su ostali suvlasnici, a Društvo je predstavljalo RH sa 36 posto suvlasništva i dalo potrebne suglasnosti kako bi se zgrada obnovila. Kako su oštećenja po ostalim stanovima u zgradi izveli sami stanari/suvlasnici, tako je i Društvo zbog hitnih mjera sanacije nakon potresa u ožujku s ciljem dovođenja stana u prvobitnu funkciju za nekonstruktivna oštećenja stana utrošilo oko 40 tisuća kuna (+PDV), a za konstruktivna oštećenja 124 tisuće kuna (+PDV)”, priopćili su napominjući da to nije imalo niakkve veze s obnovom od potresa koju provodi država preko Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine.

Suvlasnica nekretnine Viktorija Ćurić za RTL je kazala kako su ona i suprug, koji je građevinar, sami pokrenuli obnovu zgrade, a da su Državne nekretnine samo dale suglasnost. "Ja sam uz pomoć Državnih nekretnina uspjela progurati da se krene s obnovom, kasnije su i suvlasnici shvatili što su dobili. Nisam znala ni sve suvlasnike, a kamoli da on (Frka Petešić) tu živi", kazala je Ćurić za RTL.

5. Gdje je prebivalište Frke Petešića?

Nakon izjave FrkePetešića da prebivalište ima prijavljeno u Salima na Dugom otoku, Net.hr je ekskluzivno doznao da njegova supruga i djeca imaju prijavljeno prebivalište na jednoj adresi u zagrebačkoj Dubravi, u kući koja nije njihovo vlasništvo, i to još od 2014. godine, dok je Frka Petešić još bio veleposlanik u Maroku. Po povratku s te dužnosti u Zagreb 2017. godine on očito nije prijavio prebivalište na istoj adresi gdje su mu prijavljeni supruga i djeca, nego na Dugom otoku.

6. Ima li pravo na stan u Jurišićevoj?

Zbog činjenice da nema prebivalište u Zagrebu, Frka Petešić dobio je na raspolaganje stan veličine 96 kvadrata u samom središtu Zagreba. No, prema ''Uredbi o mjerilima i kriterijima dodjele na korištenje nekretnina za potrebe tijela državne uprave ili drugih tijela korisnika državnog proračuna'' Frka Petešić ne ispunjava kriterije za korištenje spomenutog stana. Tom su Uredbom dužnosnici (koji u mjestu obavljanja dužnosti žive sami) razvrstani u tri skupine, a on je u drugoj skupini dužnosnika za koje je predviđen ''dvosoban stan ili stan površine od 40 m2 do 60 m2''. Prema istoj Uredbi, ''za bračnog ili izvanbračnog druga odnosno osobu s kojom dužnosnik živi u istospolnoj zajednici koji boravi s dužnosnikom u mjestu gdje dužnosnik obavlja svoju dužnost, kao i za svako dijete, pastorče, posvojenika ili dijete koje je na osnovi rješenja nadležnog centra za socijalnu skrb povjereno na čuvanje i odgoj dužnosniku i boravi s njim u mjestu gdje dužnosnik obavlja svoju dužnost, na kriterije iz stavka 1. ovog članka u slučaju raspoloživosti stanom, može se dodati 10 m2 površine stana.'' Prema tomu, stan u Jurišićevoj u kojemu živi Frka Petešić ''iskače'' iz tih kriterija.

7. Je li Frka Petešić izvukao korist koja mu nije pripadala?

Frka Petešić sam je priznao da ima fiktivno prebivalište u Salima na Dugom otoku, a kao državni dužnosnik ima pravo na stan u Zagrebu, gdje obavlja dužnost. Za državni stan u Jurišićevoj mjesečno plaća simbolične 484 kune. Da ima prijavljeno prebivalište i da živi u kući u Dubravi, gdje prebivalište imaju prijavljeni njegova supruga i djeca, Frka Petešić ne bi imao pravo korištenja državnog stana. A da je na sitoj adresi ili u istoj ulici ili negdje drugdje u užem središtu Zagreba stan iste veličine iznajmio po tržišnim pravilima, mjesečno bi najam plaćao barem 1000 eura. Kako smo jednostavno izračunali u našem tekstu, umjesto 52.000 eura (390.000 kuna) za 52 mjeseca koliko bi ga koštao najam po tržišnim cijenama, Frka Petešić je ovako stan u Jurišićevoj platio tek nešto više od 25.000 kuna i prištedio si 365.000 kuna.

8. Što je sve nejasno u priči?

Tri nejasnoće lebde nad ovim slučajem. Prvo, čak i da Frka Petešić, kako kaže, nije osobno urgirao, postavlja se pitanje bi li zgrada u Jurišićevoj bila obnovljena među prvima u Zagrebu da u njoj ne stanuje najbliži premijerov suradnik? Drugo, zašto supruga i djeca Frke Petešića i dalje, prema informacijama Net.hr-a, imaju prijavljeno prebivalište u zagrebačkoj Dubravi, ali ne i on, koji se prijavio u Salima na Dugom otoku? I treće, kako je službama nadležnima za te poslove promaknulo da se Frka Petešić koristi državnim stanom koji kvadraturom premašuje onu na koju kao dužnosnik iz ''druge skupine'' ima pravo s obzirom da mu supruga i djeca nisu prijavljena na toj adresi?