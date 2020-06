OPTUŽUJU VLADU DA SKRIVA UMRLE OD KORONAVIRUSA: ‘To je autoritarno, bešćutno i neljudski. Svjedoci smo tragedije!’

Pandemija novog koronavirusa od kojeg je umrlo najmanje 398.682 ljudi u svijetu posebno se brzo širi u Latinskoj Americi, a regionalne zdravstvene vlasti u Brazilu optužile su vladu Jaira Bolsonara da skriva umrle od koronavirusa pošto je dužnosnik ministarstva zdravstva izrazio sumnju u službene podatke

U posljednja 24 sata nema novooboljelih osoba u Hrvatskoj

Od dosad ukupno potvrđenih 2247 osoba, dosad se oporavilo 2121 osoba

Preminule su 104, a 22 osobe su na liječenju

U svijetu je zaraženo 6.874.796, izliječeno 3.368.987, a umrlo je 398.682 pacijenata

PRATITE TIJEK DOGAĐANJA:

Epidemija koronavirusa širi se u Latinskoj Americi

8:07 – Pandemija koronavirusa pokosila je gotovo 400.000 ljudi u svijetu i brzo se širi u Latinskoj Americi, uzrokujući gospodarsku krizu koja je nagnala OPEC i Rusiju da se dogovore o daljnjem ograničenju proizvodnje nafte. Članice Organizacije zemalja izvoznica nafte (OPEC) i njihovi saveznici u OPEC-u+, ponajprije Rusija, dogovorili su se u subotu da će za mjesec dana produljiti ograničenje proizvodnje koje su uveli početkom svibnja, priopćio je ministar energetike Ujedinjenih Arapskih Emirata. Pandemija novog koronavirusa od kojeg je umrlo najmanje 397.179 ljudi u svijetu posebno se brzo širi u Latinskoj Americi. Brazil je od četvrtka treća zemlja svijeta po broju umrlih (35.930), nakon Sjedinjenih Država (109.791) i Ujedinjenog Kraljevstva (40.465).

U Peruu, gdje je po službenim podatcima više od 5000 umrlih, Machu Picchu priprema protokole kako bi 1. srpnja mogao otvoriti sveti grad Inka, turistički biser zemlje. Ta zemlja, druga najteže stradala u Latinskoj Americi u pandemiji koronavirusa, nakon Brazila, istodobno trpi nestašicu medicinskog kisika. A u Panami je vlada u subotu naredila vraćanje izolacije u glavnom gradu i u susjednoj pokrajini zbog naglog porasta broja oboljelih nakon popuštanja epidemioloških mjera.

U drugim dijelovima svijeta pandemija jenja. Nacionalni parkovi u Južnoafričkoj Republici koje svake godine posjeti više od 6 milijuna turista, otvaraju se u ponedjeljak nakon više od dva mjeseca u kojima nije bilo posjetitelja. U subotu su od Londona do Sydneyja tisuće ljudi unatoč pandemiji i uvedenim zaštitnim mjerama prosvjedovale protiv rasizma i policijske grube sile nakon smrti crnca Georgea Floyda kojeg je bijeli policajac krajem svibnja ugušio u Minneapolisu.

U SAD-u 749 umrlih od koronavirusa u protekla 24 sata

8:04 – Od novog koronavirusa umrlo je 749 ljudi u protekla 24 sata, pokazuju podatci koje je u 2.30 sati po srednjoeuropskom vremenu objavilo sveučilište Johnsa Hopkinsa. Ovime se ukupan broj umrlih od covida-19 u Sjedinjenim Državama, gdje je oboljelo 1,9 milijuna ljudi, penje na 109.791. Oko 500.000 je dosad ozdravilo, navodi to sveučilište smješteno u Baltimoreu, na istoku SAD-a. SAD je najteže stradala zemlja i po broju umrlih i po broju zaraženih. No u odnosu na broj stanovnika, više europskih zemalja preteklo je SAD po broju umrlih, kao što su Francuska, Italija i Španjolska. Predsjednik Donald Trump rekao je u petak da je SAD “uglavnom svladao” krizu i ponovo pozvao guvernere da ublaže epidemiološke mjere. SAD je na vrhuncu krize, sredinom travnja, bilježio oko 3000 umrlih na dan. Sada je taj broj pao na oko 1000 umrlih i 20.000 oboljelih na dan. No zdravstveni radnici se boje da bi veliki prosvjedi koji se već više od tjedana dana održavaju diljem zemlje protiv policijske grubosti i rasizma mogli potaknuti porast broja oboljelih u narednim tjednima.

Brazilsku vladu optužuju da skriva umrle od koronavirusa

8:03 – Regionalne zdravstvene vlasti u Brazilu optužile su u subotu vladu Jaira Bolsonara da “skriva” umrle od koronavirusa pošto je dužnosnik ministarstva zdravstva izrazio sumnju u službene podatke. “Autoritaran, bešćutan i neljudski pokušaj skrivanja umrlih od covida-19 koji se protivi etici neće uspjeti”, istaknulo je Nacionalno vijeće ministara zdravstva, organizacije koja okuplja te vlasti. Dan ranije ministarstvo je prestalo objavljivati ukupan broj umrlih u Brazilu i daje samo broj umrlih u protekla 24 sata. Istog je dana zatvorena i mrežna stranica koja objavljuje javne statističke podatke. Ponovo se pojavila na internetu u subotu ali samo s podatcima u protekla 24 sata, bez regionalnih i ranijih podataka.

“Sa zdravstvenog gledišta, svjedoci smo tragedije (…) Neinformirati znači da je država štetnija od virusa”, upozorio je u razgovoru koji je u subotu objavljen na društvenim mrežama Bolsonarov bivši ministar zdravstva Luiz Henrique Mandetta koji je smijenjen u travnju pošto je izrazio neslaganje s politikom savezne vlade. U petak je privremeni državni tajnik za znanost, tehnologiju i strateško ulaganje Carlos Wizard rekao za list Globo da se službeni podatci umanjuju zbog “izmišljenih i manipuliranih” brojeva. Regionalne vlasti su odgovorile da su zgrožene takvom izjavom koju su nazvale “vrijednom prijezira”.

Wizard, milijunaš koji se obogatio poučavajući engleski i koji nema iskustva u zdravstvu, kritizirao je rezultate Mandette koji je liječnik. “Kada su se pojavili prvi slučajevi zaraze virusom govorili su da ne treba odmah ići u bolnicu kako bi se spriječilo okupljanje ljudi. Oni kod kojih je bolest uznapredovala, trebali su poći liječniku. Nažalost, slušajući takve naputke izgubili smo tisuće Brazilaca”, rekao je. Napomenuo je da se danas ministarstvo zdravstva zauzima za “rano liječenje” skupinom lijekova među kojima je hidroksiklorokin koji je podijelio međunarodnu znanstvenu zajednicu. Brazil ima više od 600.000 oboljelih od covida-19 i 35.000 umrlih.

Danska u ponedjeljak otvara kupališta i športske dvorane

8:02 – Danska nastavlja popuštati epidemiološke mjere i u subotu je najavila da će u ponedjeljak otvoriti športske i zabavne centre, pa tako i kupališta i športske dvorane, gotovo tri mjeseca nakon njihova zatvaranja zbog novog koronavirusa. Odluka se odnosi na “dvoranske športove i na klubove koji nisu bili počeli raditi te na (…) sve prostore u kojima se održavaju športske i zabavne aktivnosti, među kojima igraonice, prostore za rekreaciju i za kupanje, bazene i teretane”, priopćilo je ministarstvo kulture na svojoj mrežnoj stranici. No korisnici dvorana, bazena i drugih zatvorenih športskih objekata moći će nastaviti svoje aktivnosti uz neka ograničenja. Mjere će se obznaniti “čim prije” kako bi se osigurao fizički razmak i dobra higijena, rekla je ministrica kulture Joy Mogensen, a prenosi novinska agencija Ritzau.

Danska se sredinom ožujka odlučila za sustav poluizolacije kako bi spriječila širenje novog koronavirusa. Vrtići, jaslice i škole u Danskoj otvoreni su 15. travnja. Nakon njih počeli su raditi mali obrtnici, zatim trgovački centri i na kraju restorani i barovi. Krajem svibnja monarhija je najavila da od 15. lipnja otvara granicu za njemačke, norveške i islandske državljane a dolazak državljana drugih zemalja EU-a i Ujedinjenog Kraljevstva odgodila je do kraja ljeta. Danska je od izbijanja epidemije zabilježila oko 12.000 oboljelih od novog koronavirusa i 587 umrlih.