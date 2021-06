Novi gradonačelnik Oroslavja, nezavisni Viktor Šimunić, u nedjelju se na RTL-u pojadao kako besplatni gradski internet "i nije baš besplatan" te najavio kresanje troškova pretplata za službene mobitele.

No, kada je došao na posao u ponedjeljak, dočekalo ga je neugodno iznenađenje. Naime, internet je bio isključen, a on je na Facebooku za to optužio HDZ, čijeg je gradonačelnika i svog prethodnika ranije prokazao za korupciju. Njegovu objavu prenosimo u cijelosti.

"Daje se na znanje! Tijekom jučerašnjeg dana došlo je do prekida besplatnog gradskog interneta. Dolaskom ujutro na posao, internetske veze nije bilo ni na jednom gradskom računalu.

Prošli tjedan smo od bivše vlasti zatražili pristupne podatke za internet, kao i sve ključeve od ormarića. Podatke nismo dobili, internet su prekinuli, a ključevi su danas u jutro doneseni u gradsku upravu.

Projekt koji smo svi skupa platili preko 800 tisuća kuna iz inata je ugašen. Pošto su nam pobrisali bazu podataka, nažalost ni ne znamo tko je sve koristio internet, niti koliko ima korisnika. Slijedi popis inventara i analiza stanja, a o svemu ćemo vas izvještavati, no nažalost problem zbog kompleksnosti ne možemo riješiti odmah. Molim vas za razumijevanje i strpljenje.

Shvaćam ljutnju i ogorčenost, međutim ovo nije bila moja odluka. Molim sve koji su uložili svoja sredstva u opremu i koristili besplatni gradski internet da se jave na mail grada: grad@oroslavje.hr", napisao je na Facebooku gradonačelnik Šimunić.