OREŠČANIN UPOZORAVA DA STIŽE TEŠKA JESEN: ‘Treba se riješiti uhljeba, država treba paziti da kvalitetni radnici budu zaštićeni’

Član Glasa poduzetnika, Dražen Oreščanin, u gostovanju na televiziji N1 je govorio o posljedicama krize koronavirusa kada je u pitanju gospodarstvo. Isto tako, govorio je o tome što poduzetnike ove jeseni očekuje.

“Najveća briga je kako će se događaji s teniskog turnira u Zadru odraziti na dolazak turista i booking, najavljene su veće akcije inspektorata od 1. srpnja. Imamo izvještaje od ugostitelja, te mjere se poštuju, konobari rade s maskama, traži se distanca među stolovima, a strani turisti se ponašaju dosta opušteno. No, zbog iskustva članova s inspekcijom postoji briga hoće li inspektori mjeriti udaljenost stolova, hoće li to biti savjetodavna uloga ili će se ići u represiju. Očekivanja od ove turističke sezone ne mogu biti prevelika. Država može pomoći mudrom politikom otvaranja, a inspektorat s razumnim pristupom”, rekao je Oreščanin za N1.

Što Hrvatsku čeka na jesen?

Oreščanin smatra da Hrvatsku na jesen čeka veći rast nezaposlenosti te navodi da je ovih nekoliko mjeseci puno radnih mjesta sačuvano zahvaljujući mjerama.

“Tijekom ljeta će puno ljudi pokušati sačuvati poslovanje, no dok mjera više ne bude, dosta toga neće biti izvedivo. Nadam se da će mjere biti prisutne za srpanj i kolovoz, no nije ništa definirano. U svibnju je istekao prvi tromjesečni rok, rečeno je da bi trebale biti produžene, no nemamo potvrdu. Ljudi koji na jugu Hrvatske žive od turizma neće biti ni blizu prihoda od prošle godine, moraju se prilagoditi novim uvjetima i naći nove izvore prihoda, koristiti poticaje. Situacija na jesen će biti vrlo teška, novu Vladu čekaju reforme i rezovi jer se Hrvatska neće moći više zaduživati”, komentirao je.

‘Treba smanjiti broj uhljeba’

Kada je riječ o spomenutim reformama, one bi prema Oreščaninu trebale obuhvaćati rezanje svega što nije nužno u državnom proračunu. Član Glasa poduzetnika ne bi išao prema smanjivanju plaća u javnom sektoru nego bi išao prema smanjivanju nepotrebnih radnih mjesta.

“To je segment koji zovemo uhljebima koji su se taložili kao stranačka vojska, išao bih u reformu teritorijalnog ustroja, prostora za štednju ima, država treba paziti da kvalitetniji javni zaposlenici bude zaštićenI, a dio koji nije koristan, da se eliminira”, kazao je.

Boji se da bi europska sredstva mogla poslužiti za ‘krpanje rupa javnih gubitaša’

Dražen Oreščanin kaže da mu predizborna obećanja i HDZ-a i SDP-a ne ulijevaju nadu te se boji da bi europska sredstva mogla biti korištena za krpanje javnih gubitaša.

“Možete vidjeti iz nedavnih situacija s uhićenjima da se na neki način utjecalo tko će dobiti europske fondove. Vlada i dalje daje garancije za brodogradilišta firmama koje su registrirane u poreznim oazama, treba puno toga kontrolirati, nadam se da će nova vlada biti odgovornija i poticati hrvatsko poduzetništvo, a ne krpati proračun i financirati firme iz poreznih oaza putem HBOR-a.

Mislim na odluke donesene na sjednicama Vlade, odnosno na garancije za kredit HBOR-a i gradnju brodova u splitskom škveru. Po meni je glavni problem nedostatak političke volje za reformama. Kada bi HDZ i SDP krenuli u reforme teritorijalnog ustroja, 20.000 njihovih članova koji ne znaju raditi ništa drugo ostalo bi na cesti i to bi utjecalo na glasačku mašineriju, ne vidim da bi te dvije stranke pokrenule promjene. Politika bi trebala osigurati infrastrukturu, a ne obećavati 100.000 radnih mjesta, treba napraviti jednostavne zakone, da funkcionira pravosuđe i nema korupcije, onda će dolaziti investitori i ljudi će željeti živjeti ovdje”, rekao je Oreščanin za N1.

