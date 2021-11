Predstojnik Ureda predsjednika Republike Orsat Miljenić i savjetnik Predsjednika za obranu i nacionalnu sigurnost Dragan Lozančić dali su u ponedjeljak izjave za medije u Uredu Predsjednika Republike.

Miljenić i Lozančić dali su izjavu o odnosu ministra Marija Banožića prema Hrvatskoj vojsci i vojnicima. "Sve je počelo nezakonitim, naprasnim umirovljenjem brigadira Burčula, nastavilo se šikaniranjem i zlostavljenjem načelnika Glavnog stožera admirala Hranja, da bismo danas došli u situaciju da se ministrovo zlostavljanje proteže na hrvatske vojnike", započeo je Miljenić.

Dalje je nastavio kako se radi o tome da je ministar prije mjesec dana donio "odluku koju provodi i prema kojoj hrvatski vojnici koji pružaju bilo kakvu potporu predsjedniku Republike, konkretno ljudi koji su bili postrojeni u Vukovaru, ljudi koji su nosili vijence u Škabrnji, njima se ne plaćaju dnevnice. Zamislite situaciju da bilo koji građanin ove zemlje uredno obavi svoj posao, dobije nalog pretpostavljenog, dobije putni nalog u ovom slučaju, to napravi, onda dođe s tim da mu se isplati dnevnica na koju ima pravo po zakonu i onda netko kaže: 'Ministar je zabranio, nećeš dobiti", rekao je.

'Ovo se ne smije tolerirati'

Lozančić je rekao da da se radi o aktivnim vojnicima koji su prema godišnjim planovima odrađivali svoje zadaće, a za koje na kraju neće dobiti dnevnice. "To je nekorektno. Obaveza je Ministarstva obrane da se te dnevnice riješe", dodao je.

Lozančić je potom pročitao dio pisma koje je načelnik Glavnog stožera Robert Hranj uputio predsjedniku Vlade gdje piše ministru obrane i upozorava ga na "strateško zlostavljanje njega osobno kao čovjeka i vojnika".

"Ovo se ne smije tolerirati", dodao je Lozančić. "Prošlo je neko vrijeme, načelnik glavnog stožera iskaže svoje mišljenje, a odgovora nema do dandanas", dodao je Lozančić.

"Predsjednik će nastaviti raditi kao i do sada. Predsjednik će ići tamo gdje treba, a ministar, ne znam temeljem čega, misli da može ljudima koji su bili u Vukovaru uskratiti dnevnice. Ovo sve je napisao načelnik Glavnog stožera. On je taj koji daje zapovijedi, na temelju njegove zapovijedi se daju putni nalozi, to tako funkcionira u ovoj zemlji i funkcionirat će tako i dalje. Možda ministar smatra da on može biti načelnik Glavnog stožera.

"Nezamislivo je, ako je ikome u ovoj zemlji zamislivo, da predsjednik nema pravo na tri osobe da mu nose vijenac i da za to treba tražiti dozvolu ministra, to je suprotno Ustavu, zakonu i logici", rekao je Miljenić, pa nastavio: "Svakom građaninu je jasno tko je vrhovni zapovjednik i da on predstavlja oružane snage i da mu Oružane snage, po toj logici, daju potporu. To je oduvijek bilo tako", zaključio je.