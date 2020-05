ORBAN RAZLJUTIO DOMAĆU OPORBU; Traže reakciju premijera Plenkovića: ‘Karta Velike Mađarske isto je što i karta Velike Srbije’

Četiri oporbena zastupnika zatražila su danas od Vlade da osudi čin mađarskog premijera Viktora Orbana koji je na Facebooku objavio fotografiju globusa s granicama Velike Mađarske

Nakon što je mađarski premijer Viktor Orban na facebooku objavio kartu Velike Mađarske koja uključuje i dijelove Hrvatske, saborska oporba u četvrtak je zatražila osudu i reakciju hrvatskih vlasti na taj potez te kritizirala popustljivost premijera Andreja Plenkovića prema Orbanu. Siniša Hajdaš Dončić iz SDP-a sramotnim je ocijenio što još uvijek nema reakcije hrvatskih vlasti na tu objavu.

“To govori o Andreju Plenkoviću i Vladi Republike Hrvatske koja se, iz ne znam kojih razloga, pokušava dodvoriti Mađarima”, naglasio je, napomenuvši da je za njega karta Velike Mađarske isto što i karta Velike Srbije. To su definitivno teritorijalne pretenzije, ne samo na Hrvatsku nego i na Rumunjsku i čudna priča o nacionalističkoj politici sadašnje mađarske Vlade, smatra Hajdaš Dončić.

“Drugi pučani, pripadnici iste političke obitelji kao i HDZ, ograđuju se od Orbana, Plenković to ne radi, a meni stvarno nije jasno iz kojih razloga. To je trebalo jasno osuditi i jasno se ograditi od tog čina”, naglasio je. Dodao je i da, kada nešto slično učini Aleksandar Vučić, onda vladajući “dolijevaju ulje na vatru”, a kada je riječ o njihovu prijatelju Orbanu, onda to prešućuju.

ORBAN OPET PROVOCIRA: Objavio sliku globusa na kojem se Mađarska proteže do Rijeke i Dalmacije

‘Mađari imaju puno toga na savjesti’

Nikola Grmoja iz Mosta misli da bi trebalo reagirati na objavu mađarskog premijera, bez obzira na to kakve su namjere te objave bile, odnosno, je li riječ o nostalgiji ili stvarnom posezanju za hrvatskim teritorijem.

“To je nedopustivo i očekujem da hrvatska diplomacija i država na to reagiraju. Očekujem reakciju posebno s obzirom na ono što se događalo s najvećom hrvatskom energetskom kompanijom i utjecajem Mađarske na korumpiranje bivšeg premijera i predsjednika HDZ-a, ali im je to vrlo vjerojatno nezgodno jer imaju puno toga na savjesti”, smatra Grmoja.

Hrvatska vlast ni na objavu Antonia Tajanija nije reagirala adekvatno, na što smo upozoravali, dodao je. Problem je kako sebe doživljavate i kako ćete reagirati prema onima koji imaju određene pretenzije koliko god one bile nerealne, poručio je Grmoja, istaknuvši da Hrvatska mora na to reagirati.

‘HDZ je mađaronska stranka’

Nereagiranje hrvatskih vlasti na Orbanovu objavu GLAS-ov Goran Beus Richembergh popratio je komentarom da je HDZ “mađaronska stranka” još od vremena Franje Tuđmana te da su ga u tome slijedili i Ivo Sanader i Tomislav Karamarko i Andrej Plenković.

“Ono što se Orbanu i Fideszu u Mađarskoj kao populističkoj, velikoj nacionalističkoj i fašističkoj stranci tolerira je apsolutno nedopustivo, ali se vidi i u okviru Europske pučke stranke i europskih institucija da otkad je Plenković na čelu HDZ-a Mađarskoj se gleda kroz prste i sprečavaju određene radikalne odluke na razini EU i Europske pučke stranke solidariziranjem s pozicijom Viktora Orbana”, kazao je.

Beus Richembergh kaže da se očito radi o “jednom velikom prijateljstvu protagonista mađarske i hrvatske politike i da se onda u toj “bratskoj ljubavi” okreće glava od onoga što se radi u Budimpešti.

MILANOVIĆ POKLOPIO ORBANA NAKON DRSKE PROVOKACIJE: ‘To je mračni fetiš vođa u komšiluku’

Reagirala i krajnja desnica

Hrvoje Zekanović iz Hrvatskih suverenista podsjetio je da je nedavno i Antonio Tajani imao sličnu objavu, na što nije uslijedila prava reakcija premijera Andreja Plenkovića. Aleksandar Vučić i dalje veliča četnički pokret koji ima pretenzije prema hrvatskom teritoriju i ni to se pitanje nije povuklo pa nije nelogično da Vlada šuti kada Orban objavljuje nekakve povijesne karte kojima sugerira da bi se trebale mijenjati granice, naglasio je. Hrvatska ima svoje granice, zna se gdje su i obranili smo ih u Domovinskom ratu, kazao je, istaknuvši da su takvi postupci van svake pameti i za osudu.

“Ako je ta karta izvađena iz povijesnog konteksta, a mislim da je, onda je to za svaku osudu. Naglasio bih da sve ono što radi Vučić u Srbiji ili izjavljuje Tajani je puno lošije od ove Orbanove objave. Ovo je možda trećerazredno u odnosu na onu eksplicitnost koju imamo od Vučića ili Tajanija, za što se nije ispričao”, smatra Zekanović.