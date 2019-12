OSAM DO 12 NEDJELJA U GODINI BIT ĆE RADNE, A OSTALE NE? Ministar tvrdi: ‘Najbliži smo tom austrijskom modelu, poslodavci će moći birati…’

‘Posljednjih šest mjeseci radili smo pomnu analizu, kontaktirali smo sve zemlje EU-a i došli do interesantne brojke – da su prihodi poslodavcima nedjeljom daleko manji od onoga što hrvatska javnost zna’, kazao je ministar gospodarstva Darko Horvat najavljujući izmjenu Zakona o radu kako bi se regulirao rad nedjeljom

Vlada Andreja Plenkovića odlučila je regulirati rad nedjeljom. Najavljeno je da će mijenjati Zakon o radu te ga uskladiti s odlukom Ustavnog suda iz 2009. koji je ukinuo zabranu rada. No, ovoga puta rad trgovina nedjeljom bi bio ograničen na nekoliko nedjelja u godini, na način kako je to uređeno u Austriji. Sindikati su zadovoljni tom najavom, dok poslodavci upozoravaju da će to ugroziti gospodarski rast, piše HRT.

“Najbliži smo austrijskom modelu. U ovom trenutku diskutiramo koliko je to nedjelja koje bi poslodavci mogli definirat kao radne nedjelje”, kazao je ministar gospodarstva, poduzetništva i obrta Darko Horvat. Ministar rada i mirovinskog sustava Josip Aladrović ističe da je rada nedjeljom bitno da budu pokriveni i svjetonazorski i ekonomski ciljevi kako ekonomija ne bi bila ugrožena.

‘Nedjelje su u potpunosti postali radni dani’

“Sindikat trgovine Hrvatske podržava ovu inicijativu koju smo čuli od gospodina Jandrokovića da će doći do izmjena Zakona o trgovini i da će se regulirati rad nedjeljom. To je nešto za što se mi dugo vremena borimo i smatramo da će to biti u korist radnika”, kazala je za HRT predsjednica Sindikata trgovine Hrvatske Zlatica Štulić.

Glavni direktor Emmezete Slobodan Školnik tvrdi da bi ukidanje rada nedjeljom u trgovini bio udar na turizam, potrošnju i cijeli gospodarski rast. ističe kako je Hrvatska danas u utakmici s Bugarskom, a ne i s Austrijom. “To su neusporedive ekonomije, Austrija ne ovisi o turizmu i trgovini. Povlačiti direktnu paralelu nije dobro za Hrvatsku”, kazao je Školnik.

Prijedlog, pak, podržavaju u trgovačkom lancu KTC-u. Tamo će 1. siječnja ukinuti rad nedjeljom, blagdanima i praznicima.

“Smatramo da je bilo kakav pomak po tom pitanju bolji nego trenutačno stanje, jer su nedjelje postale u potpunosti radni dani. Smatramo da taj dan mora biti rezerviran za obitelj”, stoji u priopćenju Ivice Katavića, predsjednika Upravnog odbora KTC-a.

‘Prihodi poslodavcima nedjeljom daleko su manji’

“Vezano za rad nedjeljom posljednjih šest mjeseci radili smo pomnu analizu, kontaktirali smo sve zemlje EU-a i došli do interesantne brojke – da su prihodi poslodavcima nedjeljom daleko manji od onoga što hrvatska javnost zna. Činjenica je da se radi o tzv. austrijskom modelu – zemlji koja je vrlo slična Hrvatskoj i ima svoju turističku sezonu. Njihovi su poslodavci vrlo aktivan socijalni partner vladi”, kazao je u Temi dana na HRT-u ministar gospodarstva Darko Horvat.

Najavio je da će se brzo krenuti u javnu raspravu, a potom i s prijedlogom pred Vladu, a zakon bi mogao biti donesen u prvoj polovini iduće godine. Dodao je kako će se broj radnih nedjelja dodatno ‘ispeglati’ s poslodavcima, a radi se o njih 8 do 12, po izboru poslodavaca. Naglasio je da će svi radnici koji će imati potrebu raditi nedjeljom – biti nagrađeni.

I u ovom se trenutku, napomenuo je, rad izvan radnog vremena, subotom i nedjeljom, noću i blagdanima plaća po povećanim naknadama, a svrha Državnog inspektorata je da se nadzor za tako nešto poboljša. Horvat je dodao kako je Zakonom o radu definiran obavezan barem jedan 24-satni odmor u tjednu.

“Činjenica je da je ovo i svjetonazorsko pitanje i smatram da bi nedjelja trebala biti slobodna”, dodao je.

