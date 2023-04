Nakon pauze za uskrsne blagdane Hrvatski sabor počeo je novu sjednicu aktualnim prijepodnevom gdje pitanja Andreju Plenkoviću i ministrima postavlja 38 zastupnika.

Dalija Orešković je Hrvoja Zekanovića nazvala žetončićem. “A biti žetončić je najkoruptivnija sramota Hrvatskog sabora, a ovom sazivu vi ste najveća”, rekla mu je. Za tu je izjavu dobila drugu opomenu.

Plenković prozvao Most za stupidne teze

“Iskoristit ću replike da demantiram ove vaše gluposti jer glupe teze treba demantirati”, rekao je Plenković nekome od zastupnika u jednom trenutku. “Nije dobro za zdravlje hrvatske javnosti da slušamo laži i stupidne teze koje iznose zastupnici Mosta i koji dovode u zabludu javnost”, poručio je potom Plenković.

Ubrzo potom je Hrvoje Zekanović dobio treću opomenu te neće više ne može sudjelovati u raspravi.

'U Njemačkoj parlament očita bukvicu vladi'

Ranije je Orešković ispričala da je nedavno posjetila njemački parlament, gdje je proučavala parlamentarni nadzor rada vlade te ga je usporedila s hrvatskim sustavom. "U slučaju da vlada ne odgovori na zastupničko pitanje, zastupnici se obraćaju Ustavnom sudu koji daje nalog da Vlada postupi prema zakonu. Dalje, vladajući ne opstruiraju osnivanje istražnih povjerenstava, a ona ne prestaju s radom u slučaju pokretanja kaznenog postupka jer se u suštini bave različitim aspektima jednog te istog pitanja", rekla je.

"Posebno mi je bila zanimljiva reakcija predsjednika parlamenta na praksu inzistiranja na donošenju novih zakona kako bi se ublažile posljedice energetske i gospodarske krize. Unatoč tome što je oporba bila jako kooperativna, u interesu građana predsjednik parlamenta je poslao pisano upozorenje ministrima iz svoje stranke navodeći kako ubuduće takvu praksu neće tolerirati jer to narušava demokratičnost procesa u debati", dodala je Orešković.

'Vlada se osilila i zato standard pati'

"E sad, zamislite Plenkoviću, da vama Jandroković očita jednu takvu bukvicu. Zaključak je da je u Njemačkoj dobar životni standard osiguran time što je onemogućeno izvršnoj vlasti da se osili i da bude izvan institucionalne kontrole. Posljedica, Plenkoviću, vaše dugogodišnje vladavine je razgradnja institucija, a time i same države i to u korist vlastite koruptivne strukture. Nisam vam postavila pitanja jer vi na njih ionako ne odgovarate, ali da iskoristim jednu vašu poštapalicu, važno je da hrvatski građani to čuju", poručila je zastupnica premijeru.

Plenković je najprije rekao da se pripremio za ovaj aktualac tako da je proučio izjave zastupnice jer on nju inače, kako je rekao, uopće ne prati, ali među ostalim je prozvao da jedino zna "bez ikakvih argumenata blatiti njega, HDZ, i ministre", a podsjetio je i na njen mandat na čelu Povjerenstva "Sve što je bilo bitno, ali baš sve, je palo na sudovima. Pokazali ste da ste toliko loša pravnica, da ste toliko politički zlorabili rad u Povjerenstvu da vam je na kraju sve palo na sudu. Pa ste valjda frustrirani od toga, pa idete s tezama da je HDZ Povjerenstvo dekapitirao, sravnio sa zemljom i tako dalje", rekao je Plenković.

'Ako vam je tako dobro u Njemačkoj, sretan put, Aufwiedersehen'

Zatim se osvrnuo na putovanje u Bundestag te je konstatirao da je prestara za studijska putovanja. "Vi jeste mladi, cijenim to, ali niste baš toliko mladi da idete na studijska putovanja. Završite faks, pa budete stažist, pa vas netko uputi s 23, 24, 25, malo da osjeti čovjek neke repere", rekao je Plenković.

"Ići na neka studijska putovanja u zrelijoj dobi upućuje jedino na velike praznine u znanju, iskustvu i spremnosti za obnašanje nekih dužnosti. Vama, ako se toliko sviđa u Njemačkoj, sretan put. Gute Reise. Bis Bald. Aufwiedersehen", poručio je premijer.