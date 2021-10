E-mail koji je 2. srpnja poslao bivši predsjednik Uprave Zagrebačkog holdinga, Nikola Vuković, gradonačelniku Tomislavu Tomaševiću i njegovim zamjenicima Danijeli Dolenec i Luki Korlaetu potvrđuje tvrdnje bivšeg člana Uprave Holdinga Ante Samodola, piše Index koji je dobio na uvid mail. Maila ide u prilog tezi da je Nadzorni odbor Zagrebačkog holdinga sudjelovao u političkom kadroviranju te vođenju poslovanja mimo zakonskih ovlasti i po nalogu aktualne vlasti na čelu s Tomaševićem.

Naime, Ilko Ćimić za Index tvrdi da Vukovićev mail, kao i Samodolov istup, terete vrh Možemo da koristi metode kojima se služio i bivši gradonačelnik Milan Bandić. Mail je poslan kao posljednji mail u raspravi o imenovanju Upravnog vijeća Gradskih ljekarni. Tražilo se da se promijeni Upravno Vijeće Gradskih ljekarni u kojem su bili Gzim Redžepi i Ana Stavljenić Rukavina. Na početku svog maila Vuković ističe da nikad nije svjesno kršio propise.

"Morat ćemo relacije i nadležnosti precizirati i provoditi striktno po propisima i zakonima. Ja nikad nisam i nikad neću svjesno kršiti propise. Ako dogovori idu mimo propisa, takvi dogovori ne mogu imati pravno utemeljenje niti ću ih ja potpisivati ni provoditi jer po zakonu u takvim slučajevima sva odgovornost je na meni, a ne na usmenim dogovarateljima", ističe Vuković na početku.

'Nevjerojatan diletantizam'

Potom je podsjetio Tomaševića i njegove zamjenike na "nevjerojatan diletantizam" oko odbijenice Trgovačkog suda te naveo da je sreća da "taj diletantizam nije procurio u javnost". Istaknuo je da misli i u budućnosti djelovati po zakonu, a ne po dogovorima.

"Ako postupci zbog neslužbenih dogovora usporavaju donošenje odluka i time potencijalno nanose štetu tvrtki koju ja po zakonu zastupam i predstavljam, ja ne smijem djelovati po tim dogovorima, već po zakonu", upozorava u mailu Vuković koji ističe da su neki potezi već postali predmet sprdnje unutar Zagrebačkog holdinga.

"Ni nitko drugi, po zakonu, osim mene i Ante ne može zastupati tvrtku prema van (npr. davati naloge da se otvaraju računi, dogovarati sastanke o ZGH-u bez naših odluka, tražiti da im se otvore mail-adrese na našoj domeni, da bi, tobože, nastupali prema trećim osobama i sl.). Neke stvari u tom smislu postaju već predmet sprdnje među ovo nešto kvalitetnog kadra koji je ostao u ZGH-u (koji su i na jučerašnjoj sjednici revizijskog odbora javno rekli da bi napustili Holding da nas dva nismo imenovani u Upravu, jer im je poznato realno stanje. Usput, ostali su zbunjeni nesuvislim upitima vaših nadzornika)", piše Vuković u malu.

Kako djelovati?

Vuković postavlja pitanje koje je ostalo neodgovoreno i danas. "Kako djelovati ako netko tko nema pojma o problemima Holdinga niti se ikada susreo s ovako složenim sustavom, koji ne razumije što su javna dobra, a što tržišna, kako se kreira novododana vrijednost, jedino se bavi financijskim mešetarenjem i apstraktnim savjetovanjem, a svojim nekompetentnim djelovanjem usporava aktivnost Uprave da konsolidira financije, restrukturira i stabilizira poslovanje tako da ovo postane uzorna firma?" pita se Vuković.

Osvrnuo se i na zamjenicu Danijelu Dolenec, koja je izvanredna profesorica komparativne politike na Fakultetu političkih znanosti. Vuković u mailu ističe neznanje o bitnim ekonomskim pitanjima te zamjera što se Tomašević i njegovi zamjenici više oslanjaju na Nadzorni odbor nego na njih u slučaju poslovanja Holdinga.

"Iz ovog što Danijela navodi izgleda ima, prvo, nerazumijevanja Izjave o osnivanju i Zakona o trgovačkim društvima. Drugo, nepoznavanja stvarnog stanja Holdinga jer se ne dobivaju informacije od Uprave, već od nadzornika, koji sami imaju problema s razumijevanjem. Treće, pogrešne paralele s bivšom negativnom praksom. I četvrto, možda najvažnije, pitanje povjerenja (a što je najlakše rješivo što se nas dvojice tiče)", napisao je Vuković.

Dva informacijska kanala

Vuković u svom mailu objašnjava Zakon o trgovačkim društvima, pokušavajući pritom pojasniti da Nadzorni odbor nema ovlasti za koje tvrdi da ima. "... Riječ je o samovolji - a upravo su tu radi o ponavljanju obrazaca ponašanja prethodnog gradonačelnika, ali ne sa strane Uprave", piše Vuković.

Potom je upozorio Tomaševića i njegove zamjenike na koga bi se trebali osloniti kao izvor informacija o stanju u Holdingu. "Bilo bi logično i efikasnije da se oslanjate na one koji zastupaju i predstavljaju ZGH, upravljaju sustavom i znaju prave informacije, a ne koristiti transmitere, koji po pravilu iskrivljuju informacije."

"Dakle, vi ipak želite dva informacijska kanala. Jedan od Uprave do NO-a, a drugi od NO-a do vas. Neću vas uvjeravati da je to neefikasno. Ante i ja smo realno sada u funkciji izvanredne uprave koja spašava ZGH od blokade. Čini mi se da vaš kanal krivo filtrira informacije, što može dovesti do nesagledivih šteta. Politička šteta bit će na vama, a ne na nadzornicima", piše Vuković, koji kao novi primjer navodi situaciju oko kratkoročnog kredita.

"Ministarstvo financija je izdalo sedmogodišnju obveznicu uz 0.5% godišnje, a trezorske zapise izdaje praktički beskamatno. Ako Grad i ZGH već moraju plaćati nešto višu kamatu, to ni u kom slučaju ne može biti pet ili šest puta više", ističe Vuković u svom mailu.

Brakanje ovlasti

Osvrnuo se i na KPMG, koji je trebao napraviti dubinsko snimanje Holdinga po nalogu banaka, bez ikakvih uvjeta o raspolaganju podacima Holdinga koji bi trebali biti tajni.

"O tim informacijama i podacima ovisi cijena duga, budući modeli refinanciranja i financijski položaj Grada i ZGH-a. Potpuno se brkaju ovlasti, ne znam slučajno ili namjerno. Svakodnevno donosimo odluke gotovo na razini svake podružnice kojima čuvamo minimalnu likvidnost i operabilnost ZGH-a. Istodobno nas članovi NO-a, primjerice, za iduću sjednicu (i pored zahtjeva KPMG-a) traže set podataka za koje trebamo angažirati najmanje troje ključnih ljudi iz financija, kontrolinga i računovodstva, što nas sprječava u tekućem operativnom poslu. Ne možemo biti doslovno svakodnevni servis NO-a za treće strane i provoditi operativno poslovanje s minimalnom likvidnom pozicijom. Vi ste se oslonili na neučinkovite osobe, koje nama ne olakšavaju, već otežavaju stanje", stoji u mailu Vukovića.

Političko kadroviranje

Iz maila se može iščitati i političko kadroviranje koje je preuzeo Nadzorni odbor na sastavljanje Upravnog vijeća Gradskih ljekarni.

"Ovdje je NO preuzeo ulogu bivšeg gradonačelnika da samovoljno tumači i donosi odluke, a da se ova Uprava, kao i bivša, želi svesti na pijuna (ili, kako se jedan nadzornik precizno izrazio, ovce). Osim što je to zakonski neutemeljeno, to je potpuni promašaj što se tiče učinkovitosti upravljanja. Imate apstraktni pristup relacije Skupština - NO - Uprava. Ako to ne promijenite, imat ćete značajne negativne posljedice", stoji u mailu.

Pitanje povjerenja

Na kraju maila Vuković upozorava na to da je dogovor oko njegova dolaska na čelo Holdinga da Uprava mora imati slobodne ruke u upravljanju, i to sukladno zakonima, kao i da će se dogovarati "samo oko imenovanja direktora trgovačkih društava i voditelja podružnica nakon javnog natječaja". Vuković ističe da nikakav Nadzorni odbor nije spominjan kao posrednik te da na kraju proizlazi pitanje povjerenja.

"Ako vi nemate povjerenja u nas dva, to se riješi u jednoj sekundi. Povjerenje je temelj uspjeha u poslovanju (naravno, i u drugim područjima). Ako ne postoji povjerenje i uvode se kontrolori ili nadglednici, onda sve ovo postaje besmisleno. Ako vi imate više povjerenja u druge, to je vaš izbor i svatko u krajnjoj liniji snosi posljedice svog izbora. U situacijama lažnog povjerenja, kao što je ovdje sada, uvijek netko ima skriveni interes i svoju unutarnju logiku prenosi na drugog. Žao mi je što moram isticati, ali očito je previđeno, ni Ante ni ja nemamo nikakve privatne koristi od ovog angažmana, niti očekujemo koristi u budućnosti, niti smo crony ekipa koja će koristiti ZGH i Grad za interese svoje skupine. Naprotiv, privatni cost-benefit ovog angažmana za svakog od nas dva je negativan, ali to je cijena koju smo bili spremni platiti da bi se u Zagrebu i Hrvatskoj postigao social benefit", stoji u mailu.

Vuković na kraju se ističe da je stanje u Holdingu gore od najgoreg, ali da postoji izlaz, koji sigurno neće osigurati ovaj sastav Nadzornog odbora, pa čak i da ima zakonsku ovlast.