ORGANIZATOR PROSVJEDA PROTIV STOŽERA: ‘Otišlo je u krivom smjeru. Mogli smo samo ići među ljude, ali tu bih ja prije dobio šamar nego išta drugo’

‘Samo da se ogradim kao organizator, ona pjesma o 5G i čipiranju… Jako mi je žao što je otišlo u tom smjeru jer se prosvjed nije radio o tome’

Policijska uprava zagrebačka priopćila je kako je Općinskom prekršajnom sudu podnijela optužni prijedlog protiv Tomislava Pilkića, 27-godišnjeg organizatora nedjeljnog prosvjeda na zagrebačkom Trgu bana Josipa Jelačića protiv Nacionalnog stožera za civilnu zaštitu i mjera koje su donijeli za borbu protiv pandemije koronavirusa.

Pilkić je administrator Facebook grupe “Tražimo ukidanje Nacionalnog stožera civilne zaštite” koja broji više od 111.000 članova. “Od prvog dana surađujemo s njima, rekli smo da će doći oko 1500 ljudi, policija je od prvog dana upoznata s time. Još smo i pričali o tome da je nemoguće u tolikoj masi držati mjere, oni su rekli da nemaju ništa s time. Oni su dali dozvolu, Županijski centar je to potvrdio. Stožer je poslao onaj svoj papir na kojem piše da je do 50 ljudi, ali nisu nigdje naveli obvezu, samo da nas mole da ako je moguće da se držimo mjera”, rekao je Tomislav za 24sata.

Tko je odgovoran?

Zakonski gledano, za pridržavanje mjera odgovoran je organizator događaja koji može dobiti između 20 i 70 tisuća kuna kazne. “To je stvar na koju mi kao organizatori ne možemo nikako utjecati. Mi smo mogli jedino ići među te ljude i tjerati ih da nose maske, ali s obzirom na to kakva je tematika prosvjeda i o čemu se radi, pitanje je koliko bi to urodilo plodom i pretpostavljam da bih ja tu prije dobio šamar nego išta drugo”, kaže Pilkić koji ne prihvaća odgovornost rekavši da ne bi išao u organizaciju da su dobili odbijenicu Stožera.

Kaže da ga je državni inspektor na prosvjedu povukao na stranu i rekao da će napisati da je bilo sto ljudi, da se nitko nije držao mjera i da on to mora napraviti. “Ja sam ga pitao je li to za kaznu, on mi je odgovorio da je to samo izvješće. Obratili smo se i Državnom inspektoratu iz kojega su nam rekli da oni nisu nadležni za donošenje kazni, nego samo za pisanje izvještaja koji se onda predaju Stožeru. Sve tri strane su znale i mogli su zabraniti prosvjed ako ih je to smetalo”, rekao je te dodao da bi bilo jednostavnije da je išao ilegalno jer se ne bi znalo tko je organizator pa ne bi ni dobio kaznu.

Ne bore se protiv korone

Tomislav se ogradio od poruka koje su izrečene na prosvjedu. “Još samo da se ogradim kao organizator, ona pjesma o 5G i čipiranju… Jako mi je žao što je otišlo u tom smjeru jer se prosvjed nije radio o tome. Pa toga sam se bojao. Stavili smo čak status u grupu da molimo da se ne ulazi u 5G čipiranje jer to je nešto što će druga strana jedva dočekati… Prosvjed je da tražimo ukidanje Stožera, ne znam kakve veze s time ima 5G ili čipiranje”, rekao je te dodao da im je to naštetilo.

“Mi cijelo vrijeme poručujemo da se ne borimo protiv korone, ja sam to i rekao 10 puta, ali nažalost to se i dalje naziva ‘antikorona’ prosvjed. To je isključivo politički prosvjed, protiv mjera, ali ne protiv svih. Već sam rekao da mi moramo štititi neke stare ljude i mjere moraju postojati radi njih. Mi samo tražimo labaviji režim”, objasnio je.

Modeli borbe protiv virusa

Tomislav se slaže da blaže mjere ne donose ništa, ali tvrdi da ni strože mjere nisu donijele nikakav rezultat. “Dakle, mi imamo dva radikalna pristupa, jedan je ovaj kineski model koji bi realno jedini donio neke rezultate. Ono što su radili u Kini, zato su oni i uspjeli. Oni su ograničili sva ljudska prava, ljude doslovno nagurali u kuće, doslovno je vojska išla s oružjem i pazila da netko ne proviri glavom van. I tako tri mjeseca i uništili su virus, sad je pitanje koliko oni kriju brojke, ali dobro, nećemo sad u to ulaziti.

Drugi model je ovo što imamo u Japanu i Švedskoj, ali ni tu nemamo rezultate. Švedska je doživjela doslovno masakr, ali činjenica je da imamo i Britaniju i Belgiju sa strožim mjerama koje imaju 60% gore brojke od Šveđana. Želim reći da su sve te mjere između. Hrvatska se treba kao i sve zemlje odlučiti za jedan od modela, ili ćemo ići potpuno labavo ili ćemo ići radikalno kao u Kini. Sve ovo između gledamo već mjesecima, niti je ubilo virus, niti ga je olabavilo”, smatra Tomislav.

Dodaje da je poanta svih epidemioloških mjera, koje god da se usvoje, da budu usmjerene isključivo prema starijima. “Ne čak ni starima, nego ovima koji su ugroženi”, kaže. Na pitanje ne bi li bilo kršenje prava starijih i ugroženih ako bismo ih staviti u karantenu, rekao je da uvijek kršimo prava, neovisno o tome koji model izaberemo.

“S ovakvim strogim modelom u trećem mjesecu smo uzeli ljudima radna mjesta. Tako da nije rješenje da štitimo jedna prava, a uzmemo tri-četiri druga. Treba naći model koji će biti što labaviji, ali biti usmjeren isključivo prema starijim osobama. Kažem, zato u Stožeru trebaju biti psiholozi, ekonomisti, nije rješenje da epidemiolog donosi mjere kad to utječe na sve druge aspekte”, zaključuje Tomislav za 24sata.

