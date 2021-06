Nacionalni Stožer civilne zaštite u petak je na konferenciji za medije dao jasan stav o nadolazećem Europskom nogometnom prvenstvu, odnosno o organiziranom gledanju utakmica.

Šef Stožera Davor Božinović pozvao je organizatore da otkažu program uoči Eura. "Svi koji to planiraju raditi, neka to ne rade. Ne vidimo kako bi se to radilo, a da se ne krše epidemiološke mjere", poručio je.

No, unatoč apelu Stožera da se navijačke zone za praćenje Eura zatvore, ugostitelji ne odustaju od svog nauma, a poduzetnici pak traže ukidanje svih restrikcija za događanja na otvorenom, piše N1. Predstavnici event industrije protive se prijedlogu da sudionici koncerata i utakmica mogu biti jedino oni s covid potvrdama te traže ukidanje svih restrikcija na otvorenom.

'Neobične poruke'

Organizatori navijačkih zona su ignorirali apel Stožera, no istovremeno poručili kako obećavaju da će se držati svih pravila.

Glavni zagrebački trg spreman je za nogometno prvenstvo i bodrenje Vatrenih - trg je prepun prepoznatljivih crveno-bijelih kvadratića .

“Malo su bile neobične poruke iz razloga što smo mi formatirali događaj za sto ljudi jer ni na koji način ovu razinu truda i posla nismo odradili da bismo prekinuli i probili sve brojke da nas nakon prvog dana zatvore”, rekao je Tomislav Mileis iz navijačke udruge “Mi, Hrvati”.

'Tomašević: 'Fan zona na trgu ostaje'

Podršku imaju i od lokalnog Stožera, i to od samog gradonačelnika Tomislava Tomaševića. Naravno, imaju podršku za organizaciju uz pridržavanje mjera.

“Koliko znam, ostaje odluka o okupljanju sto ljudi i mi kao Grad moramo slijediti upute Nacionalnog stožera. Koliko znam, fan zona na trgu ostaje”, rekao je Tomašević.

Utakmice hrvatskih reprezentativaca gledat će se uglavnom organizirano, na trgovima i u kafićima te će svi biti na otvorenom - sve na otvorenom.