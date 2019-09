OREŠKOVIĆ ŽESTOKO OPLELA PO PLENKOVIĆU I DUŽNOSNICIMA: ‘Kakve su nam to moralne vertikale? To je čisti bezobrazluk’

Orešković se osvrnula na Plenkovićevo ponašanje i njegovo inzistiranje na tome da su očitovanja njega i ministara dovoljna da Povjerenstvo zaključi da u toj priči nije postojao sukob interesa

Dalija Orešković, predsjednica Starta i bivša predsjednica Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa, komentirala je danas u emisiji “Newsroom” televizije N1 postupak protiv premijera Andreja Plenkovića, ministra unutarnjih poslova Davora Božinovića te bivših ministara Lovre Kuščevića, Nade Murganić i Tomislava Tolušića. Riječ je o njihovom putu u Helsinki koji je Orešković “strahovito podsjeća na putovanje predsjednice Kolinde Grabar-Kitarović u SAD početkom siječnja 2017. godine”.

“Tad je predsjednica opetovano odbijala dostaviti dokumentaciju koja bi pokazala da se radi o službenom posjetu, kako je tvrdila. Nakon toga se slično počeo ponašati i gradonačelnik Zagreba, Milan Bandić, koji je odbijao dostaviti putne naloge vezano uz šezdesetak putovanja u Rim i bojim se da će ovaj predmet putovanja u Helsinki bit obustavljen”, komentirala je Orešković na N1.

ZAKULISNE IGRE? Vlada medijima dala na uvid premijerov putni nalog za put u Finsku, a Novaković tvrdi da ga Povjerenstvo nije dobilo

Orešković o Plenkoviću: ‘On degradira državna tijela’

Orešković se osvrnula na Plenkovićevo ponašanje i njegovo inzistiranje na tome da su očitovanja njega i ministara dovoljna da Povjerenstvo zaključi da u toj priči nije postojao sukob interesa.

“Tu se ne radi o taktici, nego o čistom bezobrazluku i degradiranju državnih tijela. Dajem punu podršku Povjerenstvu, koje je ovdje u potpunosti u pravu, oni su bili dužni pokrenuti ovaj postupak. Druga je poruka samom premijeru, a to je da on ne čuje to da on i njemu slični dužnosnici, koji skrivaju dokumentaciju, ne zaslužuju voditi nijednu državu, a pogotovo ne onu koja je članica Europske unije. “, kazala je Orešković te dodala retoričko pitanje u vezi ponašanja dužnosnika: “Kave su nam to moralne vertikale?”.

POKRENUT POSTUPAK PROTIV PLENKOVIĆA I NEKOLIKO MINISTARA! Sporan je put u Helsinki, jesu li to mogli i pametnije odraditi?

‘Put za potrebe države ili put za potrebe stranke ne smiju se miješati’

Dalija Orešković ističe da su ministri i ostali koji su bili u zrakoplovu za Helsinki, ondje mogli ići ili za potrebe države ili za potrebe stranke. Kaže da se to jedno s drugim ne može miješati. Orešković kaže da “čim se pojavljuje to dvoje da znači da im je taj put bio u privatnom interesu”.

“Mi imamo jasna i transparentna pravila, ona su definirana u Ustavu. To su pravila koja definiraju da su građani ti koji imaju pravo tražiti od dužnosnika i vlasti da im polažu račun o svom radu. Imamo i Povjerenstvo”, rekla je Orešković. Napomenula je da se otpočetka, kada je riječ o dužnosničkim putovanjima, išlo iskrivljenom praksom.

Podsjedila je na različita putovanja na važne utakmice na kojima su bili i “oni kojima je tu mjesto i oni kojima nije”.

‘Problem je što oni uopće ne vide problem’

“Osnovni je problem taj što se koncept sukoba interesa krivo interpretira i što kompletan sustav više štiti vlast od onoga što rade tijela kao Povjerenstvo. Osnovni problem je taj da oni uopće ne vide da tu postoji problem, navikli su se da biti na poziciji znači imati niz vidljivih i nevidljivih beneficija”, rekla je Orešković u “Newsroomu”. Orešković smatra da bi Povjerenstvo trebalo teže kvalificirati slučaj kako bi se mogla izreći sankcija. Tvrdi da ima prostora za sumnju.

“HDZ uporno privatizira državne institucije i, ono što je najtužnija poruka, HDZ ne poštuje druga državna tijela. Meni je bolno gledati samu činjenicu da Povjerenstvo nekoliko mjeseci mora moljakati Vladu da se dostavi dokument koji je po nekoliko propisa javan dokument i javnost ima pravo znati i biti upoznata s ponašanjem dužnosnika koje je u vezi s obnašanjem njihove dužnosti”, izjavila je Orešković.

SUKOB SE ZAKUHTAVA, NOVAKOVIĆ ŽESTOKO ODGOVORILA PREMIJERU: ‘Ništa nismo dobili, ovo je napad na Povjerenstvo!’