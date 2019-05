ORGANIMA SVOG BRUTALNO UBIJENOG SINA SPASILI SU ŠEST ŽIVOTA: ‘Boli me njezin hladan, bezosjećajan pogled. U njoj nema nimalo kajanja’

Nuša će presudu dočekati u istražnom zatvoru u Varaždinu

Suđenje 22-godišnjoj Nuši Bunić za ubojstvo bivšeg dečka Nikole Tureka privodi se kraju, a danas će biti održane zadnje riječi na sudu Županijskog suda u Varaždinu. Optužena je da je 15. lipnja 2017. godine oko tri sata na livadi varaždinskog predjela Beli kipi uz Dravu, nožem oštrice 9,5 centimetara u vrat ubola tada 30-godišnjeg Nikolu. Prerezala mu je karotidnu arteriju i pobjegla, piše 24sata.

Ovih dana čeka se i presuda, a optužena Nuša će je dočekati u istražnom zatvoru u Varaždinu.

Roditelji donirali Nikoline organe i tako spasili šest života

Nikolini roditelji, Branka i Zdravko, te sestra Valentina Turek s tugom iščekuju presudu i prisjećaju se kobnog dana. Kako piše 24sata, u tragediji koja ih je zadesila, Tureki su pokazali svoju plemenitost. Nikoline bubrege, jetra, pluća, srce i rožnice donirali su i tako spasili šest života. Gubitak sina s kojim je bila jako bliska i povezana, potpuno je slomio majku. Godinu dana pila je lijekove za smirenje i hodala poput zombija. Spoznaja da mora brinuti za kćer trgnula ju je i prisilila da nastavi funkcionirati. Za razliku od nje, otac Zdravko emocije je potiskivao. Lani je doživio i moždani udar. Kako je otac Zdravko ispričao, stalno je osjećao grč i to je kulminiralo. Liječnici su mu rekli da je moždani dobio od stresa.

Za 24sata roditelji su ispričali da im je bilo uistinu teško gledati svog sina kako beživotno leži u bolničkoj postelji jer je izgledao kao da spava. Kako kažu, na životu su ga u bolnici održavali živim samo zbog organa. No, napominju da je osoblje varažindske bolnice bilo uistinu divno prema njima. Kada je riječ o Nuši, otac Zdravko kaže da ga jako boli njezin manjak empatije i hladan pogled.

“Kad je gledam na sudu, boli me njezin hladan, bezosjećajan pogled. U njoj nema nimalo kajanja za to što je učinila. Prvu cijelu noć je spokojno spavala u pritvoru i uopće ne osjeća nikakvu grižnju savjesti za to što je napravila. Toliko puta je bila kod nas i ni riječ sućuti od nikoga od njih”, kazao je.

Ranjeni Nikola sam je pokušao doći do bolnice

Nuša je Nikolu ubila izvan automobila, a potom se navodno skidala i putem do obližnjeg poduzeća Aquatehnike bacala odjeću. Teško ranjeni Turek svojim je automobilom pokušao doći do bolnice. Međutim, obilno krvararenje izazvalo je šok pa je doživio moždani udar. Onesviještenog ga je u Kumičićevoj ulici pronašao prolaznik te su ga prebacili u varaždinsku bolnicu. Dva dana kasnije, Nikola je zbog teških ozljeda preminuo u bolnici.

Nikolini roditelji razočarani su što ni Nuša, ni njezin otac, a ni čuvar kojem se Nuša obratila nakon što je ostavila okrvavljenog i ozlijeđenog Nikolu, nisu prvo pozvali Hitnu pomoć i policiju, već Nušinog oca. Boli ih i što se Nuša do dolaska policije već bila otuširala. Tih 20 i nešto minuta njihovu bi sinu najvjerojatnije spasilo život.

“Možda ne bi bio sasvim zdrav, možda bi bio u kolicima, ali bi barem bio živ. Kako mogu živjeti s tim na savjesti? Nikola bi imao šansu da je barem netko prije okrenuo telefon”, očajno kaže Nikolin otac. Bole ga, kaže, laži, koje se na sudu govore o njegovu sinu koji je, tvrdi, bio predobar čovjek, emotivac spreman pomoći svakome čak i na svoju štetu.