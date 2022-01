Dalija Orešković, saborska zastupnica Centra i bivša predsjednica Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa, na televiziji N1 govorila je o korupciji te izmjenama Zakona o zviždačima.

“Imali smo prvu verziju zakona od 2019., sada se donosi novi koji ima neka kozmetička poboljšanja. Bilo bi iluzorno vjerovati da će se nešto suštinski promijeniti usvajanjem ovog teksta. Najbolja zaštita zviždača je učinkovito i funkcionalno pravosuđe i brz i efikasan rad nadležnih tijela. Zviždačima treba da tijela brzo, učinkovito i objektivno utvrde meritum na koji se prijava odnosi”, kazala je.

Plenkovićev pritisak na DORH zbog Frke-Petešića

Izjavu predsjednika Vlade Andreja Plenkovića da je priča o šefu njegova ureda Zvonimiru Frki-Petešiću gotova te da je riječ o harangi, Orešković tumači kao pritisak na DORH, a dijelom i na Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa.

“Ovog trena on se Povjerenstva previše i ne boji jer se ono može držati rečenice iz zakona – da je uvjet za dobivanje državne nekretnine da državnik nema u vlasništvu ili najmu stan”, kazala je Orešković.

Napominje kako smatra da se u tom slučaju radi o zloupotrebama ovlasti i položaja.

“Ovdje se radi o prijavi fiktivnog prebivališta. Treba utvrditi datume kada su kćeri otišle studirati u inozemstvo i ne čine isto kućanstvo. Treba utvrditi i je li bilo drugih dužnosnika koji su na temelju te uredbe stekli državne nekretnine”, ističe Orešković.

'Od dolaska HDZ-a 2015. sustav se urušava'

Komentirajući posljednje izvješće Transparency Internationala o indeksu korupcije, prema kojemu je Hrvatska na 63. mjestu od 180 zemalja te da su unutar EU samo tri zemlje lošije, Orešković je ustvrdila da je to velika sramota.

“Od 2013. do 2015. bili smo na dobrom putu, a od dolaska HDZ-a na vlast sustav se počeo urušavati. Od slučaja Fimi Medije nismo imali svjedočenje kao ono Maje Đerek. Otkrila je slučaj sistemske korupcije koje se odvija kroz mešetarenje i raspodjelu državnih nekretnina stranačkim uzdanicima. Izjava ministra Horvata čini mi se nevjerodostojna, a najbolje ga demantira predsjednik Sabora. DORH-u treba postaviti pitanje, ako je Đerek podnosila kaznene prijave, kada su one podnesene i što je državno odvjetništvo poduzelo', kazala je dodavši da se radi o mafijaškim metodama.

'Povjerenstvo pretvoreno u administratora imovinskih kartica'

Orešković također smatra da je Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa potpuno eutanizirano i pretvoreno u administratora imovinskih kartica jer je postalo te da je srušeno na politikoj razini.

Na koncu se osvrnula i na rad DORH-a.

“Da sam glavna državna odvjetnica u roku keks bih pokazala predsjedniku Vlade što znači game over i tko je taj koji kaže da je game over. Mislim da bi to značilo kraj Vlade Plenkovića, a i kraj vladavine HDZ-a koji je i optužen za korupciju. Da ljudi koji u tim sustavima rade i žele biti neovisni, bili bi', poručila je Orešković na N1.