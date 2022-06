Seks afera u Splitu komentirala se u utorak i u Saboru, pri čemu je Dalija Orešković ostala usamljena u obrani posrnulog dvojca iz svoje stranke te se okomila na, kako je rekla, lažno ćudoređe katolika iz HDZ-a, dok su drugi ponašanje Puljkovih suradnika ocijenili nedopustivim.

"Puljak je Ivoševića izabrao, s njim će ili dobiti ili izgubiti ove izbore", poručila je saborska zastupnica Dalija Orešković, članica Centra, upitana smatra li da Bojan Ivošević predstavlja tempiranu bombu za Ivicu Puljka te je li vrijeme da ga se riješi, a nakon seks afere u kojoj je sudjelovao s drugim Puljkovim najbližim suradnikom, Lukom Baričićem.

Ivošević i Baričić su se malo okliznuli po pitanju zrelosti i ozbiljnosti

Uvijek sam isticala da javna dužnost obvezuje, kako one koji je nose, tako i kandidate. To po meni znači da svatko tko javnu dužnost obnaša ili je želi obnašati mora se odreći nekih stvari pa i nekih sloboda i prava koje načelno imaju svi građani. I moraju pokazati jednu dozu zrelosti i ozbiljnosti, a čini mi se da su se naši po tom pitanju malo okliznuli, poručila je.

No, dodaje, imamo HDZ i njegove satelite, kao političke strukture koje podrivaju vladavinu prava, državne institucije, prostor osobnih sloboda svih nas i u tome što rade su sada prešli onu granicu koju bismo svi mi kao društvo, pa i političari, smjeli dopustiti.

Dakle, ovdje se više ne radi ni o Luki ni o Bojanu nego o tome hoćemo li kao društvo dopustiti da paraobavještajno podzemlje i kojekakve kriminalne strukture ulaze u prostor privatne i konsenzualne korespondencije. Ako to dopustimo, ovo više neće biti niti država niti moderna država niti bilo što gdje ćemo mi kao obični ljudi moći uživati prava i slobode po Ustavu i zakonima, smatra Orešković.

Licemjerno je govoriti o društvu drugačije od onoga kako stvarno izgleda

Na pitanje je li pozivanje na seks s maloljetnicom za nju samo okliznuće u ozbiljnosti i zrelosti, Orešković uzvraća protupitanjem kako da se od nje, koja pripada drugom svjetonazorskom spektru, očekuje da negira vrijeme u kojem živimo. Hoćemo li mi sad jedni druge u oči lagati i govoriti da se djevojke od 17 godina ne upuštaju u intimne odnose, zapitala je, dodavši da se protivi dvostrukim moralnim standardima ili da licemjerno govorimo o našem društvu drugačijim jezikom od onoga kako ono stvarno izgleda.

Nemojmo plasirati stvari koje ne stoje. Ćudoređe je jedno, drugačije je kod ovih katolika, koji to zapravo u suštini nisu, to je jedna tema, a druga tema je politička ozbiljnost i zrelost u kampanji, smatra Orešković.

'Oni koji su pripremili sačekušu su dno dna, ali i oni koji su u nju upali'

Davorko Vidović (Socijaldemokrati) je rekao da se to ne može opravdati ni na koji način, da to govori o tome koliko je politika u Hrvatskoj kompromitirana i tko sve ulazi u nju. Oni koji su pripremili sačekušu su samo dno dna, ali i oni koji su u nju upali, kazao je. Smatra da je način na koji su to komunicirali ispod svake razine.

Nikola Grmoja (Most) zapitao je kakvi diletanti morate biti da u jeku političke kampanje nasjednete na neku Milicu i Aleksandru iz Srbije, ustvrdivši da su to smiješni tipovi. I to samo pokazuje koliko smo mi, koji smo stvarna prijetnja HDZ-a, kroz cijelo ovo vrijeme čisti, bez ikakvih oraha u džepovima kad se ne mogu s nama sedam godina obračunati, dodao je.

Kazao je da je apsolutno neprihvatljivo s pozicije političke moći snubiti Milicu i Aleksandru od kojih je jedna maloljetna i dodao da ne zna kako Puljak i Orešković mogu ovako nešto braniti. "Argument im je da je HDZ kriminalan, to znamo, ali vi se nudite kao alternativa", poručio im je.

Imamo s jedne strane diletantsku ljevicu i korumpirani HDZ i Keruma s druge strane. Ni jedni ni drugi nisu rješenje ni za Split ni za Hrvatsku, a Most je u Splitu, posebno nakon ove afere, spreman pobijediti, istaknuo je Grmoja.