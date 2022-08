Hrvatska će iz proračuna morati isplatiti još najmanje 120 milijuna kuna za dovršetak pruge Dugo Selo - Križevci jer projekt neće biti dovršen u roku dogovorenom s Europskom komisijom, piše u ponedjeljak Jutarnji list.

Prema ugovoru o sufinanciranju, projekt modernizacije postojećeg i gradnje novog kolosijeka na pruzi trebao se završiti do kraja 2023. kako bi ugovorena sredstva bila u potpunosti isplaćena, ali to se sigurno neće dogoditi. Sugovornici Jutarnjeg lista tvrde kako bi do tada trebalo biti završeno oko 90 posto radova, a cijeli bi se projekt trebalo završiti 2024. Ostvari li se taj scenarij, Hrvatska će preostalih oko 10 posto vrijednosti radova morati platiti iz vlastitog proračuna.

Ugovor s domaćim konzorcijem vrijedan je 1,2 milijarde kuna, a EK radove sufinancira s 85 posto novca. Do sada je obavljeno oko 70 posto radova.

Najzahtjevniji radovi tek slijede

Ugovor o gradnji ove dionice potpisan je još 2016., a sve je trebalo biti završeno 2020. Sada je rok pomaknut na 2024., što znači da će rekonstrukcija postojećeg i gradnja novog kolosijeka u dužini od 38,2 kilometra trajati čak osam godina. Tako će se završetak ove dionice podudariti sa završetkom radova na dionici pruge Križevci - Koprivnica, koji su počeli 2020., odnosno četiri godine nakon početka radova na pruzi Dugo Selo - Križevci.

Prije nekoliko dana došlo je i do promjene unutar domaćeg konzorcija koji čine Zagreb Montaža, DIV i Dalekovod. Dogovoreno je da će sve radove koji su bili u nadležnosti DIV-a preuzeti Dalekovod te da DIV i Zagreb Montaža ostaju u konzorciju, ali neće imati utjecaja na proces radova. Do te promjene došlo je nakon što je Dalekovod završio predstečajni postupak, a većinski vlasnici kompanije postale su tvrtke Končar Elektroindustrija i Construction Line Limited s Malte čiji je vlasnik Josip Jurčević.

Kako na gradilištu treba obaviti još mnogo građevinskih radova, Dalekovod će za njih angažirati nove podizvođače jer sam ne obavlja te poslove. Naime, predstoje neki od najzahtjevnijih radova - gradnja novih kolodvora Križevci i Dugo Selo te nadvožnjaka kod Dugog Sela.

Kad jednog dana radovi završe, vlakovi će na toj dionici nizinske pruge prometovati brzinom od 160 km/h, a vrijeme putovanja skratit će se s 30 na 18 minuta, piše novinar Jutarnjeg lista Krešimir Žabec.