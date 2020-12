ORUŽJE, ZABRANA PRILASKA I PRIJETNJA ‘VAĐENJEM SRCA’: Dobrodošli u Tovarnik i svijet podjele plijena po Tolušićevu modelu

Net.hr istražuje: Razgovarali smo s akterima dramatične završnice u raspodjeli državnog zemljišta u općini Tovarnik prema Zakonu o poljoprivrednom zemljištu za koju je suglasnost dala ministrica poljoprivrede Marija Vučković

“Vikao je da će mi suprugu izvaditi srce, da ću ga zapamtiti…”, govori nam Ruža Veselčić Šijaković, načelnica općine Tovarnik čija je nezavisna lista na prošlim lokalnim izborima pobijedila HDZ koji je vladao dugi niz godina, i koja nastoji voditi tu slavonsku općinu isturenu na krajnjem istoku transparentno i pošteno.

Incident se dogodio u studenome, napao ju je predsjednik općinskog vijeća, Dubravko Blašković, a razlog je – raspodjela poljoprivrednog zemljišta. Napadač je dobio zabranu pristupa, oduzeto mu je oružje koje je legalno posjedovao, protiv njega je podnesena kaznena prijava, ali nije podnio ostavku. On je i dalje predsjednik općinskog vijeća. Do pravomoćne presude ima i pravo na to. A s obzirom na brzinu hrvatskog pravosuđa, načelnica i predsjednik općinskog vijeća, biti će prisiljeni još dugo nastaviti “surađivati” neovisno o tim zastrašujućim prijetnjama.

To je samo jedan detalj u dubini Hrvatske, samo jedna od gotovo tragičnih epizoda do koje je doveo Zakon o poljoprivrednom zemljištu koji je ponosno izgurao bivši ministar poljoprivrede Tomislav Tolušić 2018. godine, a za kojeg današnja ministrica poljoprivrede, Marija Vučković, tek vrlo uvijeno govori da ga treba mijenjati “zbog aktivacije zapuštenog poljoprivrednog zemljišta, digitalizacije i veće transparentnosti natječaja te smanjenja administrativnih procedura”.

Tolušić je taj zakon isticao kao ključan u svom mandatu, kao zakon koji će srediti “nered u poljoprivredi” i racionalizirati cijeli sektor. Naime, zakonom je ukinuta Agencija za poljoprivredno zemljište, no nisu otpušteni njezini djelatnici, nego su samo pripojeni Ministarstvu, a raspisivanje natječaja za zakup tzv. državnog zemljišta spušteno je opet na jedinice lokalne samouprave.

Neovisno o svim promjenama vlasti, Hrvatska, kao jedina zemlja u Europi koja još iz socijalizma vuče goleme količine zemlje kao “državne”, nije osmislila strategiju racionalnog korištenja i oživljavanja tog dragocjenog blaga – nego ga koristi u različitim oblicima kao sredstvo političke manipulacije. Prvo se tu zemlju davalo u zakup, nekome jeftinije a nekome skuplje, s državne razine, a onda je Tolušić to pravo “darovao” lokalnim načelnicima i gradonačelnicima. Općine i općinice su morale izraditi strategije upravljanja zemljištem, odrediti pravila igre, i pravedno raspodijeliti zemlju, prema zakonu i pravilnicima koji su mnogo toga ostavili nedorečeno i nejasno.

Neuspio start Tolušićeva zakona

Naravno da je uslijedio novi kaos. Bogatije općine su trošile na konzultante, siromašnije su se gušile s novim troškovima, izmjerama zemlje… a onda je uslijedila nova razina pakla – kako tu zemlju pravedno i pošteno raspodijeliti? Gotovo da nije bilo općine u kojoj nije bilo nezadovoljnih. Neki su godinama radili na velikim parcelama, a sada su upali na listu “svima jednako” – s maksimalno 10 ili 12 hektara. Drugi su pak krenuli otvarati OPG-ove neovisno o tome što se ne bave zemljom. Treći su krenuli u dogovaranje političkim linijama. A neki su se odlučili – primijeniti silu.

Tovarnik se pretvorio, na žalost, u pravo bojno polje.

Lista dobitnika, za maksimalno 12 hektara po osobi objavljena je još prije nekoliko mjeseci, ali ugovori na temelju kojih dobitnici dobivaju zemlju u posjed i kreće zakup tek su proteklih dana stigli na adrese. A tko su među dobitnicima? Ima pravih poljoprivrednika, ali ima i onih koji se ne bave poljoprivredom, dosta je umirovljenika. Jedan dobitnik, primjerice, ima adresu prebivališta u Zagrebu. Nekoliko ih je u radnom odnosu i zapravo se ne bave poljoprivredom. Jedan dobitnik je poznati autoprijevoznik, drugi je – profesor u školi. Neki nisu imali OPG godinama. Jedna baka, umirovljenica, osamdesetgodišnjakinja, dobila je gotovo maksimalnih 12 hektara. Nekoliko je slučajeva da su osobe istog prezimena, s istom adresom, dakle, članovi iste obitelji, očevi i sinovi, braća… – dobili zakup neovisno jedni o drugima. Tu je i bračni par, ali svatko kao zasebno, suprug je dobio nešto više od 10 hektara, supruga nešto manje od sedam hektara.

Tu su i općinski funkcioneri. Predsjednik općinskog vijeća, Dubravko Blašković, dobio je za svoj OPG u zakup nešto malo manje od 10 hektara, ali njegov brat Leopold dobio je također 10 hektara. Donačelnik, Jasmin Budinski, dobio je pak u zakup nešto manje od 12 hektara. I tako dalje.

I lokalni političari dobitnici zemlje

Načelnice Ruže Veselčić Šijaković nema na listi. Ona je još u ožujku objavila na svojoj Facebook stranici izjavu da odustaje od natječaja za zakup državne zemlje na 25 godina koji je raspisan u veljači, ali predsjednik općinskog vijeća Dubravko Blašković koji je pod istragom radi prijetnji načelnici i suprugu kaže da je zapravo odustala jer je bila – ispod crte.

Dubravko Blašković ne krije da su on i donačelnik Budinski vodili cijeli proces dodjele zemljišta, ali tvrdi da je sve bilo po zakonu. Kažu da su bili najmanje osam puta na sastancima i konzultacijama u Ministarstvu poljoprivrede, da su bili i na radionicama DORH-a. Bili su, zajedno s načelnicom i na sastanku kod ministrice Vučković u lipnju ove godine. Kaže da je načelnica tada ministrici rekla sve svoje primjedbe, da je brine što zemlju dobivaju umirovljenici ili ljudi bez mehanizacije, za koje se zna da ne obrađuju zemlju, ali ministrica je dala suglasnost. Za Blaškovića je to znak da je sa svim ugovorima baš sve u najboljem redu.

Ni za sebe i za donačelnika koji su, dakle, kreirali cijeli natječaj u Tovarniku, a ujedno su i na listi dobitnika, ne smatra da su u sukobu interesa, ili da su bili u stanju pogodovati odabranima. Kaže da je, naprotiv, on svojim zalaganjem da se ide u manji maksimum zemljišta, značajno povećao krug dobitnika i pridonio tome da veći broj obitelji u Tovarniku dobije zemlju u zakup i poboljša svoju egzistenciju. On i Budinski su formalno volonteri i ne vidi nikakav mogući sukob interesa. Iako je poznato da je Budinski otišao u volontere taman kada se znalo da će se raspisivati natječaj.

Za sukob sa suprugom načelnice kaže da je bio – samo verbalni. “Sreli smo se na benzinskoj crpki, prišao sam mu, primio ga za rukav, i rekao da prestane govoriti gadosti o meni i mojoj obitelji. On je takav, zamišljao je da njegova supruga može voditi diktaturu u općini i da on može sudjelovati u tome. Ovo da sam mu prijetio, njemu i njegovoj ženi, načelnici, nije točno. To su konstrukcije i to ću dokazati na sudu. Imam troje svjedoka! Ne bojim se ja nikoga”, kaže Blašković u izjavi za Net.hr

I načelnica Veselčić Šijaković i Blašković bili su na istoj listi, surađivali su nekoliko godina, napravili mnogo toga dobrog za Tovarnik, ali raspodjela poljoprivrednog zemljišta bila je očigledno kobna. Blašković danas kaže da je načelnicu on osobno “politički stvorio” i uvjeren je da je projekt raspodjele zemlje koji su vodili on i donačelnik – njegov politički zalog za budućnost. No, ima i onih koji smatraju da je načelnica rekla “odlučno ne” kuhinji oko raspodjele zemljišta odabranima koju su vodili Blašković i Budinski, da su je pokušali uvući u tu priču, ali se ona distancirala, uvjerena da će promjene Zakona o poljoprivrednom zemljištu koje je najavila nova ministrica proći, te da će biti povučena suglasnost za ugovore o dodjeli zemljišta koji s liste u Tovarniku strše kao potencijalni primjeri pogodovanja.

Je li zakon manjkav ili odličan za male OPG-ove?

“Zakon nije dobar, ima previše rupa. Nedopustivo je da se dopuštaju manipulacije, da ljudi koji se zapravo ne bave poljoprivredom mogu doći u posjed zemlje. Ima primjera i da osobe dobiju od države u zakup zemlju za tisuću kuna po hektaru, a onda je daju dalje u podzakup za tri tisuće kuna”, kaže načelnica Veselčić ŠIjaković u kratkom razgovoru za Net.hr. Ona je o tome i upozoravala novu ministricu, no ministrica je dala suglasnost za sve čudne slučajeve u Tovarniku. Načelnica se nada da će promjene zakona donijeti barem kvalitetnija pravila igre, da se iskorijene manipulacije kojima su svjedočili oni u Tovarniku.

Dubravko Blašković, predsjednik općinskog vijeća, kreator dodjele zemljišta u Tovarniku i jedan od korisnika istodobno, optužen za ozbiljne prijetnje – kaže da zakon prema kojem su radili nije bio savršen, ali nije niti bio tako loš.

“Radi se o zakonu koji je mijenjan devetnaest puta. To sve govori. Ali ovaj model prema kojem smo mi sada radili je bio dobar za male OPG-ove”, komentira Blašković. Njemu je drago da je načelnica “konačno poslala ugovore zakupcima”, no kaže da trojici – za koje ona smatra da im nije mjesto na listi – nije. “Samo neka ne pošalje. Tužit će je ljudi. Pa ti ugovori imaju suglasnost ministarstva i DORH-a, dakle, ti ljudi su dobili zemlju u zakup prema važećem zakonu i ne može načelnica to zaustaviti”, kaže Blašković.

Načelnica se, međutim, nada da će promjene zakona donijeti mnogo kvalitetnija pravila igre, da će se barem pokušati iskorijeniti manipulacije kojima su svjedočili oni u Tovarniku.

Ministarstvo: sve je sukladno zakonu

Iz Ministarstva poljoprivrede nam potvrđuju da njima nitko s liste za zakup u Tovarniku nije sporan, ni oni koji zapravo nisu poljoprivrednici, ni vrlo stari umirovljenici, niti svakovrsne kombinacije među članovima obitelji.

“Suglasnost na natječaj na području općine Tovarnik je izdana nakon što je utvrđeno da je isti proveden sukladno zakonu te nema pravne osnove za povlačenje suglasnosti u ovom ili sličnim slučajevima – do donošenja novog zakona”, stoji u odgovoru iz Ministarstva na upit Net.hr-a.

Brojke o do sada zaprimljenim programima raspolaganja poljoprivrednim zemljištem koje su bile dužne pripremiti jedinice lokalne uprave i onima koji su odobreni govore pak da mnoge općine još uvijek imaju problem s provođenjem zakona koji je Tolušić predstavio kao veliko pospremanje. Zaprimljena su, naime, 443 programa, a do sada je Ministarstvo dalo suglasnost na 305 programa.

No, ono što je spakirano na temelju famoznog Toluševićeva zakona, i neovisno o promjenama koje su u tijeku – ostaje zacementirano za daljnjih 25 godina. “Ugovori sklopljeni sukladno odredbama važećeg Zakona o poljoprivrednom zemljištu ostaju na snazi do roka isteka istih”, stoji u odgovoru iz Ministarstva.

Trajao je kratko, ali ostavio je traga. Tko je jamio po starom zakonu zakonu, jamio je. Tovarnik ostaje sumorno podijeljen, a mnogi i uvjereni da je vlast u Zagrebu blagoslovila dogovor grupe lokalnih političara s odabranim “dobitnicima” koji neće donijeti ozbiljan zamah kvalitetne poljoprivredne proizvodnje u kraju u kojem je zemljište još uvijek vrijedno zlata.