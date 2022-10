Velikogoričko Županijsko državno odvjetništvo podiglo je optužnicu te zatražilo produljenje istražnog zatvora protiv 42-godišnjaka koji je pijan (1,75 promila) početkom lipnja na pješačkom prijelazu u Zagrebu automobilom udario i usmrtio 56-godišnju pješakinju.

To je tužiteljstvo na mrežnim stranicama izvijestilo da je pred Županijskim sudom u Velikoj Gorici tog vozača optužilo zbog izazivanja prometne nesreće u cestovnom prometu, a Kazneni zakon za to djelo, s obzirom da je njime prouzročena smrt osobe, predviđa zatvor od tri do 15 godina.

Tereti ga se da je 3. lipnja navečer na raskrižju Avenije Većeslava Holjevca i Oreškovićeve ulice, ne zaustavivši ga, automobilom naletio na pješakinju koja je cestu prolazila obilježenim pješačkim prijelazom.

Od zadobivenih ozljeda umrla je na mjestu nesreće, s kojega je optuženi pobjegao.

Županijsko državno odvjetništvo optužnicom predlaže produljenje istražnog zatvora u kojem se 42-godišnjak nalazi zbog opasnosti od ponavljanja kaznenog djela.