OREŠČANIN ŽESTOKO PREMA VLADAJUĆIMA: ‘Neka se na terasama puštaju presice Stožera, sigurno bi svi rado sjedali i pili kavu’

Mnogi očekuju novo popuštanje, a Oreščanin, ako epidemiološka situacija nastavi biti dobra i pad zaraženih koronom padati, nada se kako bi već za dva tjedna ugostiteljima moglo biti omogućeno da u potpunosti otvore svoje lokale

Prvi dan ožujka označio je da na snagu stupaju ublažene mjere kada su u pitanju ugostiteljski objekti te njihov rad. Od danas je moguće popiti kavu ili neko drugo piće na terasama kafića uz razmak stolova od tri metra uz još drugih pravila.

Zagrebačke ugostitelje ponedjeljak je “počastio” lijepim sunčanim vremenom pa su građani metropole mogli popiti piće na terasi, no u problemi bi mogli stići s prvom kišom i zahladnjenjem. Toga je svjestan i Dražen Oreščanin iz Udruge Glas poduzetnika.

“Bolje bi bilo da se dogodilo potpuno otvaranje jer je još uvijek dosta hladno. Ono što je jako bitno je to da kafići s mjerama iz nove odluke, a koje, između ostalog, uključuju veliki razmak između stolova, ne mogu rentabilno poslovati te će i dalje imati pad prihoda”, govori Oreščanin za Zagreb.info.

Mnogi očekuju novo popuštanje, a Oreščanin, ako epidemiološka situacija nastavi biti dobra i pad zaraženih koronom padati, nada se kako bi već za dva tjedna ugostiteljima moglo biti omogućeno da u potpunosti otvore svoje lokale. Što se Vladinih potpora tiče, Oreščanin misli kako bi ih ugostitelji trebali dobivati dokle god bude potrebno pa skreće pozornost da nisu samo ugostitelji pogođeni korona-krizom.

UGOSTITELJI SE ŽALE: ‘Bez mjera pomoći i poreznog rasterećenja nećemo preživjeti’

O zabrani glazbe u kafićima: ‘Neka se na terasama puštaju presice Stožera’

Tako su se u nepovoljnoj situaciji i problemima našle i druge djelatnosti, poput industrije evenata, turističke agencije, povremeni prijevoz putnika… Ono čemu se Oreščanin nada jest bolja situacija čemu bi trebala pridonijeti i procijepljenost stanovništva Hrvatske, ali i u Europi. Prema prvim najavljenim informacijama glazba će na terasama lokala biti zabranjena, no kasnije se počelo pričati o tome da će glazbe ipak možda biti, no do određene jačine.

BOŽINOVIĆ LJUT JER IH ZEZAJU ZBOG OGRANIČENJA MUZIKE U KAFIĆIMA: ‘Ovo je čisto epidemiološka mjera’

“Neka se umjesto glazbe na terasama puštaju presice Stožera, to bi bilo najbolje, sigurno bi svi rado sjedali na kavu. Vlada ima dvostruke kriterije što je neprihvatljivo. Za početak, kafići i teretane su bez jasnog objašnjenja proglašene mjestima gdje se širi zaraza, što nije fer. Isto tako, njihovo se licemjerje vidi i po tome što se povlašteni pripadnici elitne kaste cijepe preko reda, a za to snose samo moralnu odgovornost.

Zatim, pojedina okupljanja su u redu, kao što su ona kod HNK i na Jarunu, ali i mise, gdje se krše epidemiološke mjere, dok s druge strane, protiv Glasa poduzetnika je podnesena prekršajna prijava zbog održanog prosvjeda, te smo dobili 20 tisuća kuna kazne, a još 10.000 Hrvoje Bujas kao odgovorna osoba. Eto, takvi me dvostruki standardi smetaju. Narod je vaš poslodavac, a vi ste naši zaposlenici”, poručio je Oreščanin vladajućima.

Oreščanin smatra da je ministar gospodarstva Tomislav Ćorić najgori ministar u povijesti zbog manjka znanja i zato što nije na strani poduzetnika. “U demokratskoj bi državi narod trebao imati vlast, pa zato mislim da svi koji obnašaju javnu funkciju i zloupotrebljavaju je trebaju otići. No, tad se postavlja pitanje – tko bi ostao”, odgovorio je Oreščanin za Zagreb.info na pitanje treba li odstupiti Alemka Markotić.

Situaciju s koronavirusom u Hrvatskoj i svijetu iz minute u minutu možete pratiti OVDJE.

A ŠTO JE S KAFIĆIMA KOJI IMAJU ZATVORENE TERASE? ‘Nemamo još odluku, čekamo sve napismeno’