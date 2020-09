OREŠČANIN O KOVAČEVIĆEVOM KLUBU: ‘Kao da gledam ‘Narcose’ na Netflixu’; Glumac Ružić: ‘Spojen na vodu protuzakonito, a stanari dužni’

Poduzetnik Siniša Oreščanin i glumac Siniša Ružić osvrnuli su se na rad kluba Dragana Kovačevića u Slovenskoj 9, ustvrdivši kako je u tome bilo mnogo propusta, od ilegalnog priključenja na vodoopskrbni sustav do rada tijekom karantene

Poduzetnik i jedan od lidera udruge Glas poduzetnika, Dražen Oreščanin traži ostavke trojice ministara koji su za vrijeme karantene bili u klubu nedavno uhićenog bivšeg šefa Janafa, Dragana Kovačevića. Nejasno mu je kako nitko od političara koji su tamo zalazili nije vidio brojač novca ili nefiskalizirane račune. Problem vidi u tri stvari.

“Prvo, svatko tko je bio u klubu za vrijeme lockdowna, dok su svi ugostiteljski objekti, maloprodaja i trgovine bili zatvoreni, kršio je mjere. Drugo, netko tko je u izvršnoj vlasti i vidi da se krše mjere, treba to prijaviti nadležnim institucijama kako bi mogle reagirati. Treće, taj odnos je licemjeran, gdje jedna pravila vrijede za građane ove države i poduzetnike, a druge za one koji su na vlasti i tamo se okupljaju”, rekao je Oreščanin za N1 dodavši da je lako utvrditi tko je i kada dolazio u Slovensku 9, jer je iznad ulaza u klub postavljena kamera.

Istaknuo je kako nije posao Državnog inspektorata da intervenira u slučaju rada lokala koji nemaju registriranu djelatnost. Ističe kako je ovdje zbog rada na crno trebalo reagirati Ministarstvo unutarnjih poslova. Naveo je i hipotetski primjer.

“Da se napravi ilegalna kockarnica ili da se netko bavi najstarijim zanatom na svijetu, neće doći Inspektorat, doći će policija. Nije sumnjiv brojač novca, nije sumnjivo unošenje vreća s novcem, nisu sumnjivi milijuni u prtljažniku… Meni to više izgleda kao da gledam ‘Narcose’ na Netflixu, nego kao nešto što se događa u članici EU”, rekao je.

‘Moguće je raditi pošteno, ali ne s državom’

Kao jedino rješenje za stanje u Hrvatskoj, vidi “reset cijelog sustava”. “Koristiti riječ poduzetnik za ljude poput Peteka i ljude koji žive isključiva na račun mita i korupcije, od izvlačenja novca na javnim natječajima, to je sramota za poduzetnike koji rade pošteno”, rekao je i dodao da je u Hrvatskoj moguće raditi pošteno, ali takvi “ne rade s državom i javnim institucijama”.

“Najtragičnije, Dragan Kovačević je bio na čelu Janafa osam godina. Koliko je zamračeno novaca na taj način? Koliko takvih kao što je Dragan Kovačević ima još u javnim poduzećima, ne samo na državnoj, nego i na lokalnim razinama?”, pitao se Oreščanin i na tezu o tome kako je Kovačević imao dobre poslovne rezultate ustvrdio: “Ne možete to gledati van konteksta tržišta. Tko mu je konkurent? Tko je konkurent Hrvatskim šumama, HEP-u? Lako je biti profitabilan, ako nemate konkurencije”.

Stanari duguju za vodu koju je trošio klub

Na rad kluba u Slovenskoj 9 se osvrnuo i poznati glumac Siniša Ružić. On naime godinama živi na toj adresi te se nagledao svega u klubu, zbog čega je na Facebooku napisao podulju objavu koju prenosimo u cijelosti.

“Znam da ne bih trebao više pisati bilo kakve statuse, a pogotovo političke, jer kao osoba s 5000 fb frendova dobijem 5 lajkova. Ali, stanujem u dvorišnoj zgradi Slovenske 9, i gledam zadnjih par dana sve ovo. Možda treba reći da je to (gornji manji ured, ravno prizemlje) bio sjedište administracije Centra za kulturu A. Cesarec. Kad je denacionaliziran i vraćen, prodan je zajedno s podrumom. Nekome. Cijelo visoko prizemlje su razne firme, uredi i odvjetnici. ‘Klub’ je u podrumu. Kada je prostor bio temeljito uređivan, potrošene su enormne količine vode, tako da je svaki stan od 20-25 tamo, moj npr., za njihovu vodu dužan još cca 600 kn. Taj prostor je protuzakonito i neispravno spojen na vodu, a moje inzistiranje kod ekipe da se to sredi nije naišlo na odobravanje. Kao što to ne želi ni grad Zagreb. Jer se radi o 2-3 udruge s kojima nema baš nekog razgovora. I bio bi red da se i njih spomene, imena im pišu na sandučićima, jer oni vode cijelu stvar. Ajmo znači pisati činjenice. Nadalje, onaj pametnjaković koji je napisao grafit preko cijelog zida oštetio je bez razloga i privatnu imovinu stanara. Pa molim tog anarhista da izbriše grafit i nacrta negdje drugdje, privatno.

I sad refren. Nadao sam se nekom preokretu nakon izbora, jer su iz igre izišli mnogi problematični.

No sada, zbog svega što se zbiva posljednjih par mjeseci, osjećam teško razočaranje. Predsjednik koji se danas više od 15 minuta nedostojno sramoti na jednoj tv, premijer koji se pravi lud i bahato vrijeđa narod, ministri, bivši predsjednik, načelnik glavnog stožera, pa i sadašnji predsjednik, koji su posjećivali taj prostor, i tamo se zabavljali, dok smo mi pod maskama sudjelovali u policijskom satu i lockdownu, to je sve tako jadno, porazno, tužno, gubitnički, i ne daje nikakvu nadu.”

Upozoravao na korupciju

“Moram napomenuti da sam s jednim stanarom te ulične zgrade na sudu već preko 12 godina, jer nas je tužio da smo mu ‘ukrali plin’, koji smo naravno (priključak) legalno platili uz sve dozvole. Tako da s iskustvom otvorenog iskazivanja ne-želje da se taj spor okonča, ne vjerujem u pravosuđe ove zemlje. Ne vjerujem ni u politiku, ni u crkvu, ni instuticije države i Grada Zagreba, jer sam vidio da svi podržavaju bezakonje, i ne žele riješiti probleme i situacije u društvu koje su nam ekonomski, pravosudno, etički i moralno došle do grla.

Moje posljednje iskustvo je da je Grad Zagreb, zbog mog otvorenog ukazivanja na korupciju i bezakonje, da su istaknuti ljudi koji vode ovaj grad i njegove institucije, htjeli meni u GDK GAVELLA namjestiti izvanredni otkaz. Situacija, žena privatnica pred porodom, ja pred izvanrednim otkazom. Veselo.

Zašto sve ovo pišem? Svaku večer idem na spavanje sa zakletvom da ću se baviti samo svojim životom i obitelji, a svakog idućeg dana već do 10 ujutro, uronjen sam u hrvatsku realnost, i informiran na neki način o svemu. I eto. Volio bih da oporba i ‘oporba’ nije tako mizerna i beskorisna, da su mediji uistinu mediji, za nas, za narod. I mislim se, bih li trebao izići sam na izbore, vođen svojim idealima i zamislima? Imam priliku lagodno estradno djelovati, bez velikih rizika, ali taj Zagreb i ta Hrvatska su mi uvijek u glavi. Što i kako? Jesam li zaluđen i u krivu? ‘Pomozite mi doktore, ja patim od politike…’. Odjavljujem se na 3 mjeseca s ovog servisa, da saberem misli, da probam vidjeti put”, napisao je Ružić na Facebooku.