OREPIĆEV POMOĆNIK O OGRADI NA GRANICI: ‘Mislili smo da će doći imigranti…’

Joško Dorić, pomoćnik ministra unutarnjih poslova, komentirao je za N1 jučerašnje postavljanje i uklanjanje ograde na graničnom prijelazu Batina.

“Zadaća MUP-a je čuvanje sigurnosti ljudi i imovine te javnoga reda i mira. Postojale su indicije da skupine ilegalnih imigranata nekontrolirano šetaju s druge strane granice. Radilo se o tome je li to pokazna vježba ili samo nekakav dril, da vidimo koliko brzo i koliko hitro možemo reagirati u takvoj nekoj situaciji. Ograda je maknuta. Mislim da se mnogo buke diglo oko ničega. Ako je to najveći problem u svemu ovome, onda problema nemamo”, kazao je Dorić.

HRVATSKA DIGLA OGRADU NA GRANICI SA SRBIJOM! Policijski izvor za Net.hr: ‘Poslali smo interventne snage zbog izbjeglica’

Upitan je hoće li to biti način funkcioniranja policije i MUP-a ako se na granicama ponovno pojavi veći broj migranata.

‘Nekontrolirane situacije nikome ne trebaju’

“Ja vjerujem da će, ako bude dolazio veći broj migranata, to biti nekakva smislenija akcija i u tom smislu treba poštivati sve stečevine koje jesu. Ne bi trebalo to rješavati bodljikavom žicom niti ogradama. Jasno, nekontrolirane situacije nikome ne trebaju, građani bi se prvi pobunili na to. Kontrolirano je u redu”, kazao je Dorić.

Na graničnom prijelazu Batina u srijedu navečer zaustavljen je promet i s hrvatske i sa srpske strane. Učinjeno je to nešto iza 20 sati bez ikakve najave i objašnjenja. Ujutro je pak počelo postavljanje ograde koja je nakon svega nekoliko sati uklonjena.

IZNENADA PODIGNUTA ZBOG IZBJEGLICA: Uklonjena ograda na graničnom prijelazu Batina

MUP je samo šturo objasnio kako se radilo o postavljanju tehničke prepreke što graničnoj policiji omogućava Zakon o nadzoru državne granice. Iz Srbije su upozorili kako im nitko nije najavio da će ograda biti podizana.