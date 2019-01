OREŠKOVIĆ OSNIVA STRANKU S CILJEM RUŠENJA KOLINDE: ‘Ne vidim nijedan razlog zbog kojeg se ona ne bi trebala sramiti’

‘Najgori je krimen predsjednice države nikad razjašnjena smjena Dragana Lozančića (bivši predsjednik SOA-e, op.a.), nikad odgovoreno na pitanje što je radila pred ogradom Bijele kuće i koja je bila svrha tog putovanja u Americi, a dokumentacija o tome nikad nije dostavljena’, kazla je Orešković ističući kako je sve to dokaz da korupcija u državi cvjeta

Bivša predsjednica Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa i buduća predsjednica nove stranke Start Dalija Orešković do kraja će siječnja osnovati stranku i to s ciljem “micanja” Kolinde Grabar Kitarović s predsjedničke funkcije. Izjavila je to Orešković u intrvjuu Dnevnik.hr-u.

Orešković je kazala kako je Hrvatska duboko pdijeljena ideološkim raspravama koje su trebale ostati u povijesti. Njena stranka, lijevog centra, kako navodi, bit će okrenuta budućnosti i otvorit će vrata novim ljudima.

Ocijenila je da su i Banske dvore i Pantovčak okupirali ljudi kojima tamo ne bi trebalo biti mjesto. Na pitanje koja je njezina politička ambicija, rekla je da joj je cilj duboka transformacija hrvatske države i njezina ustavnog poretka. Nije joj, barem zasad, u planu kandidatura za šeficu države.

Kampanja koja traje cijeli mandat

Govoreći o aktualnoj predsjednici države kazala je da joj se zamjerila ” institucionalnim napadima na druga državna tijela i institucije”. Cijeli mandat Kolinde Grabar Kitarović, kazala je, “kontinuirani je niz prelijevanja jedne afare u drugu”.

Dodaje da bi joj se na privatne gafove moglo progledati kroz prste, ali je izdvojila i slučaj prijevare birača s donacijama, kao i slučaj Mamić. ”Zdravko Mamić organizirao joj je rođendansku proslavu i niz večera, a javnost nikad nije doznala zašto. Povjerenstvo je to htjelo istražiti, ali onda su druga državna tijela, pod utjecajem ili sugestijom s Pantovčaka, zauzela stav da se cijela afera treba staviti pod tepih”, naglašava buduća političarka podsjetivši da je Mamić danas u bijegu od hrvatskog pravosuđa.

Najgori krimen predsjednice

”Najgori je krimen predsjednice države nikad razjašnjena smjena Dragana Lozančića (bivši predsjednik SOA-e, op.a.), nikad odgovoreno na pitanje što je radila pred ogradom Bijele kuće i koja je bila svrha tog putovanja u Americi, a dokumentacija o tome nikad nije dostavljena”, prisjetila se Dalija Orešković. Zaključuje da su sve to dokazi da nam korupcija u državi cvjeta.

Istaknula je kako je sadašnja predsjednica u kampanji tijekom cijelog mandata te da nije videla niti jedan njezin potez za koji bi je pohvalila te niti jedan zbog kojeg se ne bi sramila.

Na pitanje je li zbog propasti vojnog posla stoljeća netko trebao podnijeti ostavku, Orešković je odgovorila ”Ne netko, zbog diletantizma ostavku su trebali podnijeti mnogi.” Rekla je da predsjednica treba objasniti zašto je slijepa i zašto nije upozorila na sve što je u ovom poslu bilo netrasparentno i zašto smo se osramotili u očima međunarodne javnosti. Trebali su, kaže, otići premijer Andrej Plenković i ministar obrane Damir Krstičević, kojeg je, kaže, trebalo pitati je li ga barem malo sram, prenosi Dnevnik.hr.